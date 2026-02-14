"Ecovandali" a Torino, Meloni in divisa e con il manganello in mano: i manifesti di Extinction Rebellion
Extinction Rebellion lancia un attacco visivo a Meloni a Torino: manifesti provocatori e messaggi ecologisti.
Extinction Rebellion ha attaccato sui muri di Torino dei poster provocatori: la silhouette di Giorgia Meloni in divisa da poliziotto con in mano il manganello su sfondi simbolici come la frana di Niscemi e le piste da sci di Cortina. Un messaggio completato da una spennellata di verde fluo e la scritta “Ecovandali!”.
