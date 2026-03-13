Eclissi più lunga di sempre visibile in Italia, quando sarà e perché durerà oltre 6 minuti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’eclissi solare del 2 agosto 2027 sarà la più lunga visibile da terre abitate fino al 2114, con un tempo totale di 6 minuti e 23 secondi. Il fenomeno, dovuto alla combinazione tra perigeo lunare e afelio terrestre, attraverserà il Nord Africa e la Spagna. In Italia l’evento sarà parziale, con una copertura del 55% al Nord e del 99,8% a Lampedusa, dove si sfiorerà l’oscuramento completo.

L’eclissi solare del 2 agosto 2027

Il 2 agosto 2027 si verificherà un’eclissi solare totale caratterizzata da una durata della fase centrale superiore ai sei minuti. L’oscuramento massimo raggiungerà i 6 minuti e 23 secondi, un valore che non veniva registrato per fenomeni osservabili da terre emerse facilmente accessibili dal 2009.

L’evento interesserà una fascia che attraversa il Nord Africa, la Spagna meridionale e la Penisola Arabica, coinvolgendo circa 89 milioni di residenti. Si tratta della durata più estesa osservabile da territori facilmente accessibili in questo secolo. Un fenomeno di tale portata cronometrica non veniva registrato dal 2009 e non si ripeterà prima dell’anno 2114.

La maggior parte delle eclissi totali ha una durata media di due o tre minuti. Durante il transito del cono d’ombra, la temperatura calerà sensibilmente e il cielo assumerà una colorazione simile a quella del crepuscolo. In queste condizioni, le stelle più luminose risulteranno visibili anche in pieno giorno.

I motivi della durata dell’eclissi

La durata eccezionale di questa eclissi dipende da tre fattori orbitali. La Luna si troverà in prossimità del perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Di conseguenza, il disco lunare apparirà leggermente più grande nel cielo, facilitando una copertura prolungata del Sole.

Questo posizionamento permette al satellite di occultare la stella per un intervallo superiore alla media. Contemporaneamente, la Terra si troverà vicino all’afelio, il punto di massima distanza dal Sole. In questa fase orbitale, il Sole appare visivamente più piccolo rispetto ad altri periodi dell’anno.

La combinazione tra una Luna apparentemente più grande e un Sole visivamente più ridotto è il requisito fondamentale per generare un’eclissi di durata record. La bassa latitudine del fenomeno rallenterà inoltre lo spostamento dell’ombra sulla superficie.

Le percentuali di visibilità dell’eclissi in Italia

In Italia il fenomeno risulterà parziale, con variazioni di intensità legate alla posizione geografica. La copertura del disco solare sarà del 55% nelle regioni del Triveneto, ma la percentuale aumenterà progressivamente verso sud, dove l’effetto visivo risulterà più marcato.

Il punto di osservazione più favorevole sul territorio nazionale sarà l’isola di Lampedusa, dove l’oscuramento raggiungerà il 99,8% dove, sebbene rimanga un’eclissi parziale, il Sole apparirà come una sottilissima falce luminosa.

Per assistere alla totalità occorrerebbe trovarsi a circa 20 chilometri a sud della costa di Lampedusa, oltre il limite delle acque territoriali. Gli esperti raccomandano l’uso esclusivo di occhiali omologati per l’osservazione, dato che la radiazione solare resta pericolosa per la vista anche durante le fasi di quasi totalità previste per il 2027.