Edoardo Borghini condannato per l'omicidio del figlio Nicolò a Ornavasso, ucciso per difendere la moglie

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È stato condannato in primo grado a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini, il 64enne che il 19 gennaio 2025 aveva ucciso il figlio Nicolò con due colpi di fucile. L’omicidio fu commesso al culmine di una lite famigliare a Ornavasso, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. L’uomo uccise suo figlio per difendere la moglie. L’avvocato di Edoardo Borghini ha spiegato che “ci sono spazi per poter riformare questa sentenza in meglio”.

L’omicidio di Nicolò Borghini

Edoardo Borghini uccise il figlio Nicolò al termine dell’ennesima lite familiare.

Sembra che in casa i rapporti tra i due fossero da tempo molto tesi, a causa dei problemi di droga del 34enne.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Come riportato dall’ANSA, la Procura aveva chiesto una condanna di 22 anni per l’omicidio di Nicolò Borghini.

La corte d’Assise di Novara ha, invece, stabilito una pena di 11 anni per Edoardo Borghini.

I giudici hanno, infatti, riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione.

Presente in aula anche la moglie che però non ha atteso la lettura della sentenza.

Le parole dell’avvocato di Edoardo Borghini

L’avvocato Gabriele Pipicelli, legale di Edoardo Borghini, ha definito il processo “delicatissimo”.

Come riporta l’ANSA, è convinto che “ci siano gli spazi per poter riformare questa sentenza in meglio”.

“Aspettiamo le motivazioni, ma prendiamo atto che si è tenuto conto delle argomentazioni spese da questa difesa e che si è tenuto conto anche della provocazione”, le parole dell’avvocato.

Il legale ha anche rivelato che il suo assistito è stato ammesso alla giustizia riparativa.

Poi ha sottolineato: “Per Borghini la condanna non è il carcere, la sua condanna morale è aver ucciso il proprio figlio. Non si darà mai pace, darebbe la sua vita per poterlo riportare in vita”.

Edoardo Borghini resta ai domiciliari

L’ANSA riporta anche che Edoardo Borghini rimarrà ai domiciliari.

L’uomo condannato a 11 anni per la morte del figlio Nicolò è ospite da un parente, dopo aver trascorso quattro giorni in carcere a Verbania immediatamente dopo l’omicidio.

La Corte d’Assise ha ordinato la confisca del fucile e delle cartucce di Borghini e la distruzione degli abiti della vittima.

ANSA rivela che prima del processo Edoardo Borghini aveva risarcito la moglie cedendole l’intera proprietà della casa in cui vivevano.

Nessuna delle altre parti offese aveva avanzato pretese di risarcimento.