Eclissi solare totale del 12 agosto 2026, i "trucchi" e le città in cui vederla meglio in Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mancano ancora diversi mesi ma, anche in Italia, sta salendo l’attesa per l’eclissi solare totale del 12 agosto 2026. L’eclissi di Sole sarà visibile in modo parziale anche nel nostro Paese, con alcune differenze a livello territoriale da città a città. A Torino, per esempio, sarà coperto rispettivamente il 93% del Sole. La successiva eclissi solare è in programma il 2 agosto del 2027.

Cosa si sa sull’eclissi solare totale del 12 agosto 2026

La prossima eclissi solare totale è prevista nella giornata di mercoledì 12 agosto 2026 e sarà visibile dalla Groenlandia, dall’Islanda e dalla Spagna.

Si tratterà di una cosiddetta “eclissi al tramonto“, con il Sole basso. In nessun punto lungo il percorso della totalità il Sole salirà sopra i 26 gradi (circa). In Spagna la totalità avverrà solo pochi gradi sopra l’orizzonte occidentale.

Il culmine dell’eclissi è attesa alle ore 19,46 (orario italiano). Gli orari esatti dipenderanno, però, dalla posizione da cui si osserverà il fenomeno.

Dove vedere l’eclissi solare del 12 agosto in Italia e come

L’eclissi solare prevista il prossimo 12 agosto sarà visibile anche in Italia in forma parziale.

Come riportato da starwalk, nel Nord Italia l’eclissi raggiungerà il massimo poco prima del tramonto: circa il 92% del Sole sarà coperto a Milano e il 93% a Torino, con il Sole a soli 1–2° sopra l’orizzonte occidentale. Più a sud, il tramonto arriverà prima che l’eclissi raggiunga il massimo. A Roma, circa il 76% del Sole risulterà coperto al tramonto, mentre a Napoli circa il 52%.

Il consiglio è quello di scegliere un punto con una visuale completamente libera verso ovest.

Per osservare l’eclissi solare in sicurezza non bisogna mai guardare direttamente il Sole durante le fasi parziali di un’eclissi solare senza adeguata protezione per gli occhi. È necessario utilizzare occhiali per eclissi o visori solari manuali conformi allo standard ISO 12312-2, acquistandoli direttamente da produttori affidabili o rivenditori autorizzati.

Non osservare il Sole attraverso una fotocamera, un binocolo, un telescopio o un altro dispositivo ottico non filtrato, neanche se si indossano occhiali per eclissi.

Quando avverrà la successiva eclissi solare totale

Dopo l’eclissi solare totale del 12 agosto 2026, la successiva è prevista il 2 agosto 2027.

Sarà visibile nella Spagna meridionale, in Nord Africa (compresi Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto), in Arabia Saudita e nello Yemen.