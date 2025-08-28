Eclissi totale con la Luna di Sangue, cos'è e quando sarà visibile in tutta Italia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tutti con il naso all’insù per l’eclissi totale di Luna, visibile anche dall’Italia: si tratta di un fenomeno raro, noto anche come “Luna di Sangue”. L’eclissi lunare si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando sul nostro satellite il proprio cono d’ombra. Questa configurazione è possibile solo in fase di Luna piena e richiede un perfetto allineamento dei tre corpi celesti.

Quando assistere alla Luna di Sangue

Per assistere allo spettacolo occorrerà attendere il 7 settembre 2025. A differenza delle eclissi solari, osservabili soltanto da aree limitate del pianeta, quelle lunari sono visibili da intere porzioni dell’emisfero terrestre.

Ma non sempre l’Italia ha la fortuna di trovarsi nella posizione giusta. Negli ultimi anni, ad esempio, abbiamo assistito a un’eclissi totale il 16 maggio 2022 e a due parziali, il 28 ottobre 2023 e il 18 settembre 2024.

Questa volta, invece, il fenomeno sarà ancora più suggestivo: la Luna sorgerà già immersa nell’ombra terrestre, regalando l’immagine di un disco rosso piuttosto cupo.

Torna la Luna di Sangue, quando sarà l’eclissi totale

La fase più spettacolare inizierà proprio al momento del sorgere della Luna.

In Italia gli orari di riferimento saranno i seguenti (con variazioni minime a seconda della località):

17:28 – inizio eclissi di penombra (non visibile dall’Italia);

18:27 – inizio eclissi parziale (non visibile dall’Italia);

19:30 – la Luna sorge già in fase di eclissi totale: la bassa elevazione sull’orizzonte e la scarsa luminosità renderanno l’osservazione difficile e per ammirarla sarà utile cercare un punto panoramico libero da ostacoli, meglio se con l’aiuto di un binocolo;

20:12 – massimo dell’eclissi con la Luna al centro del cono d’ombra terrestre;

20:52 – termine della fase di totalità con la Luna che inizia a riacquistare luce;

21:56 – fine dell’eclissi parziale;

22:55 – fine dell’eclissi di penombra.

Perché “Luna di Sangue”

Il caratteristico colore rossastro, che le vale il soprannome di “Luna di Sangue”, è dovuto al fenomeno dello scattering di Rayleigh: l’atmosfera terrestre filtra la luce solare, disperdendo le lunghezze d’onda più corte (blu) e lasciando passare quelle più lunghe (rosse), che illuminano il disco lunare con tinte ramate e aranciate, simili a quelle dei tramonti.

Nei giorni precedenti e successivi non mancheranno di tornare le denominazioni popolari, come “superluna” quando il plenilunio coincide con il perigeo, o “luna del lupo”, termine di origine nordamericana.