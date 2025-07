Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di una recente operazione della Polizia di Stato a Torino, dove giovani sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in diversi punti della città. Gli interventi sono stati condotti nei giardini Montanaro, in piazza della Repubblica e a bordo del tram della linea 4, dopo che gli agenti hanno notato movimenti sospetti e comportamenti riconducibili ad attività illecite.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno preso il via nei giorni scorsi, quando il personale della Squadra Mobile – Sezione “Falchi” ha intensificato i controlli in alcune aree sensibili di Torino. L’attenzione degli agenti si è concentrata su gruppi di giovani che frequentavano i giardini Montanaro, zona già nota per episodi di spaccio e degrado urbano.

Il primo arresto nei giardini Montanaro: minorenne coinvolto

Durante un servizio di osservazione, gli investigatori hanno individuato due cittadini tunisini che si aggiravano con fare sospetto all’interno dei giardini Montanaro. Uno dei due, risultato poi essere minorenne, è stato avvicinato da un individuo a bordo di un monopattino, che gli ha consegnato una busta. Dopo aver ricevuto il pacco, il giovane si è allontanato insieme a un connazionale di 23 anni e si è seduto su una panchina. Qui, i due hanno aperto una scatola di scarpe e nascosto un calzino al suo interno.

Gli agenti sono intervenuti poco dopo, fermando i due giovani e procedendo a una perquisizione. All’interno del calzino sono state trovate 81 pastiglie di colore rosa, riconducibili a ecstasy, una sostanza stupefacente particolarmente pericolosa. Il ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori, che hanno proceduto all’arresto dei due tunisini per detenzione ai fini di spaccio.

Controlli in piazza della Repubblica: droga nascosta nell’auto

In un’altra operazione, sempre nell’ambito dei controlli straordinari, la Polizia ha notato un’autovettura sospetta parcheggiata nei pressi di piazza della Repubblica. A bordo si trovava un cittadino marocchino di 34 anni, che ha attirato l’attenzione degli agenti per il suo atteggiamento guardingo.

La perquisizione dell’auto ha permesso di scoprire che l’uomo aveva nascosto della sostanza stupefacente già suddivisa in dosi pronte per essere smerciate, all’interno del bocchettone dell’aria condizionata. Inoltre, nel parasole dell’auto è stato rinvenuto un bilancino di precisione, strumento spesso utilizzato per pesare le dosi di droga. Gli agenti hanno anche sequestrato la somma di 220 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Arresto sul tram 4: cocaina nascosta in una bottiglietta di yogurt

Un ulteriore episodio si è verificato a bordo del tram della linea 4, dove gli agenti hanno fermato un altro cittadino marocchino, anche lui sospettato di spaccio. L’uomo aveva con sé una bottiglietta di yogurt da bere, apparentemente innocua, ma che in realtà nascondeva 95 involucri di cocaina.

La perquisizione è poi proseguita presso l’abitazione del sospettato, dove sono stati trovati oltre 18.000 euro suddivisi in mazzette, nascosti in vari mobili della casa. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe il probabile provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini e la presunzione di innocenza

I procedimenti penali a carico dei quattro giovani arrestati si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati fino a eventuale sentenza definitiva. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di questi interventi per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, che rappresenta una delle principali emergenze di sicurezza urbana.

Il contesto: la lotta allo spaccio nei quartieri di Torino

Le aree interessate dagli arresti, come i giardini Montanaro e piazza della Repubblica, sono da tempo sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine per la presenza di fenomeni di spaccio e microcriminalità. Gli interventi mirati della Squadra Mobile hanno permesso di individuare e fermare soggetti che, secondo le indagini, erano coinvolti in un’attività organizzata di distribuzione di sostanze stupefacenti.

La presenza di un minorenne tra gli arrestati ha destato particolare preoccupazione tra gli inquirenti, che sottolineano come il coinvolgimento di giovani e giovanissimi nello spaccio rappresenti un segnale allarmante per il tessuto sociale cittadino.

Le modalità dello spaccio: nascondigli e strategie

Le modalità con cui gli indagati cercavano di eludere i controlli delle forze dell’ordine sono state particolarmente ingegnose. Dalla droga nascosta in un calzino all’interno di una scatola di scarpe, fino agli involucri celati in una bottiglietta di yogurt e nelle parti meno accessibili di un’automobile, i sospettati hanno tentato di sfruttare ogni possibile nascondiglio per evitare di essere scoperti.

Il ritrovamento di un bilancino di precisione e di denaro in contanti, suddiviso in banconote di piccolo taglio, ha rafforzato l’ipotesi che si trattasse di un’attività di spaccio ben organizzata e strutturata, con una rete di clienti e fornitori attiva nei diversi quartieri di Torino.

