NOTIZIE
Temi Caldi:

"Ecovandali" a Torino, Meloni in divisa e con il manganello in mano: i manifesti di Extinction Rebellion

Extinction Rebellion lancia un attacco visivo a Meloni a Torino: manifesti provocatori e messaggi ecologisti.

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Extinction Rebellion ha attaccato sui muri di Torino dei poster provocatori: la silhouette di Giorgia Meloni in divisa da poliziotto con in mano il manganello su sfondi simbolici come la frana di Niscemi e le piste da sci di Cortina. Un messaggio completato da una spennellata di verde fluo e la scritta “Ecovandali!”.

ecovandali-meloni-torino ANSA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

HeyLight

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo