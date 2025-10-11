Eclissi solare, lo spettacolo del secolo: 6 minuti di buio totale visibili anche dall’Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 2 agosto 2027 si verificherà l’eclissi solare totale più lunga del secolo: fino a 6 minuti e 23 secondi di buio. L’evento sarà visibile in forma completa in Nord Africa e Medio Oriente, mentre in Italia lo sarà solo parzialmente. La NASA ha già definito questo futuro evento “lo spettacolo astronomico più atteso della nostra era”.

Dove e quando osservare l’eclissi solare del 2027

Il 2 agosto 2027 il cielo regalerà un fenomeno eccezionale: l’eclissi solare totale più lunga del XXI secolo. La NASA ha calcolato una durata record di 6 minuti e 23 secondi, un intervallo di tempo che trasformerà il giorno in notte davanti agli occhi di milioni di persone.

Il percorso dell’ombra lunare inizierà nell’Oceano Atlantico, attraverserà il Nord Africa, arriverà in Medio Oriente e terminerà nell’Oceano Indiano. La fase più spettacolare si avrà a Luxor, in Egitto, dove il Sole resterà completamente oscurato per tutta la durata del fenomeno.

iStock L’ingresso del Tempio di Luxor, in Egitto, uno dei luoghi nei quali sarà possibile ammirare l’eclissi solare più lunga della nostra era nella sua totalità

In Italia l’eclissi sarà visibile soltanto in forma parziale, con copertura maggiore nelle regioni meridionali e nelle isole, un’occasione comunque rara per osservare da vicino un simile spettacolo astronomico.

I Paesi interessati dal fenomeno

La fascia di totalità comprenderà diversi Paesi, tra cui Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Yemen e Somalia.

Qui il buio calerà improvvisamente per oltre sei minuti, trasformando il paesaggio come se fosse notte. Sarà un momento che molti appassionati hanno già iniziato a programmare, con viaggi organizzati e osservazioni guidate nei luoghi privilegiati.

Chi resterà in Italia potrà assistere solo a una copertura parziale, ma comunque suggestiva. Fondamentale, sottolineano gli esperti, sarà l’uso di strumenti adeguati: occhiali certificati ISO 12312-2 o telescopi con filtri speciali. Guardare il Sole senza protezioni può provocare danni irreparabili alla vista, perciò le regole di sicurezza sono imprescindibili.

Un evento astronomico senza precedenti

Gli scienziati spiegano che un’eclissi così lunga consente osservazioni uniche: si potranno ammirare la corona solare, variazioni di luminosità nel cielo, un calo repentino della temperatura e persino cambiamenti nel comportamento degli animali, che reagiranno come se fosse davvero notte.

Nel nostro secolo nessun altro fenomeno raggiungerà questa durata, rendendo il 2 agosto 2027 un appuntamento irripetibile per studiosi e curiosi.

La NASA lo ha già definito “l’eclissi solare totale più lunga della nostra era”, un evento che attirerà milioni di persone lungo il percorso dell’ombra, destinato a restare impresso nella memoria collettiva come uno degli spettacoli più straordinari offerti dal cosmo.