Edi Rama vede Meloni a Tirana e si inginocchia, il video e la reazione della premier all'omaggio

Sono diventate virali le immagini in cui si vede il primo ministro albanese Edi Rama inginocchiarsi con le mani giunte davanti alla premier italiana Giorgia Meloni. Il gesto è stato fatto nel momento in cui la presidente del Consiglio è arrivata a Tirana per prendere parte al sesto vertice della Comunità politica europea.

Edi Rama si inginocchia davanti a Giorgia Meloni

Rama, nel vedere Meloni, si è inginocchiato. Con le mani giunte, ha poi poggiato di lato l’ombrello per accoglierla. “Edi, dai no!”, la reazione ironica della premier che, rivolgendosi ai cronisti presenti, ha poi scandito una spassosa battuta: “Lo fa solo per sembrare alto quanto me”.

La gag, almeno a giudicare da diversi commenti piovuti sui social, a molte persone non è piaciuta. C’è chi l’ha trovata fuori luogo. Per alcuni il siparietto è persino stato umiliante.

Fonte foto: ANSA Edi Rama abbraccia Giorgia Meloni

“Se fossi albanese mi sentirei umiliato”, ha digitato un utente sui social. Altri commenti a caldo: “Non esiste un protocollo?”; “Scenetta patetica”; “Gesto eccessivo”; etc etc.

Giorgia Meloni sulla guerra in Ucraina: “Servono garanzie a Kiev”

Il summit si è svolto per la prima volta nel 2022 e, nel complesso, riunisce 47 Paesi. Vi partecipano gli Stati membri e 20 Paesi extra-Ue che gravitano attorno all’orbita europea.

Al vertice partecipa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni, a proposito della guerra scatenata dalla Russia, ha dichiarato che “serve insistere per un cessate il fuoco incondizionato”, per “un accordo di pace serio che dia garanzie di sicurezza a Kiev”. “Non dobbiamo gettare la spugna”, ha chiosato la leader di Fratelli d’Italia.

Nel frattempo, a Istanbul, sono terminati i colloqui tra le delegazioni ucraina e russa. Esito tutt’altro che positivo. “Da Mosca proposte inaccettabili, chiedono di cedere territori prima della tregua”, il duro commento giunto da Kiev.

“Si è visto in queste ore rispetto a una certa propaganda chi sia effettivamente disponibile a fare dei passi importanti a favore della pace e chi sia invece chiaramente meno disponibile”, ha affermato Meloni.

Rimpatri dei migranti in Albania, la premier: “Andiamo avanti”

Sul tavolo del summit della Comunità europea ci sarà anche la questione relativa alla gestione dei flussi migratori. La “velocità” dei lavori “dimostra il funzionamento” dei rimpatri dei migranti in Albania e “stiamo andando avanti come promesso”, ha rivendicato la premier.

“Parlando di Europa e libertà, credo che non ci sia nulla di più europeo di un popolo disposto a rischiare tutto per difendere la propria libertà”, ha aggiunto la premier.

“Ogni giorno l’eroismo e la tenacia del popolo ucraino ci ricordano cos’è l’Europa e quale sia l’aspetto più profondo della nostra identità comune: la libertà”, ha concluso Meloni.