Edi Rama vince ancora le elezioni in Albania, netto successo del premier socialista secondo gli exit poll

Domenica 11 maggio si sono tenute in Albania le elezioni per il rinnovo del Parlamento. Stando agli exit poll pubblicati dopo la chiusura dei seggi, si prospetta una netta vittoria del Partito Socialista guidato dall’attuale primo ministro Edi Rama. I socialisti, di centrosinistra, avrebbero ottenuto oltre il 51% dei voti, contro il 38% dell’opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha, principale avversario di Rama.

Elezioni in Albania, gli exit poll

Secondo un exit poll del quotidiano albanese Albanian Post, ci sarebbe una netta vittoria dei socialisti del primo ministro uscente, Edi Rama, alle elezioni legislative in Albania che si sono tenute oggi, domenica 11 maggio.

Stando ai dati diffusi dopo la chiusura dei seggi, il Partito Socialista (di centrosinistra) avrebbe ottenuto il 51,8% dei voti, mentre il Partito Democratico (di centrodestra) si sarebbe fermato al 38%.

Il partito del premier avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi nel Parlamento albanese, 8 in più rispetto ai quelli necessari per la maggioranza e 5 in più rispetto alle precedenti elezioni, l’opposizione 54 seggi.

In calo l’affluenza alle urne: i dati non sono ancora definitivi, ma a votare sarebbe stato poco più del 41% degli aventi diritto.

Il premier Edi Rama verso il quarto mandato consecutivo

Edi Rama è al capo del governo in Albania dal 2013 e si appresta quindi a ottenere il quarto mandato consecutivo da primo ministro.

Se i risultati degli exit poll dovessero venire confermati dai risultati ufficiali, come appare molto probabile, Rama diventerebbe il politico più a lungo al potere nella storia dell’Albania dopo il dittatore comunista Enver Hoxha, morto nel 1985.

La sfida tra Rami e Berisha

Nella campagna elettorale Edi Rama ha puntato molto sulla promessa di proseguire il programma di integrazione europea dell’Albania.

Il premier ha promesso di concludere entro il 2027 i negoziati di adesione alla Ue, avviati nel 2020, in modo da far entrare l’Albania nell’Unione Europea nel 2030.

A sfidarlo Sali Berisha, 81enne leader del Partito Democratico, principale partito d’opposizione, ex presidente della Repubblica ed ex premier.

Negli ultimi tempi Berisha ha usato una retorica per certi versi simile a quella di Donald Trump: alla sua campagna elettorale hanno infatti lavorato alcuni collaboratori del presidente statunitensi.