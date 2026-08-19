Eclissi di Luna di venerdì 28 agosto 2026 in Italia, in quali città si vedrà meglio e i luoghi da evitare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’eclissi di Luna di venerdì 28 agosto 2026, visibile anche in Italia, si avvicina ed è importante sapere in quali città sarà possibile vederla meglio e quali sono, invece, i luoghi da evitare. L’eclissi parziale sarà visibile prima dell’alba, ma l’osservazione del fenomeno potrebbe essere compromessa dalla presenza di montagne e boschi. Il divulgatore scientifico Alessio Zanol ha realizzato una mappa che illustra i posti migliori in Italia per vedere l’eclissi di luna che si verificherà venerdì 28 agosto.

Quando si vedrà l’eclissi di Luna di venerdì 28 agosto 2026 in Italia

Come spiegato dall’Unione Astrofili italiani, l’eclissi di Luna di venerdì 28 agosto 2026 prenderà il via alle ore 4,34.

Il culmine dell’evento (oscuramento pari al 96% circa) si raggiungerà attorno alle ore 6,13, poco prima del tramonto della Luna. L’orario di quest’ultimo varia in base in base alla posizione geografica.

Dove vedere l’eclissi di Luna del 28 agosto in Italia

A differenza di quanto avvenuto in occasione della recente eclissi di Sole del 12 agosto, stavolta non ci saranno differenze di oscuramento tra le varie città italiane.

Ciò nonostante, è ancora possibile individuare luoghi “migliori” di altri per osservare questo fenomeno: la sua visibilità, infatti, potrebbe essere compromessa dalla presenza di montagne e boschi.

Per questo motivo città come Milano, Venezia, Roma, Napoli e Bari sono da “preferire” ad altre, come L’Aquila, Salerno, Como e Trento, a causa dell’esistenza di rilievi montuosi in direzione sud-sudovest.

La mappa del divulgatore Alessio Zanol

Il divulgatore scientifico Alessio Zanol ha messo a punto una mappa con i posti migliori per osservare l’eclissi di Luna di venerdì 28 agosto 2026 in Italia.

A Fanpage l’esperto ha spiegato: “Per ogni punto dice quanti minuti di eclissi restano sopra l’orizzonte vero, quello disegnato dalle montagne. Visto che l’ombra della Terra copre la Luna allo stesso modo per tutti, non c’è un posto migliore di un altro per quanto si vede, conta solo se si vede”.

Nella città di Milano, per esempio, la fase d’ombra andrà dalle ore 4,34 alle ore 6,47 (orario del tramonto), con il culmine dell’eclissi fissato per le ore 6,13. A Roma, invece, la fase d’ombra durerà fino alle ore 6,37, mentre a Napoli fino alle ore 6,29.