Eclissi solare in Italia, ecco quando sarà buio totale in pieno giorno: c'è una data storica, i precedenti

Ci sarà una nuova eclissi solare in Italia. La data da segnarsi sul calendario è quella del 12 agosto 2026 quando i cieli del nostro Paese si oscureranno per una eclissi parziale ma che si preannuncia spettacolare. Un fenomeno del genere manca a queste latitudini dall’11 agosto 1999, data passata ormai alla storia.

Eclissi solare in Italia: la data precisa

A distanza di 27 anni tornerà in Italia un’eclissi solare: dall’11 agosto del 1999 al 12 agosto del 2026, questo fenomeno atmosferico tornerà ad essere visibile anche dall’Italia e, per giunta, ne arriverà anche un’altra a distanza di poco tempo.

Tra qualche mese, insomma, sulla penisola italiana si avrà un’eclissi solare che sarà però parziale ma molto profonda, a differenza di quanto avverrà nella Spagna settentrionale dove se ne godranno una totale. Allora in Italia avremo un Sole “morsicato” che si assottiglierà fino a dar vita a una luce ambrata. Il fenomeno sarà più marcato al Nord rispetto al Sud.

A distanza di un anno sono previste due eclissi solari in Italia

Quando ci sarà l’eclissi solare

La prima eclissa solare si avrà il 12 agosto 2026, sarà parziale: il Sole si coprirà fino al 90% in Valle d’Aosta e Piemonte. Al Nord l’oscuramento salirà fra 90% e 94%, in Sardegna toccherà persino 95–97%. Al Centro resterà ben visibile, al Sud le percentuali invece si abbasseranno. Gli orari del massimo cadranno verso il tramonto, tra le 20:00 e le 20:20.

La seconda, ancora più attesa, sarà invece 12 mesi dopo: domenica 2 agosto 2027 e quella volta l’eclissi solare sarà totale.

Allora le zone in cui il Sole si coprirà maggiormente si troveranno nell’Italia meridionale, in Portogallo e sulla Spagna meridionale. Sull’isola di Lampedusa poi ci sarà una copertura totale del sole.

Cos’è un’eclissi solare

Un’eclissi solare è causata dall’oscuramento, visto dalla Terra, dell’intero disco solare da parte della Luna. Si verifica quando la Luna è in fase di Luna Nuova.

Si tratta di un fenomeno piuttosto raro grazie al quale il giorno diventa notte: Sole, Luna e Terra devono essere perfettamente allineati in quest’ordine. Prima di quella già citata dell’11 agosto 1999, un’altra eclissi totale in Italia si era avuta il 15 febbraio 1961.

Un’eclissi totale si verifica solo in un ben determinato luogo mentre intorno a esso si viene a creare una zona ampia dove il disco solare viene occultato solo parzialmente (la cosiddetta eclissi parziale).