Edoardo Leo racconta Mattia Piccoli in "Per te", la storia del 12enne che ha accudito il padre con l'Alzheimer

L’attore Edoardo Leo ha raccontato la storia di Mattia Piccoli nel suo nuovo film da protagonista intitolato “Per te“. Mattia, a 12 anni (ora ne ha 16), è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per come si è preso cura del padre, affetto da Alzheimer precoce all’età di 43 anni.

Di cosa parla il film “Per te”: la storia di Mattia Piccoli e il papà con l’Alzheimer

Il film “Per te”, diretto dal regista Alessandro Aronadio e prodotto da Edoardo Leo con PiperFilm, Lungta Film e Alea Film, approderà nei cinema italiani dal 17 ottobre, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella Città.

Racconta la storia di Mattia Piccoli, che a 12 anni è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per il modo in cui si è preso cura del padre Paolo (nel film interpretato proprio da Edoardo Leo), al quale, quando aveva 43 anni, è stata diagnosticata una rara forma di Alzheimer precoce. Attualmente, Paolo Piccoli vive in una Rsa, circondato dall’affetto della moglie Michela Morutto e dei suoi due figli, Mattia (che ora ha 16 anni) e Andrea (che di anni ne ha 12).

IPA

Edoardo Leo interpreta Paolo Piccoli nel film “Per te”.

Il racconto di Edoardo Leo sul film su Paolo e Mattia Piccoli

In un’intervista al Corriere della Sera, Edoardo Leo ha raccontato come è nata l’idea di fare un film sulla storia di Paolo Piccoli: “Volevamo rispettare il dolore della famiglia, pur sapendo che come sempre succede al cinema la realtà viene un pochino trasfigurata. Volevo prendere l’essenza di quella storia e cercare di metterla dentro la costruzione del film. Non volevo che i suoi cercassero lì a tutti i costi il loro Paolo e, passatemi il termine, non volevo fare la sua imitazione”.

In un altro passaggio, il produttore e attore protagonista di “Per te” ha detto: “Il regista e io non volevamo realizzare un film sulla malattia ma sull’oblio, sulla dimenticanza, l’accudimento e l’accoglienza. (…) Sostanzialmente abbiamo fatto un film d’amore, in cui c’è un figlio che è costretto a fare da padre a suo padre“.

Edoardo Leo non ha voluto incontrare Paolo Piccoli (“Andarlo a trovare in Rsa in un momento in cui non sta bene, sapendo che non sarebbe in grado di riconoscermi, mi è sembrato qualcosa di non funzionale al racconto, qualcosa di voyeuristico”) e ha conosciuto personalmente la sua famiglia solo alla fine delle riprese.

Su questo incontro, Edoardo Leo ha raccontato: “Ho detto a quel ragazzino che abbiamo cercato di rendere universale la storia della sua famiglia e di non cercare nel film suo papà. Che suo papà sta nella Rsa e finché c’è deve cercare di stargli il più vicino possibile”.

Leo ha ribadito il concetto anche a Che Tempo Che Fa: “Li ho invitati a cercare l’essenza di loro padre, ma non proprio loro padre, perché potrebbero rimanere delusi. Io non ho fatto la sua imitazione. Questo film qua è una dedica a quell’uomo“.

Mattia Piccoli e il film su papà Paolo malato di Alzheimer

Sempre al Corriere della Sera ha parlato Mattia Piccoli, il sedicenne, sul film “Per te”, ha detto: “Quando mi han detto che avrebbero fatto un film mi sono un po’ esaltato. Ho pensato che sarebbe stato bello vedere un film che ripercorresse la nostra storia. Ed Edoardo Leo a me piace molto. Certo, fa piacere diventare un po’ famosi, ma più che famosi essere uno spunto per gli altri, per le persone che vanno aiutate”.

Sul suo papà, invece, ha spiegato: “Era bello quando mio papà stava un po’ meglio e magari ci riconosceva ancora e riusciva a parlare un po’ con noi. Diciamo che, però, ora ho un po’ normalizzato tutta la situazione, non ho più la tristezza di una volta, anche se magari quando lo vedo ci sto male. Sono riuscito un po’ a superarla questa cosa“.