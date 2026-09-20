Ed Sheeran torna sul palco a Philadelphia dopo le polemiche su Gaza, prezzo dei biglietti in picchiata

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ed Sheeran è tornato sul palco a Philadelphia per il primo concerto dopo le polemiche sull’allontanamento di Macklemore dal tour. Davanti al pubblico del Lincoln Financial Field il cantante britannico si è scusato con i fan e ha definito ingiustificabile la risposta israeliana a Gaza. Intanto i prezzi dei biglietti sul mercato secondario sono crollati.

Ed Sheeran torna sul palco e parla di Gaza dopo le polemiche

Come riporta TMZ, l’artista si è presentato visibilmente commosso e ha chiesto scusa ai presenti per avere commesso degli errori.

Il 35enne ha spiegato di non avere mai voluto essere un musicista attivista, ma di essersi ritrovato al centro di una discussione che tocca la libertà di espressione e la questione politica più complessa del pianeta.

Ha poi ribadito che i suoi concerti sono sempre stati uno spazio sicuro per tutti e che onorare l’impegno con il pubblico resta parte di ciò che è.

Nel passaggio più netto ha definito “catastrofico” l’attacco del 7 ottobre contro Israele, giudicando però “ingiustificabile” e sproporzionata la reazione militare che ne è seguita.

Il caso Macklemore e la rottura con gli artisti del tour

All’origine della vicenda c’è l’esclusione di Macklemore dal Loop Tour dopo il “free Palestine” pronunciato dal rapper statunitense durante una delle esibizioni di apertura.

La decisione ha innescato una reazione a catena, perché tutti gli altri artisti di supporto e la band di accompagnamento si sono ritirati per solidarietà, lasciando il britannico da solo sul palco.

Il rapper sostiene che a pesare siano state le pressioni di Robert Kraft, proprietario di una franchigia Nfl, che avrebbe posto un aut aut sulla sua presenza negli stadi.

Sheeran ha respinto quella ricostruzione, spiegando che la scelta finale non è stata sua ma degli organizzatori e dei promoter del tour.

Prezzi dei biglietti in picchiata e proteste fuori dallo stadio

Il contraccolpo si è visto soprattutto sul mercato secondario.

Secondo i dati di TickPick citati da Forbes, il prezzo minimo per la data di Philadelphia è sceso a 51 dollari venerdì mattina, quasi la metà rispetto ai 100 dollari di inizio settimana, con listini su StubHub arrivati fino a 42 dollari.

Le rilevazioni di TicketData indicano un calo del 45% e segnalano flessioni su nove delle dieci date statunitensi ancora in calendario, mentre la disponibilità di posti è aumentata del 54%.

Davanti allo stadio si è intanto radunata la Philly Palestine Coalition, con la polizia che aveva predisposto misure di sicurezza rafforzate.