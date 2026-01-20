Eddy Martinelli morto nel sonno a 34 anni, agente di polizia di Trento con un passato da allenatore di volley

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eddy Martinelli, agente della Polizia locale di Trento, è morto a soli 34 anni. Si è spento improvvisamente nel sonno, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo era molto conosciuto in città anche per via del suo passato da giocatore e allenatore nelle giovanili di volley, nonché per essere stato giudice territoriale.

Trento, morto l’agente di Polizia Eddy Martinelli

Martinelli prestava servizio come agente in bici. Chi lo ha conosciuto parla di un uomo rispettoso, affabile, gentile e sempre pronto a dare una mano alla comunità.

Eddy era stato allenatore delle giovanili dell’Ata Trento Volley per quasi dieci anni, dal 2010 al 2018. Era un ex atleta di pallavolo che aveva vestito la maglia del Villazzano.

ANSA

Negli ultimi anni, all’interno della Federazione, aveva ricoperto il ruolo di giudice territoriale, continuando a essere attivo nello sport che amava da sempre.

La nota della Fipav: “Scomparsa che lascia un vuoto profondo”

“Con passione, impegno e grande senso di responsabilità ha svolto il proprio ruolo all’interno della nostra Federazione, distinguendosi per correttezza, disponibilità e attaccamento al mondo della pallavolo”, ha scritto Francesco Crò, presidente della Fipav, Federazione italiana volley di Trento.

“La sua prematura scomparsa – ha aggiunto Crò – lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di condividere con lui il percorso sportivo“.

Il Presidente Francesco Crò, il Consiglio Direttivo, la struttura amministrativa e tutta la FIPAV Trentino hanno infine dichiarato di stringersi con affetto attorno alla famiglia, “esprimendo le più sentite e sincere condoglianze”.

Dolomiti Volley: “Eddy è andato avanti”

“Un dolore immenso, tanti ricordi che affiorano, in campo e fuori, per una notizia che non si sarebbe mai voluta sentire. Eddy Martinelli non c’è più, è andato avanti”, il ricordo degli amici di “Dolomiti Volley“.

“Questa mattina, saputa la notizia, ci ha colpito un fragoroso e durissimo pugno nello stomaco – si legge sempre nel messaggio di cordoglio -. Un abbraccio grande a tutta la famiglia di Eddy ed agli amici, conosciuti in campo o meno, e soprattutto grazie di cuore per la splendida persona che sei. Buon viaggio Eddy. Ti vogliamo bene e te ne vorremo sempre”, hanno concluso