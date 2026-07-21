Eclissi di Sole del 12 agosto 2026 in Italia, qual è il luogo migliore per vederla e gli orari del fenomeno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il 12 agosto l’Italia assisterà a un’eclissi di Sole parziale, con copertura fino al 95% in Liguria e oltre il 90% in molte zone del Nord. Il fenomeno inizierà dopo le 19 e raggiungerà il massimo verso le 20:20. L’ultimo fenomeno paragonabile (per il nostro Paese) risale a ben 27 anni fa, quando l’ultima eclissi totale solare catturò l’attenzione degli italiani.

Il 12 agosto eclissi di Sole quasi totale

È davvero da molto tempo che si attende un fenomeno astronomico simile, visibile in diverse zone del mondo. E questa volta l’eclissi di Sole del 12 agosto si potrà apprezzare anche in gran parte dell’Italia, pur non nella sua totalità.

Dalla Penisola, infatti, il fenomeno sarà visibile ma la Luna non coprirà interamente il disco solare. Tuttavia, lo farà in larghissima parte, come non accadeva da quasi tre decenni.

ANSA

Dove si vedrà meglio in Italia

Secondo i dati della NASA e di Time and Date, a Milano il massimo dell’eclissi sarà raggiunto intorno alle 20:20, con una copertura del 92% del disco solare. A Ventimiglia, invece, si potrà arrivare a circa il 95%. Oltre alla Liguria occidentale, le altre regioni “fortunate” sono il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia e la Sardegna, con valori molto elevati nella zona dell’Asinara.

Nel Centro e nel Sud Italia la copertura sarà inferiore, ma comunque sufficiente per notare un evidente calo della luminosità del cielo. Anche nelle città meridionali il Sole apparirà come una falce luminosa al tramonto, creando un effetto particolarmente suggestivo.

Il Sole sarà molto basso sull’orizzonte al momento del massimo, creando condizioni particolarmente favorevoli per fotografie e osservazioni panoramiche. Proprio la posizione del Sole al tramonto renderà l’evento ancora più spettacolare per chi si troverà in luoghi con una visuale libera verso ovest. Gli orari varieranno leggermente a seconda della città, ma in generale il fenomeno inizierà in Italia intorno alle 19:24 e terminerà verso le 20:46.

Per assistere alla totalità sarà necessario spostarsi fuori dall’Italia. La fascia di copertura completa attraverserà la Groenlandia, l’Islanda, l’Oceano Atlantico, il Portogallo e soprattutto il nord della Spagna. Città come Bilbao, Saragozza e Valencia saranno tra le destinazioni europee più ambite dagli appassionati di astronomia.

La totalità durerà al massimo circa 2 minuti e 20 secondi, durante i quali il Sole sarà completamente coperto dalla Luna e sarà possibile osservare la corona solare, uno degli aspetti più affascinanti di questo fenomeno.

Come osservarla in sicurezza

Guardare il Sole senza protezione può causare danni permanenti alla vista. Per osservare l’eclissi in modo sicuro è indispensabile utilizzare occhiali certificati ISO 12312-2 o filtri solari specifici per telescopi e binocoli. Non sono sicuri occhiali da sole, vetri affumicati, pellicole fotografiche o altri metodi improvvisati. Anche durante un’eclissi parziale, infatti, la luce solare rimane intensa e pericolosa per gli occhi.

Un evento raro

L’eclissi del 12 agosto 2026 sarà la prima eclissi totale visibile dall’Europa continentale dal 1999: per questo motivo è considerata un appuntamento astronomico eccezionale.

L’Italia ha già vissuto alcune eclissi di Sole memorabili negli ultimi decenni, anche se nessuna con le caratteristiche di quella del 2026. Quando l’11 agosto 1999 gran parte dell’Europa assistette a un’eclissi totale, in Italia il fenomeno fu visibile solo parzialmente.

Il 20 marzo 2015 un’altra eclissi parziale oscurò fino al 70% del Sole nel Nord del Paese, attirando migliaia di persone in piazze e osservatori astronomici. Più recente è stata l’eclissi del 25 ottobre 2022, anch’essa parziale, con una copertura massima di circa il 30% in Italia.