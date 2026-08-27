Eclissi lunare del 28 agosto 2026, sveglia all'alba per vederla bene in Italia: gli orari da segnare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ancora poche ore e poi, anche in Italia, si potrà assistere all’atteso fenomeno dell’eclissi lunare del 28 agosto 2026. Lo spettacolo sarà osservabile all’alba: la fase parziale prenderà il via attorno alle ore 4,34 di venerdì, mentre il culmine dell’evento è previsto attorno alle ore 6,12-6,13, anche se in quel momento il cielo sarà ormai già chiaro in molte località.

Gli orari da segnare per vedere l’eclissi di luna del 28 agosto 2026

Per osservare l’inedito fenomeno della Luna oscurata fino al 96% dall’ombra della Terra sarà necessario svegliarsi all’alba.

La fase parziale dell’eclissi lunare prenderà il via, infatti, attorno alle ore 4,34. Il massimo è atteso attorno alle ore 6,12-6,13.

All’agenzia Adnkronos, il divulgatore scientifico Alessio Zanol ha spiegato: “L’inizio dell’eclissi sarà in tutta Italia alle 4,34. La conclusione, in condizioni ideali, dipende dal luogo, ma è attorno alle 06,30 con variazioni di qualche minuto. L’ombra della Terra sulla Luna al massimo è alle 6,13. A quell’ora, però, spesso il cielo è già chiaro, quindi l’osservazione può diventare impossibile. Meglio svegliarsi un po’ prima”.

Quando e dove vedere l’eclissi lunare in Italia, città per città

Alessio Zanol ha creato una mappa per l’osservazione dell’eclissi lunare in Italia, dove è possibile trovare la migliore finestra di osservazione per ogni città.

A Milano il cielo rischiara attorno alle 6,10, mentre a Roma verso le 6. A Torino il cielo inizia a rischiarare attorno alle ore 6,10, a Napoli poco prima delle 6 e a Lecce verso le 5,40.

Per poter osservare al meglio lo spettacolo dell’eclissi di luna, però, bisogna tenere in considerazione anche la presenza di montagne. Alession Zanol ha dichiarato: “Nelle valli strette o con rilievi vicini si potrebbero avere problemi. In generale, però, nella maggior parte delle località italiane l’eclissi è visibile. È importante assicurarsi che l’orizzonte verso sud-ovest sia libero da ostacoli”.

L’esperto ha poi consigliato di tenersi “larghi” sugli orari così da potersi assicurare un’osservazione più sicura e, ovviamente, di “considerare il meteo“.

Eclissi lunare del 28 agosto 2026: nessun rischio per la vista

Sempre all’agenzia Adnkronos, Domenico Schiano, oculista, ricercatore Unicamillus e responsabile Segmento Anteriore dell’Irccs-Fondazione Bietti, ha spiegato che l’eclissi di luna “non rappresenta alcun rischio per la vista” perché “a differenza dell’eclissi solare, non espone gli occhi alla luce diretta del Sole”.

L’esperto ha poi spiegato nel dettaglio cosa succede durante un’eclissi lunare: “La Luna si oscura perché la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. La parte di Luna che osserviamo continua a riflettere la luce solare, ma guardarla a occhio nudo non comporta alcun rischio per gli occhi”.