Edoardo Miulli protagonista della serie Riv4li su Netflix: "Tanta violenza tra bullismo, femminicidi e guerre"

A soli 15 anni, Edoardo Miulli ha già calcato i set più seguiti della fiction italiana (da Tutto quello che ho su Canale 5 a Don Matteo 15, prossimamente su Rai 1) e ora è tra i protagonisti di Riv4li, nuova serie Netflix che raccoglie l’eredità di Di4ri. Nel ruolo di Dario, interpreta un ragazzo spavaldo, ma solo in apparenza perché è segnato da una ferita che lo rende fragile e introverso. Virgilio Notizie lo ha intervistato in esclusiva: nessuna risposta di circostanza su svariate tematiche dalla recitazione al dolore, passando per la scuola, l’ambizione, il bullismo e la popolarità.

Nella serie Netflix Riv4li, spin-off di Di4ri, lei interpreta Dario. Come descriverebbe il suo personaggio?

“Dario fa parte del gruppo degli “insider”. A prima vista appare forte, sicuro di sé, con una grande presenza. È un bel ragazzo, ha una faccia da bronzo, e grazie a questo sembra avere successo, soprattutto con le ragazze. Però, tutta questa sicurezza è soltanto una corazza. In realtà, è un ragazzo molto introverso, riflessivo, a volte anche triste. La parte più difficile da portare in scena è proprio questa: la fragilità che nasconde dietro l’arroganza. È un ragazzo che ha perso la madre e porta dentro un dolore enorme, che non riesce a condividere nemmeno con il padre, il fratello o i suoi amici. Soltanto una ragazza misteriosa, che scoprirete nella serie, riuscirà ad aiutarlo a mostrare la parte più vulnerabile di sé”.

US Netflix Edoardo Miulli durante le riprese di Riv4li, serie Netflix

Tra le tante sfumature che ha descritto, ce n’è una che ha sentito più vicina a sé? E una che invece ha dovuto faticare di più a comprendere?

“La verità è che non ho trovato difficoltà particolari a entrare nel mondo di Dario. Non perché mi somigli – perché non è così – ma perché condividiamo la stessa età e ho riconosciuto in lui tratti che ho visto in tanti miei coetanei. La parte che mi ha colpito di più, e che ho sentito più mia, è la sua introversione. Anche io tendo a non parlare molto di me stesso, soprattutto quando si tratta di emozioni profonde, di dolore. So ascoltare gli altri, so dare consigli, ma quando tocca a me, tendo a chiudermi. La paura di non essere compreso mi blocca, e preferisco non espormi”.

È il timore di essere frainteso a impedirle di aprirsi? O c’è anche il giudizio degli altri?

“Non è tanto il giudizio in sé, perché ognuno è libero di pensarla come vuole. Quello che mi dà fastidio è passare per qualcuno che non sono. Quando decido cosa raccontare di me, scelgo anche di non dovermi difendere da pregiudizi o interpretazioni sbagliate. È un modo per proteggermi”.

È davvero sicuro di avere solo 15 anni?

“Credo che iniziare a lavorare da bambino, stare su un set, confrontarsi con attori già affermati e professionisti del settore, ti faccia crescere più in fretta. Mi ha aiutato a maturare, a imparare come si sta in certi ambienti”.

Il suo Dario è un insider. Nella vita reale, lei si sente più insider o outsider?

“Mi sento una via di mezzo. Sono socievole, mi piace stare con le persone, ma ho anche bisogno dei miei spazi. A volte ho bisogno di stare solo con me stesso. È un equilibrio che mi appartiene: il bisogno di socialità, ma anche quello di solitudine”.

Come riesce a conciliare scuola, lavoro e vita privata?

“È difficile, ma credo che valga per chiunque voglia realizzare qualcosa. Ogni passione richiede sacrifici. Non esiste solo la recitazione, non esiste solo la scuola o solo gli amici. Io lavoro duramente per riuscire a fare tutto: studio, recito, cerco di non trascurare nulla”.

I suoi coetanei come vivono questa sua attività così particolare?

“Gli amici di sempre sono molto contenti. Mi vedono crescere facendo quello che amo e mi supportano ogni giorno. Certo, esistono anche le invidie, ma sinceramente non le capisco. Nessuno mi ha mai regalato nulla. Mi sono sempre impegnato per raggiungere ogni traguardo, e continuerò a farlo. Non ho mai tolto niente a nessuno”.

I suoi genitori l’hanno sempre sostenuta?

“Sì, mi hanno sempre appoggiato. Però c’è sempre stato un compromesso: la scuola prima di tutto. Per loro, come per me, lo studio è fondamentale. Se un giorno non dovessi più riuscire a conciliare recitazione e scuola, so che per loro verrebbe prima la formazione. Ed è giusto così. Per questo cerco di dare il massimo in entrambe le cose”.

Il successo può essere travolgente, soprattutto per un giovane: che rapporto ha con la popolarità?

