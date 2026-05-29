Ebola, Matteo Bassetti punta il dito contro Trump: "Quasi mille casi ma è probabile che siano molti di più"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Quasi mille casi accertati di Ebola in Congo e nei paesi vicini. Matteo Bassetti lancia l’allarme sull’epidemia e punta il dito contro l’amministrazione americana di Donald Trump, che con lo smantellamento dell’Usaid ha tagliato i finanziamenti per aiutare i paesi africani. L’esperto torna poi a ribadire che non c’è rischio che l’Ebola si diffonda in Italia, anche se si potrebbe fare molto di più nel monitorare possibili casi in arrivo.

Ebola, Matteo Bassetti: “Quasi mille casi”

“Cosa sta succedendo in Africa?”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti in un video sulla sua pagina Facebook parla dell’epidemia di Ebola in corso in Congo.

“Siamo arrivati a quasi mille casi” accertati, dice Bassetti, “ma è probabile che siano molti di più, perché c’è stato un ritardo nel lanciare l’allarme”.

ANSA

I morti sono oltre 250 tra Congo e paesi vicini: una situazione molto grave, e probabilmente sottostimata. Secondo l’esperto però è importante soprattutto capire i motivi, perché è successo?

“Probabilmente ci sono due ragioni”, sostiene Bassetti. La prima è che si tratta di un’area dove ci sono delle guerre e quindi è “anche difficile intercettare questo problema”.

Bassetti contro il presidente Usa Trump

La seconda invece chiama in causa le responsabilità dell’Occidente, e degli Stati Uniti in particolare.

Bassetti fa riferimento al fatto che il presidente Donald Trump ha ritirato gli Usa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e ha smantellato l’Usaid, l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale che da sessant’anni aiutava i Paesi del terzo mondo a sostenere attività umanitarie e sanitarie.

Così facendo ha tagliato i finanziamenti destinati tra le varie cose a combattere le malattie infettive in Africa.

Quindi è “evidente” che c’è una “responsabilità molto importante” da parte degli Stati Uniti: “Oggi il Congo chiede aiuto, perché da solo non ce la può fare”.

“Noi – aggiunge – dobbiamo certamente aiutare a che questa epidemia si riesca a limitare”.

In Italia “si può fare molto di più”

Riguardo all’Italia, Bassetti afferma che non è possibile che il virus Ebola si diffonda nel nostro Paese.

Ma ciò non toglie che bisogna fare molta attenzione se c’è qualcuno che arriva dall’Africa, monitorare e mettere in quarantena i casi sospetti.

Su questo aspetto, conclude Bassetti, “si può fare molto di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi”.