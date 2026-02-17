Eclissi solare del 17 febbraio 2026 visibile da Antartide, Sudamerica e Africa: l'Italia spera nel 12 agosto

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il 17 febbraio 2026 c’è un’eclissi solare. Il fenomeno, che si manifesta quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, sarà visibile solo in alcune zone del nostro pianeta: in Antartide, tra le ore 13 e le 16, sarà visibile al massimo. Ma una buona parte di questo spettacolo lo si potrà vedere anche in Africa meridionale (compreso il Madagascar) e nell’estrema punta meridionale del Sud America, tra Cile e Argentina.

Eclissi solare, dove e quando si vede

Uno spettacolo non per tutti, purtroppo: anzi a goderne saranno in pochissimi. L’eclissi solare del 17 febbraio 2026, infatti, è visibile solo in alcune zone, peraltro remote, del nostro pianeta.

L’eclissi inizierà poco dopo le 13 e finirà poco dopo le 16: in questa fascia oraria è visibile al suo massimo in Antartide, al Polo Sud, con il culmine dell’eclissi che durerà circa 2 minuti.

Il fenomeno, dunque, sarà visibile nella sua interezza solo dai ricercatori in servizio nelle basi antartiche.

Lo spettacolo in Antartide, Sudamerica e Africa

Ma l’eclissi solare non resta uno spettacolo “riservato” all’Antartide, anche se, va detto, resta uno spettacolo che potremmo definire limitato all’estremo sud del pianeta.

La prima eclissi dell’anno attraverserà una striscia di terra su cui si trova la Stazione Concordia, avamposto scientifico italo-francese. Ma oltre che al Polo Sud, infatti, l’eclissi si può vedere anche in Africa, nella parte meridionale del continente, compreso il Madagascar.

Occhi e naso all’insù anche in Sudamerica: l’affascinante fenomeno si rende visibile nell’estrema punta meridionale del continente americano, tra Cile e Argentina.

Tutte le eclissi del 2026

Il 2026 è comunque un anno ricco di eventi astronomici, oltre a quello del 17 febbraio.

Il 2-3 marzo, ad esempio, è prevista un’eclissi totale di luna visibile in America, Oceania e in alcune parti dell’Asia e dell’Antartide.

Il 12 agosto, invece, ci sarà un’eclissi totale di sole visibile in Spagna, Islanda e Groenlandia.

Ma segnatevi questa data: il 27-28 agosto, infatti, l’eclissi parziale di luna si vedrà in Europa (Italia inclusa), Africa, America e in alcune parti dell’Asia e dell’Antartide.

Dove e quando si vede l’eclissi in Italia nel 2026

L’eclissi totale di sole del 12 agosto 2026 in Italia sarà visibile solo in forma parziale a causa della prossimità del fenomeno all’orario del tramonto (cioè quando il sole sarà già molto basso sull’orizzonte).

Per questo per vederla servono luoghi con l’orizzonte ovest molto basso, come la costa del Tirreno nord-occidentale o la costa ovest della Sardegna.

L’eclissi tra il 27 e il 28 agosto, invece, in Italia sarà osservabile a notte inoltrata, a partire dalle 3:20 del mattino: il massimo sarà intorno alle 6:10, poco prima del calare della luna.

Eclissi da record nel 2027

Attenzione poi alla data del 2 agosto 2027, quando una straordinaria eclissi totale di sole attraverserà il Mediterraneo, toccando il sud della Spagna e tutti i paesi del Nord Africa.

In Italia l’eclissi parziale durerà più di due ore e sarà visibile su tutto il territorio nazionale.

Il fenomeno, possibile grazie all’allineamento quasi perfetto tra Terra, Luna e Sole e alla distanza favorevole della Luna, dovrebbe essere l’eclissi più lunga del secolo grazie alla sua durata stimata di 6 minuti e 23 secondi.

Cos’è un’eclissi solare

Un’eclissi solare si manifesta quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, intercettando parte della luce.Può essere totale, parziale o anulare, a seconda dell’allineamento e della distanza tra Terra e Luna.

Quella del 17 febbraio 2026 è stata classificata come un’eclissi solare anulare, cioè caratterizzata dalla formazione di un anello di fuoco. In questo caso, infatti, la Luna passa tra il Sole e la Terra ma, trovandosi nel punto più lontano dal nostro pianeta, non può oscurare completamente il disco solare, creando, appunto, il cosiddetto anello di fuoco.

Secondo gli esperti non bisogna mai guardare il sole senza adeguata protezione, anche durante un’eclissi parziale.

Per osservare questo fenomeno servono occhiali certificati per eclissi solari o metodi di osservazione indiretta come un proiettore a foro stenopeico.