“Mi emoziona molto sapere che il pubblico apprezza quello che faccio. È una delle parti più belle di questo mestiere. Ma sento anche il peso della responsabilità: devi sempre dare il meglio, cercare nuove cose da offrire, non restare fermo. E poi, certo, c’è anche l’altro lato della medaglia: gli haters. Ma se qualcuno arriva a giudicarti per cose superficiali come l’aspetto, probabilmente ha dei problemi suoi. Le critiche costruttive le ascolto volentieri, gli insulti no”.

Qual è la sua più grande paura legata al mestiere dell’attore?

“L’imprevedibilità. So che può sembrare strano detto da me, ma ho paura dei momenti vuoti, in cui magari non c’è lavoro. Questo mestiere non è stabile. Io amo recitare, ed è proprio questo che mi spaventa: l’idea di non poter più fare ciò che mi rende felice”.

Al di fuori della carriera, cosa la preoccupa di più?

“La società. Mi spaventa la direzione che stiamo prendendo. C’è troppa rabbia, troppa violenza. Ogni giorno leggiamo di bullismo, femminicidi, guerra. È come se ci fossimo dimenticati cosa significa essere umani”.

Ha mai vissuto episodi di bullismo in prima persona?

“No, non ne sono mai stato vittima. Forse per via del mio carattere, o perché dimostro maturità, o perché fisicamente posso incutere rispetto. Però ho assistito a episodi e non sono mai rimasto a guardare. Mi sono sempre messo in mezzo. Non trovo umano accanirsi su chi è già in difficoltà. Non aggiungiamo dolore a chi ne ha già”.

Da piccolo ha giocato a rugby: che valore ha per lei la collaborazione?

“È tutto. La società funziona grazie alla collaborazione. Nessuno fa nulla da solo. Se vuoi costruire un palazzo, ti serve un muratore. È un esempio semplice, ma reale. Nessuno è indispensabile, ma tutti sono necessari.

A chi chiede aiuto, quando sente di averne bisogno?

“Alla mia famiglia. Mamma, papà, mia sorella. Sono le persone di cui mi fido ciecamente, so che ci saranno sempre”.

Ricorda un consiglio che ha ricevuto da loro dopo il suo primo set?

“Più che un consiglio, una frase. Mio padre, dopo il primo film girato a nove anni, mi disse: “Ti sei sentito una star, adesso torna Edoardo”. Mi è rimasto dentro: voglio realizzarmi, voglio arrivare in alto, ma senza mai dimenticare chi sono, rimanendo me stesso”.

Le capita di sentirsi trattato come un bambino per via della giovane età? E, se sì, la infastidisce?

“Sì, succede. Più spesso di quanto si pensi. E sì, mi infastidisce. Io non mi sento inferiore agli adulti solo perché ho quindici anni. Mi interfaccio ogni giorno con un mondo di grandi: sul set, nel lavoro, nelle scelte che devo affrontare. Vorrei essere trattato di conseguenza. Non cerco un trattamento speciale, cerco rispetto. Quando qualcuno mi fa domande banali o sminuenti, è come se desse per scontato che io non sia in grado di riflettere, di parlare, di capire. Ma io ci tengo a mostrare che posso sostenere una conversazione seria, che posso dire la mia. E quindi sì, quando vengo trattato da bambino, non lo vivo bene. Perché non lo sono”.

Quando ha capito di essere un attore, e non solo di volerlo diventare?

“Sul set di Crush – La storia di Diego (serie andata in onda su Rai Gulp, ndr). È stata la mia prima esperienza davvero intensa, con tante scene, tante giornate sul set, tanto lavoro. Lì ho capito che potevo farcela, che avevo le capacità. Ho sentito che era la mia strada”.

Dove si immagina tra dieci anni?

“È una domanda che mi mette ansia. Non lo so. La vita è imprevedibile. Non posso sapere dove sarò. Ma spero di essere ancora sul set, qualunque esso sia. E, metaforicamente, con i piedi per terra”.

Cosa ha scoperto su di sé attraverso i personaggi che ha interpretato?

“Interpretare Dario in Riv4li è stato terapeutico. Mi ha aiutato a riflettere sulla mia introversione, a vederla come un possibile limite. Con Roberto, il personaggio in Tutto quello che ho, ho dovuto fare i conti con un dolore immenso: la perdita della sorella. Io ho una sorella e immedesimarmi in lui mi ha tirato fuori un’ansia che non sapevo di avere. Dopo certe scene, la chiamavo solo per sapere se stava bene”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto dire e che non le viene mai chiesto?

“Sì, c’è un tema che mi sta a cuore: la scuola. Mi impegno tantissimo a conciliare studio e lavoro, ma sono costretto a frequentare una scuola privata perché in quella pubblica rischierei la bocciatura solo per le assenze. Anche se ho ottimi voti. Il MIUR ha creato un programma che agevola solo gli studenti atleti. Perché non farlo anche per noi artisti? Anche noi facciamo sacrifici, anche noi lavoriamo. Dovremmo avere le stesse possibilità, gli stessi diritti. La scuola dovrebbe accompagnare la crescita, non ostacolarla”.