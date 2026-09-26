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È di un arresto, 26 kg di cocaina sequestrati, 2.875 euro in contanti e il rinvenimento di un’arma da fuoco alterata il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nella serata del 22 settembre ad Anzio (Roma). Un uomo di 40 anni, incensurato, è stato fermato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e alterazione di armi, dopo che nel suo domicilio è stato scoperto un vero e proprio deposito di droga e armi.

Il tentativo di fuga e il blitz nell’abitazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata intorno alle 22 quando i militari del N.O.R. – Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio hanno notato il sospetto comportamento del 40enne mentre rientrava a casa. L’uomo, alla guida della propria auto e con alcune buste in mano, si guardava ripetutamente attorno, come se temesse di essere osservato. Questo atteggiamento ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo, procedendo a cinturare e isolare l’edificio per impedire ogni possibile fuga.

Durante il blitz, il 40enne ha tentato di disfarsi di una busta lanciandola dalla finestra: all’interno sono stati trovati diversi panetti di droga. Il gesto non è però sfuggito ai militari che, posizionati all’esterno, hanno immediatamente recuperato l’involucro. Contestualmente, l’uomo ha provato a fuggire salendo sul tetto dopo aver scavalcato la balaustra del balcone, ma è stato prontamente bloccato e arrestato grazie al dispositivo messo in atto dai Carabinieri.

Il sequestro: droga, denaro e orologi di lusso

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti. In totale, i militari hanno sequestrato 26 kg di cocaina, suddivisi in 21 panetti con marchi specifici e 9 sacchetti di dimensioni minori. Oltre alla droga, sono stati trovati 2.875 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e 4 orologi di lusso marca Rolex, sui quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza e l’autenticità. Sono stati inoltre rinvenuti bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Armi e munizioni: il caso del fucile alterato

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno trovato anche diverse armi e munizioni: 4 pistole, 3 fucili e 501 cartucce di vario calibro, tutte regolarmente denunciate dal 40enne, titolare di licenza. Tuttavia, tra i fucili è stato individuato un modello da caccia modificato artigianalmente, con canne e calcio tagliati, trasformato in un’arma a canne mozzate di elevata pericolosità e facilmente occultabile. Questo fucile alterato è stato posto sotto sequestro penale per violazione delle norme sulle armi, mentre le altre armi e il munizionamento sono stati ritirati in via cautelativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione dei Carabinieri rappresenta un duro colpo alle attività di spaccio nella zona di Anzio, con il sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e la rimozione di un’arma alterata dal potenziale altamente pericoloso.

IPA