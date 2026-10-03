Economia della Russia, nel bilancio s'impennano le spese militari: tagli ai servizi e tasse più alte

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’economia della Russia sente la fatica dopo quattro anni e mezzo di guerra. I numeri della bozza di bilancio federale per il 2027 raccontano una storia fatta di deficit, impennata delle spese militari (+27%) e tagli a settori chiave come welfare, scuola e sanità. Ma per aumentare le entrate, è previsto anche un aumento delle tasse.

Come sta l’economia russa

Anno dopo anno sui media occidentali si sono rincorse notizie e previsioni che davano la Russia in crisi: da indiscrezioni mediche riguardo a presunte patologie che avrebbero colpito Vladimir Putin (le autorità inglesi a un tratto ci misero un punto parlando apertamente di “wishful thinking“) a pronostici riguardanti un imminente collasso dell’economia. Che però non c’è stato.

E non c’è neppure adesso. La situazione è diversa: la Russia si è avviata verso una consolidata economia di guerra.

ANSA

Per l’immediato futuro, a fronte di 43.300 miliardi di rubli di entrate (513 miliardi di dollari) si prevedono 48.800 miliardi di rubli di spesa (578 miliardi di dollari). I risultato: un deficit di 5.500 miliardi di rubli (65 miliardi di dollari).

Le previsioni per il 2027 non sono certamente rosee, ma il Cremlino ha trovato la sua ricetta: spingere forte sul pedale bellico, imponendo sacrifici alla popolazione.

La Russia prevede di spendere 17,1 trilioni di rubli (202,58 miliardi di dollari) per la difesa nel 2027, circa il +27% in più rispetto ai 13,5 trilioni di rubli inizialmente previsti. Si tratta della cifra più alta dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022.

Contemporaneamente, la stima delle entrate provenienti da petrolio e gas per il 2026 è stata ridotta da 8.900 a 7.600 miliardi di rubli.

Meno risorse per welfare, scuola e sanità

E poi ci sono i tagli: come riporta Reuters, le politiche sociali caleranno del -7% nel 2027 rispetto al piano iniziale. L’istruzione subirà una riduzione del -6%, mentre i finanziamenti per la sanità scenderanno del -6,8%.

Il taglio riguarda inoltre la voce di bilancio denominata “economia nazionale”, che comprende interventi come la costruzione di strade e altre infrastrutture, oltre ai sussidi destinati all’agricoltura e ad altri settori. In questo caso la riduzione prevista è del -7,4%.

Nuove tasse

E poi c’è il capitolo tasse: il governo russo ha annunciato nuovi aumenti delle tasse per finanziare il crescente deficit. Tra le misure indicate c’è una nuova tassa sugli extraprofitti delle società del settore dei metalli e minerario, dalla quale il governo prevede di ottenere circa 200 miliardi di rubli all’anno. Sarebbe anche previsto un aumento delle tariffe dei servizi pubblici.