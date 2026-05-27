Ebola, medico torna in Italia dal Congo e va in quarantena allo Spallanzani: "Contatti con pazienti positivi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un medico chirurgo sarà portata all’ospedale Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena e sorveglianza attiva dopo essere rientrata dal Congo. La donna operava presso il centro di salute di Salamat e sarebbe stata in contatto con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola.

Ebola, medico in quarantena a Roma

A diffondere la notizia è stato il Ministero della Salute in una nota.

“Il medico chirurgo ha lavorato presso il centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri), nella Repubblica Democratica del Congo, nel periodo in cui è stata dichiarata l’attuale epidemia di Ebola. L’autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Fontiere”, si legge nel testo.

ANSA

Si tratta di un caso diretto.

Infatti “il chirurgo è entrato in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi”.

Inoltre “ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d’urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell’esplosione di una granata e caso sospetto di Ebola il cui test non è ancora disponibile”.

Al momento, si legge nella nota, “il medico non presenta sintomi”.

Nessun caso Ebola in Italia

Il Ministero della Salute ha inoltre aggiornato sulla situazione in Italia.

Non ci sono casi di Ebola sul territorio nazionale e l’allarme è molto basso.

Come riporta Adnkronos, il Ministero è attivo “sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell’evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionale e locali”.

La nota di Medici senza Frontiere

Adnkronos riporta anche la nota di Medici Senza Frontiere pubblicata per annunciare il rimpatrio del medico chirurgo.

La donna è stata rimpatriata per misure strettamente cautelari e l’organizzazione umanitaria spiega che “è a conoscenza delle notizie riguardanti una persona del proprio staff. Non presenta alcun sintomo, è sotto monitoraggio medico e, a titolo precauzionale, sarà evacuata per motivi sanitari nel proprio Paese d’origine”

Adnkronos Salute sottolinea che la volontaria è asintomatica e serena.

Medici Senza Frontiere spiega in una nota che “in ottemperanza alla rigorosa riservatezza medica non può condividere ulteriori informazioni in questo momento e continua a seguire protocolli rigorosi per proteggere il proprio personale e i pazienti”.

Virus Ebola, sintomi e contagio

A causa dell’emergenza in Congo, il sito del Ministero della Salute spiega in una FAQ come avviene il contagio da virus Ebola e i sintomi.

È possibile contrarre il virus Ebola attraverso il contatto con sangue, secrezioni, tessuti, organi o altri fluidi corporei infetti di persone o animali, vivi o morti.

Inoltre, le persone possono infettarsi anche toccando superfici contaminate da materiale infetto.

I sintomi compaiono improvvisamente, tra questi ci sono:

debolezza

dolori muscolari e articolari

febbre

mal di testa

mal di gola

nausea e vomito

diarrea