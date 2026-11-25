Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ebola continua a far paura nella RD del Congo: tra oltre 5 mila morti nel Paese ci sono tanti bambini piccoli. L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha fornito un nuovo aggiornamento con i numeri ufficiali dell’epidemia, che alla data del 17 novembre contava 11,613 contagi confermati.

Il nuovo bollettino dell’OMS sull’ebola in Congo

Nella giornata di venerdì 20 novembre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso l’ultimo bollettino sull’epidemia di ebola in Congo, dopo il precedente del 6 novembre.

L’OMS ha segnalato che sebbene in alcune aree si sia registrata una “leggera diminuzione dei casi”, la trasmissione resta “elevata e costante” in tutto il Paese. Al 17 novembre 2026, sono stati segnalati un totale di 11613 casi confermati, compresi 5678 decessi.

Le province più colpite si confermano essere Ituri e Nord Kivu, mentre Sud Kivu e Sud Ubangi non hanno segnalato casi da più di 42 giorni.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella sua nota, ha lanciato anche un allarme: “L’elevata percentuale di decessi che si verificano nelle comunità, ossia al di fuori dei centri di trattamento dedicati, soprattutto tra i bambini piccoli, continua a evidenziare le difficoltà incontrate nell’individuazione precoce dei casi e nell’accesso tempestivo a cure adeguate”

C’è, però, anche una buona notizia: dal precedente bollettino sull’epidemia, non sono stati segnalati nuovi casi di ebola in Kenya o Nigeria e nessun altro Paese ha segnalato casi confermati.

L’ebola in Congo e l’allarme dell’Unicef sugli abusi

Anche l’Unicef ha lanciato un allarme sull’epidemia di ebola in Congo. L’attenzione, in questo caso, è però rivolta all’aumento di casi di violenza e abusi nel Paese.

Da quella che è stata descritta come “la prima indagine in assoluto condotta in tempo reale sulla violenza contro le donne e le ragazze durante un’epidemia di malattia infettiva”, è emerso che quasi 6 donne e ragazze adolescenti su 10 di età pari o superiore a 15 anni intervistate nell’Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), hanno riferito un aumento o la comparsa di episodi di violenza e abusi nella loro vita dall’inizio dell’epidemia di ebola.

Le parole di Catherine Russell di Unicef

Catherine Russell, direttrice generale dell’Unicef, ha commentato così la drammatica situazione in Congo: “Donne e ragazze devono affrontare una minaccia crescente di violenza e abusi, che si aggiunge a un’epidemia mortale e al conflitto in corso nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo”.

“Troppo spesso nelle zone più colpite”, ha aggiunto Catherine Russell, “non esistono spazi protetti al di fuori delle loro case a cui possano accedere in sicurezza”.