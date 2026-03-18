Ecobonus 2026, al via lo sconto per moto e motorini elettrici: come ottenere fino a 4 mila euro di incentivi

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Il 18 marzo via alle prenotazioni per l’ecobonus 2026 per ciclomotori e motocicli. L’incentivo è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. L’importo del bonus verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto. Nella misura sono compresi ciclomotori e moto a due, tre o quattro ruote e anche alcune e-car.

L’ecobonus 2026 per moto e motorini elettrici

Dal 18 marzo i concessionari possono prenotare l’ecobonus, che viene riconosciuto al cliente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto, tramite il portale dedicato https://ecobonus.mimit.gov.it.

Per l’incentivo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026. Per il quadriennio 2027-2030 potrebbe arrivare un nuovo stanziamento da 90 milioni di euro.

L’obiettivo della misura è favorire il rinnovamento del parco moto e motorini con veicoli a minor impatto ambientale.

A chi è rivolto l’ecobonus per moto e motorini

Il contributo per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi di nuova produzione viene calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto. Vale il 30% per gli acquisti senza rottamazione fino a 3mila euro, e il 40% per gli acquisti con rottamazione fino a 4mila euro.

È possibile rottamare veicoli termico di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 intestati da almeno dodici mesi all’acquirente o a un familiare convivente.

Come si prenota il bonus

Sul portale dedicato, si trovano tutte le informazioni per prenotare il bonus.

Per prima cosa, il cittadino deve scegliere il veicolo da acquistare dal concessionario. Quest’ultimo procederà alla prenotazione del contributo.

Il concessionario chiede al costruttore/importatore il rimborso del contributo riconosciuto al cliente.

Il costruttore riceve dal concessionario/rivenditore la documentazione per recuperare il contributo al link piattaforma di prenotazione, rimborsa quindi il contributo al concessionario/rivenditore e recupera tale importo come credito di imposta.

Cosa si può acquistare con l’ecobonus

Il DPCM 20 maggio 2024 stabilisce che si possono acquistare con l’ecobonus i veicoli appartenenti a una delle categorie da L1e a L7e che siano nuovi di fabbrica, elettrici o non elettrici ma di classe Euro non inferiore a 5.

Il contributo è calcolato in percentuale del prezzo di acquisto e varia in base alla presenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione, che deve essere: di categoria Le intestata da minimo 12 mesi all’intestatario della nuova auto o a un familiare convivente; omologata alle classi Euro da 0 a 3e provvisto della targa a 6 caratteri ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011.

In assenza di un veicolo di categoria Le per la rottamazione, il contributo è concesso solo per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici.