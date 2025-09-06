Eclissi totale e Luna di sangue domenica 7 settembre in Italia, a che ora sarà visibile in Italia

Tutta l’Italia con il naso all’insù per ammirare la Luna di sangue. A distanza di due anni dall’ultima volta, quando però nei nostri cieli durò pochi minuti e fu coperta dalle nubi, il Sola, la Terra e il satellite torneranno ad essere perfettamente allineati, dando vita all’eclissi lunare totale. Uno degli spettacoli più suggestivi offerti dalla natura, anche per il tipico colore rosso di cui si tinge l’astro durante il fenomeno.

L’eclisse totale di Luna

L’eclisse totale di Luna sarà visibile domenica 7 settembre in tutte le sue fasi in India, Cina, Africa Orientale e Australia Occidentale. Alle nostre longitudini potremo vedere il satellite entrare nel cono d’ombra della Terra soltanto nella seconda metà del fenomeno, fino all’uscita prevista alle 22 circa.

Dall’Italia, dunque, sarà possibile assistere all’evento astronomico già al sorgere dell’astro, intorno alle 19.30, nei minuti in cui l’eclisse comincerà la sua fase totale, che durerà per poco più di un’ora e venti.

ANSA

Il tipico colore rosso assunto dalla Luna durante l’eclissi totale

Gli orari

L’eclissi potrà essere ammirata da Nord a Sud guardando verso Est l’astro alzarsi nel cielo, ma la bassa elevazione dalla linea dell’orizzonte e la luce del Sole al tramonto renderà inizialmente difficile osservarla.

Il culmine dell’evento astronomico sarà raggiunto alle 20.13, quando la Luna si troverà al centro del cono d’ombra della Terra. Intorno alle 20.52 il colore rossastro comincerà a scemare e l’astro tornerà piano piano a riflettere la sua luce pallida.

La Luna rossa

Da sempre simbolo di cattivo presagio in diverse culture, la “Luna di sangue” o “Luna rossa” viene chiamata così proprio per la tonalità che assume durante l’eclissi totale.

Il colore deriva dal fenomeno fisico della diffusione di Rayleigh (rayleigh scattering in inglese), per lo stesso principio che rende il cielo dalle sfumature dal rosso all’arancione all’alba e al tramonto: quando i raggi solari che illuminano la Luna vengono riflessi sulla Terra, i gas che compongono l’atmosfera terrestre disperdono alcuni fotoni, le particelle che compongono la luce, mentre le lunghezze d’onda più lunghe della luce, quelle di colore rosso-arancio, rimangono le uniche a illuminare la Luna.