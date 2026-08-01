Edificio crollato vicino Messina, recuperato il corpo della seconda vittima: è una donna. Ancora 4 i dispersi

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Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie dell’edificio crollato il 30 luglio 2026 a Pistunina, nella zona meridionale di Messina. Recuperato il corpo della seconda vittima, si tratta di una donna. L’area della palazzina è stata transennata ed è ancora viva la speranza di portare in salvo gli altri 4 dispersi.

La seconda vittima dell’edificio crollato

Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un corpo ormai senza vita.

Si tratta di una donna, morta nel crollo di una palazzina commerciale di Pistunina, vicino a Messina. È la seconda vittima dopo l’imprenditore Carmelo Leone.

ANSA

I tre feriti accertati sono stati condotti al Policlinico Gaetano Martino, uno in codice rosso. Altre persone, ferite lievemente e non in pericolo di vita, si trovano in diversi ospedali della città.

La speranza è che questa possa essere l’ultima vittima e che le prossime a essere estratte siano persone ancora in vita.

“Sono lontane le fatidiche 36 ore dopo la caduta, c’è ancora possibilità di vita” ha affermato Michele Burgio, il comandante dei vigili del fuoco che coordina le operazioni.

Proseguono le ricerche a Messina

La zona del disastro è stata transennata e interdetta al traffico, per consentire l’intervento dei soccorritori, supportati dall’unità cinofila e dalle squadre speciali Usar, specializzate in ricerca e salvataggio in ambiente urbano.

“La ricerca dei dispersi segue una strategia precisa che si basa sulle testimonianze per l’individuazione dei siti dove potrebbero essere le persone da raggiungere” ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco.

Si attende l’identificazione della donna senza vita. Tra i dispersi Sara e Rosa, sorelle di Carmelo Leone, e il marito di una di loro Santino Magazzù.

Il domestico della famiglia Leone Lhairu Warnakulasuriya e Alessandra Frazzica, commessa del bazar che si trovava al primo piano.

L’appello delle famiglie e il ruolo dei cellulari

Nelle scorse ore i famigliari hanno comunicato ai soccorritori i numeri di cellulare dei dispersi.

I soccorritori stanno cercando di utilizzare i dispositivi mobili per individuare la loro posizione sotto le macerie, ascoltando la suoneria.

L’attenzione è massima e la richiesta è di non contattare telefonicamente nessuna delle persone coinvolte nell’incidente.

“Sono la figlia di Rosa Leone, – è l’appello di Clelia Magazzù sui social – mamma e papà sono ancora dispersi. Per piacere non chiamateli per non scaricare i loro cellulari, servono per le ricerche”.