Edoardo Bove racconta l'arresto cardiaco: "Pensavo di aver fatto un incidente in auto"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Edoardo Bove è tornato a parlare dell’arresto cardiaco che lo ha colpito il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter. Il centrocampista ha ripercorso i momenti del malore, il ricovero in ospedale e il percorso che gli ha permesso di tornare a giocare a calcio: “Pensavo di aver fatto un incidente in auto” ha raccontato.

Edoardo Bove racconta il malore durante Fiorentina-Inter

Il 1° dicembre 2024, durante il primo tempo della partita tra Fiorentina e Inter, Edoardo Bove si accasciò improvvisamente sul terreno dello stadio Artemio Franchi.

I compagni richiamarono immediatamente i soccorsi e la partita venne sospesa. Il calciatore fu trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze.

Nella puntata dell’8 novembre di Verissimo ha raccontato di aver avvertito un giramento di testa poco prima di perdere conoscenza.

“Mi ricordo che mi girava la testa e poi mi sono svegliato in ospedale. Inizialmente pensavo di aver fatto un incidente”, ha spiegato.

Edoardo Bove ha aggiunto di aver chiesto ai familiari e agli amici di ricostruire quella giornata, della quale non conserva ricordi diretti dopo il malore.

Il centrocampista ha successivamente voluto guardare le immagini della propria caduta, inizialmente difficili da affrontare.

L’arresto cardiaco e il defibrillatore impiantato

Gli accertamenti medici hanno individuato una torsione di punta, una forma di aritmia ventricolare che può provocare un arresto cardiaco.

Dopo il ricovero, il 10 dicembre 2024, ad Edoardo Bove è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo capace di riconoscere determinate aritmie pericolose e intervenire attraverso una scarica elettrica.

“Se il mio cuore mi fa un altro scherzetto, lui interviene”, ha raccontato il calciatore, spiegando di aver accettato la necessità di convivere con il dispositivo.

Il centrocampista ha inoltre ricordato la rapidità dei soccorsi, sottolineando che l’ambulanza lo aveva portato in ospedale in circa 13 minuti.

Durante l’intervista ha citato anche il gesto del compagno Danilo Cataldi, intervenuto mentre era privo di sensi.

Perché Edoardo Bove non può giocare in Italia

L’impianto del defibrillatore ha avuto conseguenze sulla carriera professionistica di Bove.

In Italia, gli attuali criteri per l’idoneità sportiva agonistica non gli consentono di ottenere l’autorizzazione necessaria per tornare a giocare nel calcio professionistico.

In Inghilterra, invece, la valutazione dell’idoneità segue regole differenti e considera anche gli accertamenti medici individuali e i rischi associati al dispositivo.

Dopo numerosi controlli, Edoardo Bove ha firmato con il Watford nel gennaio 2026, tornando a disputare incontri ufficiali nel campionato inglese di Championship.

Il 17 marzo ha segnato il suo primo gol dopo l’arresto cardiaco, realizzando la rete del definitivo 3-1 contro il Wrexham.

Il centrocampista ha spiegato di aver raggiunto la tranquillità necessaria per riprendere l’attività agonistica dopo il percorso di recupero.