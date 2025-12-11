Eclissi solare record il 2 agosto 2027, la più lunga del secolo con oltre 6 minuti: dall'Italia sarà parziale

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

L’eclissi solare del 2 agosto 2027 sarà la più lunga del secolo grazie alla sua durata stimata di 6 minuti e 23 secondi. Il fenomeno, possibile grazie all’allineamento quasi perfetto tra Terra, Luna e Sole e alla distanza favorevole della Luna, sarà totale in Nord Africa e Medio Oriente. Dall’Italia, invece, sarà visibile solo in forma parziale.

Quella prevista per il 2 agosto 2027 sarà un’eclissi solare dalla durata record.

In media un evento di questo tipo dura poco più di due minuti. L’evento previsto nel 2027 durerà invece molto di più: secondo le stime, durerà 6 minuti e 23 secondi. Si tratterà dunque, a pieno titolo, dell’eclissi più rara e lunga del secolo.

Dall’Italia sarà possibile ammirare il fenomeno in maniera parziale

La sua durata supererà anche quella dell’eclissi verificatasi nell’aprile 2024 in America, che durò 4 minuti e 28 secondi.

Cosa succederà al Sole

Nel corso dell’eclissi solare prevista per il 2 agosto 2027, come il termine stesso lascia intendere, sarà il Sole a essere oscurato.

La Luna oscurerà completamente il Sole: un rarissimo evento, che si verificherà grazie a una particolare condizione. La Terra, la Luna e il Sole si allineeranno infatti in maniera quasi perfetta.

Perché un evento del genere, e di tale durata, si possa verificare, tuttavia, l’allineamento quasi perfetto non basta. L’evento dipenderà anche dalla distanza della Luna alla Terra, che il 2 agosto 2027 sarà massima.

Dall’Italia sarà parziale

Gli studiosi della NASA hanno già elaborato una mappa dell’eclissi solare del 2 agosto 2027.

L’evento dovrebbe iniziare dal Marocco e dal sud della Spagna. Seguirà poi Algeria, Tunisia, Libia e Arabia Saudita. Il picco massimo si potrà ammirare in Yemen e Somalia, mentre la durata massima dovrebbe essere raggiunta in Egitto.

Sebbene la zona del Mediterraneo rappresenti un punto ottimale per osservare l’eclissi, dall’Italia il fenomeno sarà visibile in maniera parziale.

La percentuale di visibilità varierà in base alla latitudine delle diverse aree d’Italia.