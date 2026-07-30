Edificio di tre piani crollato a Pistunina vicino Messina dopo un'esplosione, dispersi e feriti gravi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Violenta esplosione a Messina. Una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città, che ospitava anche attività commerciali, è stata sventrata. Alcune persone sono state ricoverate, di cui tre in codice rosso al Policlinico. Ci sarebbero inoltre sette dispersi.

Crolla palazzina a Messina dopo un’esplosione, cosa è successo

Un’esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud di Messina.

Secondo il sindaco di Messina, Federico Basile, che inizialmente aveva parlato dell’esplosione di una bombola di gas, si sarebbe verificato un cedimento strutturale.

Diverse persone sono state ricoverate al Policlinico in codice rosso: ci sarebbero almeno tre feriti e anche sette dispersi sotto le macerie.

L’intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi

Sul posto, sempre come riferito dal primo cittadino, ci sono vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la polizia municipale e i servizi di emergenza.

Tutti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. Sul luogo del crollo anche il procuratore di Messina, che ha già fatto sapere che sarà aperta un’inchiesta per capire le cause del crollo.

Il sindaco ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale per assicurare il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto alle persone coinvolte.

L’assessorato alle Politiche sociali ha inoltre attivato i servizi comunali dedicati al supporto delle famiglie interessate, mettendo a disposizione ogni strumento utile per affrontare questa fase di emergenza e garantire loro la necessaria assistenza.

I lavori di manutenzione e le attività commerciali

“Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza“, ha aggiunto Basile.

Come riportato da SkyTg24, al pianterreno sarebbero stati in corso lavori di manutenzione al pianterreno della palazzina.

L’edificio, che si affaccia sulla statale 114, che è parzialmente crollato in seguito all’esplosione, ospitava alcune abitazioni ma anche un supermercato e un’altra attività commerciale.

Proprio in un negozio al pianterreno si trovava una donna che è riuscita a fuggire in tempo: “Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Mi sono allontanata, ma sono ancora sconvolta”, ha detto, come riportato da SkyTg24.

Ero in quel negozio appena due minuti prima dell’incidente e con me c’erano almeno una ventina di persone, tutte impegnate a fare acquisti”, ha detto un’altra testimone, come riferito dal Corriere della Sera.