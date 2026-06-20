Ebola in Europa, pubblicata la guida ufficiale in caso di emergenza: "rischio basso ma esiste"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’Agenzia europea per il controllo delle malattie ha intensificato le sue misure di sicurezza per contenere l’epidemia di Ebola da virus Bundibugyo che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. Parallelamente, l’ente ha pubblicato una guida ufficiale in caso di emergenza per istruire le nazioni europee su come comportarsi e cosa fare con i potenziali contagiati, nell’eventualità in cui dovessero registrarsi dei casi importati sul territorio comunitario.

Ebola in Europa: la situazione

Come riporta Rai News, l’organizzazione sanitaria sta potenziando la sua presenza fisica nelle aree africane maggiormente colpite dal virus ebola, collaborando a stretto contatto con la task force sanitaria dell’Unione Europea.

Sotto la direzione di Pamela Rendi-Wagner, gli specialisti europei stanno monitorando rigorosamente l’implementazione delle procedure di screening dei passeggeri all’interno dei principali scali aeroportuali delle nazioni colpite, estendendo i controlli preventivi anche in Sud Sudan.

L’obiettivo primario di questo monitoraggio epidemiologico costante è quello di raccogliere dati aggiornati in tempo reale.

Questo flusso di informazioni permetterà di perfezionare la valutazione dei pericoli per la salute pubblica e di affinare le raccomandazioni fornite ai singoli Stati membri, blindando la sicurezza sanitaria continentale.

Sebbene l’attuale epidemia sia stata dichiarata lo scorso 17 maggio 2026 come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dall’Oms, gli esperti dell’Ecdc rassicurano la popolazione stimando che la probabilità di importazione del virus in Europa rimanga estremamente remota, pari a circa un solo caso ogni 24.000 viaggiatori.

Cosa prevede la guida sull’ebola

Il documento strategico rilasciato dall’agenzia delinea un quadro operativo rigido per la gestione del paziente, suddiviso in quattro specifiche aree di intervento.

La prima sezione si concentra sul primo contatto sanitario in strutture non specializzate come i pronto soccorso o i porti, dove il personale medico deve essere addestrato a riconoscere immediatamente i sintomi, isolando il soggetto sospetto e allertando le autorità competenti.

La seconda area riguarda il trasporto interno in totale sicurezza verso i centri medici di riferimento, che deve avvenire rigorosamente tramite l’utilizzo di ambulanze dedicate e l’impiego di specifici dispositivi di protezione individuale.

Il piano di evacuazione internazionale

La terza area di intervento regolamenta la gestione logistica all’interno dell’ospedale di riferimento designato.

La struttura ospedaliera deve garantire cure di supporto critiche e un isolamento totale, prestando una cura maniacale allo smaltimento dei rifiuti infetti, delle acque reflue e alla manipolazione delle salme.

Infine, l’ultimo punto disciplina la complessa macchina dell’evacuazione medica internazionale per i cittadini che necessitano del rientro in Europa dalle zone rosse, un’operazione che richiede un coordinamento perfetto tra la Commissione europea, l’Oms e i singoli governi per evitare qualsiasi falla nel cordone sanitario anti ebola.