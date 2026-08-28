Eclissi di Luna a Napoli, il 96% del disco oscurato: le immagini dello spettacolo nel cielo
Un'eclissi parziale di Luna incanta Napoli: il cielo si tinge d'ombra all'alba del 28 agosto.
Un suggestivo spettacolo astronomico ha illuminato il cielo di Napoli nelle prime ore del 28 agosto: un’eclissi parziale di Luna, seguita e documentata da Enrico Cascone, primo tecnologo dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Il fenomeno è iniziato alle 4:33 CEST, quando il satellite ha cominciato a entrare nell’ombra proiettata dalla Terra. Il massimo oscuramento è stato raggiunto alle 6:12, con il 96% del disco lunare coperto dall’ombra terrestre. La Luna ha così assunto sfumature particolarmente suggestive, prima di tornare progressivamente visibile con il sopraggiungere della luce del mattino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.