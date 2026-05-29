Ebola, Matteo Bassetti punta il dito contro Trump: "Quasi mille casi ma è probabile che siano molti di più"
Matteo Bassetti parla dell'epidemia di Ebola in Congo e tira in ballo il presidente Usa Donald Trump
Quasi mille casi accertati di Ebola in Congo e nei paesi vicini. Matteo Bassetti lancia l’allarme sull’epidemia e punta il dito contro l’amministrazione americana di Donald Trump, che con lo smantellamento dell’Usaid ha tagliato i finanziamenti per aiutare i paesi africani. L’esperto torna poi a ribadire che non c’è rischio che l’Ebola si diffonda in Italia, anche se si potrebbe fare molto di più nel monitorare possibili casi in arrivo.
- Ebola, Matteo Bassetti: "Quasi mille casi"
- Bassetti contro il presidente Usa Trump
- In Italia "si può fare molto di più"
Ebola, Matteo Bassetti: “Quasi mille casi”
“Cosa sta succedendo in Africa?”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti in un video sulla sua pagina Facebook parla dell’epidemia di Ebola in corso in Congo.
“Siamo arrivati a quasi mille casi” accertati, dice Bassetti, “ma è probabile che siano molti di più, perché c’è stato un ritardo nel lanciare l’allarme”.
I morti sono oltre 250 tra Congo e paesi vicini: una situazione molto grave, e probabilmente sottostimata. Secondo l’esperto però è importante soprattutto capire i motivi, perché è successo?
“Probabilmente ci sono due ragioni”, sostiene Bassetti. La prima è che si tratta di un’area dove ci sono delle guerre e quindi è “anche difficile intercettare questo problema”.
Bassetti contro il presidente Usa Trump
La seconda invece chiama in causa le responsabilità dell’Occidente, e degli Stati Uniti in particolare.
Bassetti fa riferimento al fatto che il presidente Donald Trump ha ritirato gli Usa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e ha smantellato l’Usaid, l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale che da sessant’anni aiutava i Paesi del terzo mondo a sostenere attività umanitarie e sanitarie.
Così facendo ha tagliato i finanziamenti destinati tra le varie cose a combattere le malattie infettive in Africa.
Quindi è “evidente” che c’è una “responsabilità molto importante” da parte degli Stati Uniti: “Oggi il Congo chiede aiuto, perché da solo non ce la può fare”.
“Noi – aggiunge – dobbiamo certamente aiutare a che questa epidemia si riesca a limitare”.
In Italia “si può fare molto di più”
Riguardo all’Italia, Bassetti afferma che non è possibile che il virus Ebola si diffonda nel nostro Paese.
Ma ciò non toglie che bisogna fare molta attenzione se c’è qualcuno che arriva dall’Africa, monitorare e mettere in quarantena i casi sospetti.
Su questo aspetto, conclude Bassetti, “si può fare molto di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi”.