Edmondo Cirielli contro Paolo De Maio, viceministro di FdI durissimo su Facebook con il sindaco di Nocera

Le elezioni regionali si avvicinano e il clima politico si fa arroventato: Paolo De Maio, sindaco di Nocera Inferiore, ha postato una card ironica intitolata “Parenti d’Italia”, per prendere in giro alcune nomine nel partito guidato da Giorgia Meloni. Il Viceministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli (e candidato in pectore di FdI alle regionali) ha avuto una reazione durissima e nel commentare la card si è abbandonato agli attacchi personali: “Non vali nulla… cambia spacciatore”.

Paolo De Maio e i “Parenti d’Italia”

Paolo De Maio è diventato primo cittadino di Nocera Inferiore sostenuto da una coalizione di centro-sinistra.

Nel post della discordia, De Maio ha esordito tirando in ballo diatribe che riguardano la politica locale, ovvero “spese legali sostenute dall’amministrazione”.

Poi il riferimento alle nomine secondo lo stile “Parenti d’Italia“. “Non ho notato – ha scritto De Maio – in loro alcun tipo di indignazione all’atto della nomina a dirigente del dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute della compagna dell’On. Edmondo Cirielli“.

Poi il riferimento a Gerolamo La Russa: “Così come non si sono indignati, è notizia di pochi giorni fa, della nomina del figlio di Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, quale presidente dell’Aci, garantendogli una indennità di centinaia di migliaia di euro”.

La replica di Edmondo Cirielli

La replica, durissima, del viceministro Edmondo Cirielli è arrivata a stretto giro sotto forma di commento, in un italiano un po’ infelice che in questa sede verrà corretto.

“Come politico non ti rispondo perché non vali nulla“, ha esordito il viceministro accusando il sindaco di essere in debito con due persone che sarebbero i suoi benefattori.

Poi l’attacco, da politico, diventa personale: “Nella vita privata non hai fatto mai nulla di buono. Per non parlare come sindaco. Quindi è inutile frustare un ciuccio morto“.

Si va avanti (e qui gli affari politici si mischiano davvero con gli affari di famiglia): “Ma come compagno della mamma dei miei figli devo farlo. Ma non come pensi, perché capisco che non hai colpa per quello che scrivi. Sappiamo tutti dei tuoi problemi, cambia spacciatore“.

I commenti

Oltre un centinaio le reazioni al post del sindaco e una quarantina in totale i commenti.

Fra i vari commenti a corredo ne riportiamo uno in particolare, quello di una utente che ha cercato di ricondurre lo scambio entro binari di civiltà: “Se il confronto tra due figure istituzionali diventa un attacco fatto di insulti e umiliazioni personali, non possiamo stupirci se i giovani credono che l’aggressività sia l’unico modo per farsi valere e se i social si trasformano in campi di battaglia verbale, saturi d’odio. Se l’arroganza diventa modello, il rispetto scompare”.