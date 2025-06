Ed Sheeran a Roma incanta l'Olimpico e canta con due star italiane, i duetti con Alfa e Ultimo

Ed Sheeran non ha deluso le aspettative. Il concerto a Roma allo stadio Olimpico, unica data italiana della star, è stato un successo e ha incantato gli 80mila partecipanti all’evento. Prima dello show, il cantante ha improvvisato un duetto in strada con Alfa, poi sul palco è salito Ultimo.

Il duetto in strada di Ed Sheeran e Alfa

Prima del concerto, nel pomeriggio, Ed Sheeran si è concesso un momento di relax e divertimento con Alfa.

I due sono stati ripresi in un video mentre suonano la chitarra in strada a Roma e intonano “The A Team“, brano del cantautore britannico.

Le immagino sono state pubblicate sui social e sono diventate subito virali.

Il concerto di Ed Sheeran a Roma

In serata la star inglese è salita sul palco dello stadio Olimpico di Roma e ha ammaliato le 80mila persone presenti.

Ed Sheeran ha attaccato con “Castle On the Hill” poi ha chiesto: “Ciao Roma come stai?”. La star ha anche indossato una maglietta con su scritto “Rome” e ha precisato che “niente è registrato”.

Il palco rotondo girava come un giradischi, le canzoni sono state accompagnate da fiamme, fuochi d’artificio, video colorati, cartoon e immagini live. Uno spettacolo per i fan.

Ogni canzone è stata introdotta da un ricordo o da un aneddoto da raccontare. In totale Ed Sheeran ha cantato circa 30 brani in tre ore, lasciando senza voce il pubblico a cui ha regalato anche una performance live di “Drive”, dalla colonna sonora del film “F1” che uscirà venerdì.

“Siete i primi ad ascoltarla”, ha detto la star che ha infine chiuso il concerto in grande stile con “Bad Habits”. Il cantante ha alzato la chitarra al cielo e dichiarato “Amo l’Italia e sono felice di trovarmi qui”.

Il duetto con Ultimo

Ma il momento più emozionante è stato poco prima della fine del concerto. A sorpresa, sul palco è salito Ultimo, salutato da un urlo assordante degli 80mila presenti.

“È un onore per me avere qui un amico e un grande cantautore”, è stata la presentazione di Ed Sheeran.

Il cantautore romano ha duettato con l’inglese sulle note di “Perfect” e “Piccola stella” per la gioia del pubblico che ha accolto con entusiasmo l’inaspettato ospite della star internazionale.