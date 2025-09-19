Eclissi solare parziale 21 settembre 2025, dove sarà visibile e quale sarà il vero appuntamento per l'Italia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Domenica 21 settembre 2025 arriva un’eclissi parziale di Sole, fenomeno astronomico che avviene quando il disco della Luna copre solo in parte quello del Sole. Questa eclissi, però, sarà visibile solo in una regione di mondo, che per altro è quasi disabitata, tra Nuova Zelanda e Antartide. Gli appassionati comunque non si scoraggino, prendano carta e penna e segnino questo appuntamento: per vedere uno spettacolo astronomico simile in Italia, infatti, e questa volta persino totale, si dovrà attendere il 12 agosto 2026.

L’eclissi solare parziale 21 settembre

L’eclissi in arrivo il 21 settembre, il giorno prima dell’equinozio di primavera, sarà la seconda eclissi parziale di Sole del 2025.

Prenderà il via alle 19:29 italiane quando, la Luna inizierà gradualmente a coprire il disco solare. Una copertura che raggiungerà il suo culmine poco più di 2 ore dopo, coprendo il 78% della nostra stella.

ANSA

Ecco dunque perché questa eclissi è definita parziale: perché si potrà vedere il Sole coprirsi fino a un massimo del 78%. Al largo delle coste meridionali della Nuova Zelanda, nel Pacifico sud-occidentale, si raggiungerà in realtà fino all’80%, ma la copertura massima sulla terraferma sarà del 78,5% nell’Isola Macquarie, un territorio della Tasmania tra la Nuova Zelanda e l’Antartide.

Uno spettacolo per pochi: chi può vederlo

Per questo motivo a poter vedere lo spettacolo saranno pochissime persone, quelle che vivono, appunto, tra le regioni più meridionali della Nuova Zelanda e l’Antartide.

Si tratta, tra l’altro, di zone scarsamente popolate, dove vivono all’incirca in tutto 410mila persone.

Per tornare a poter osservare nuovamente un fenomeno analogo bisognerà attendere il 17 febbraio 2026, quando arriverà un’eclissi anulare che sarà visibile, questa volta, oltre che dall’Antartide anche da Sud America e Sud Africa.

Quando è il vero appuntamento per l’Italia

E in Italia? Gli appassionati nel nostro Paese dovranno pazientare ma c’è una data da segnare: il 12 agosto 2026 ci sarà un’eclissi, questa volta totale, che coinvolgerà anche l’Italia.

In quell’occasione, dunque, la Luna coprirà interamente il disco solare, per un’eclissi totale perfettamente visibile tra l’Islanda e il nord della Spagna.

L’Italia potrà godere dello spettacolo, seppur non totale, in particolare al Nord, dove si avrà una copertura del 90% del disco solare, mentre al Sud sarà di circa il 50%. Uno spettacolo comunque unico che vale la pena aspettare, in una notte d’estate, tra stelle cadenti e serate al mare.