Ece Irtem trovata morta il giorno dopo il compleanno, l'attrice di Forbidden Fruit avrebbe avuto un infarto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attrice turca Ece Irtem, volto di ‘Forbidden Fruit‘, ‘Mr Wrong – Lezioni d’Amore’ e ‘The Family’, è stata trovata morta il giorno dopo il suo trentacinquesimo compleanno. Le circostanze del suo decesso sono ancora da chiarire, ma stando alle prime ricostruzioni l’attrice avrebbe avuto un arresto cardiaco. I giudici hanno richiesto l’autopsia.

Morta l’attrice Ece Irtem

L’attrice turca Ece Irtem, nota anche al pubblico italiano grazie ai ruoli interpretati nelle serie tv ‘Forbidden Fruit’, ‘Mr. Wrong – Lezioni d’amore’ e ‘The Family’, è morta all’età di 35 anni. Sarebbe stata trovata senza vita il 15 giugno, all’interno della sua abitazione a Kadikoy, Istanbul.

Stando a quanto riferito dai media turchi e riportato da Fanpage, la scomparsa sarebbe avvenuta a seguito di un arresto cardiaco, ma le circostanze della morte sono ancora da chiarire. I giudici hanno richiesto un’autopsia sul corpo della donna, così da poter chiarire in modo completo le circostanze della sua morte.

Chi era Ece Irtem: vita e carriera

Nata il 14 giugno 1991, Ece Irtem ha coltivato fin da quando era piccola il suo talento per la recitazione.

Dopo la laurea all’Università di Yaşar, ha intrapreso la sua carriera di attrice.

Tra le serie televisive turche a cui Ece Irtem ha preso parte spiccano le già citate ‘Forbidden Fruit’, ‘Mr. Wrong – Lezioni d’amore’ e ‘The Family’.

Pochi giorni prima della sua morte, avvenuta all’indomani del suo trentacinquesimo compleanno, Ece Irtem aveva pubblicato su Instagram alcune fotografie del suo ultimo viaggio. L’attrice turca era stata anche in vacanza in Italia lo scorso maggio.

Il messaggio di Can Yaman per la morte di Ece Irtem

Sono già diversi i messaggi di cordoglio condivisi dai colleghi sui social network per rendere omaggio alla memoria di Ece Irtem.

Tra questi c’è anche quello di Can Yaman, che con l’attrice turca recentemente scomparsa ha recitato in ‘Mr. Wrong – Lezioni d’amore’. L’attore turco ha pubblicato tra le sue Stories di Instagram una fotografia in bianco e nero con l’artista scomparsa, accompagnata da un cuore infranto.

Anche Eda Ece, Yildiz in ‘Forbidden Fruit’, ha condiviso il suo dolore per la morte della sua collega Ece Irtem sui social network.