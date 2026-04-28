Edoardo Pesce, l’attore al cinema nel film Eva: “Sto cercando un equilibrio più autentico”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è qualcosa, nel percorso di Edoardo Pesce, che somiglia a un continuo movimento di avvicinamento e sottrazione. Come se ogni personaggio fosse insieme un modo per esporsi e, allo stesso tempo, per proteggersi. Un equilibrio sottile, che negli anni ha preso forma tra ruoli spesso duri, concreti, radicati nella realtà, e un’esigenza più recente, quasi silenziosa, di scoprire cosa resta quando quella “corazza performativa”, come la definisce lui stesso, inizia a incrinarsi. Dentro questo percorso si inserisce Eva, il film di Emanuela Rossi, un’opera al cinema in questi giorni che sembra chiedere agli attori un passo diverso: meno dichiarato, meno riconoscibile, più esposto. Non tanto verso l’esterno, quanto verso qualcosa di interno, fragile, difficilmente afferrabile. È un film che si muove su più livelli – reale e onirico, concreto e simbolico – e che nasce da una necessità personale della regista, quasi da un’urgenza emotiva prima ancora che narrativa. In questo spazio, profondamente intimo e femminile, il personaggio interpretato da Edoardo Pesce si colloca in una posizione particolare: non è il centro, non guida lo sguardo, ma lo attraversa. È una presenza che tiene insieme i piani del racconto, che prova a dare un appiglio alla realtà mentre tutto intorno sembra sfuggire, trasformarsi, duplicarsi. Una figura che esiste su un doppio registro: da un lato padre, uomo concreto, riconoscibile; dall’altro qualcosa di più sfumato, quasi una proiezione, un riflesso nella coscienza della protagonista interpretata da Carol Duarte. Ed è forse proprio qui che si gioca la sfida più interessante. Per un attore come Edoardo Pesce, spesso associato a personaggi forti, definiti, ancorati in un’identità precisa, entrare in un universo così liquido significa rinunciare a parte del controllo. Accettare di essere meno “visibile” nel senso tradizionale del termine, per diventare invece funzione, presenza, eco. Non tanto costruire un personaggio, quanto lasciarlo esistere dentro una visione che non gli appartiene del tutto. Eva è anche un film che disorienta. Non offre subito risposte, non accompagna lo spettatore in modo rassicurante. A un certo punto ci si chiede dove stia andando, quale sia la direzione. E proprio in questa sospensione si inserisce il lavoro di Edoardo Pesce: un tentativo di riportare a terra, senza mai tradire la natura ambigua del racconto. Come se il suo ruolo fosse quello di creare un ponte tra ciò che accade e ciò che viene percepito, tra memoria e coscienza, tra esperienza e rimozione. In questo senso, più che una semplice interpretazione, la sua sembra una forma di ascolto. Un entrare nel mondo della regista – nelle sue immagini, nei suoi temi, nelle sue ossessioni – e trovare lì un modo nuovo di stare in scena. Meno dichiarativo, più poroso. Ed è forse da qui che vale la pena partire per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Edoardo Pesce. Non tanto dal “come” ha costruito il personaggio, ma da cosa ha significato, per lui, abitare un film così personale, così intimo, così profondamente legato allo sguardo di chi lo ha immaginato.

Lei è al cinema nei panni di Giacomo in Eva di Emanuela Rossi. Non entrerò troppo nei dettagli, perché credo sia un film che forse è meglio raccontino le donne; tuttavia, vorrei capire che cosa ha rappresentato per lei e quale tipo di sfida ha comportato.

“In fondo ogni ruolo rappresenta una sfida. Quando ho letto la sceneggiatura, però, mi è sembrata particolarmente originale. È un film molto personale, profondamente legato a Emanuela: nasce da una sua esigenza, anche da esperienze vissute, e riflette una sensibilità marcata su alcuni temi, come quello dell’inquinamento. Mi sono inserito in questa visione, perché è stata proprio lei a coinvolgermi. Il film è fortemente centrato su Carol Duarte, la protagonista, ed è un progetto molto intimo della regista e, quindi, il mio lavoro è stato anche quello di entrare nel suo universo. L’aspetto che mi ha colpito di più è il doppio livello del personaggio: da un lato è una figura concreta, dall’altro assume i contorni di una proiezione. Inoltre, avevo anche il compito di rendere il racconto più ancorato alla realtà, perché si tratta di una narrazione molto onirica, con diversi livelli di lettura e interpretazione”.

In effetti, a un certo punto nel vederlo ci si chiede quale direzione avrebbe preso il racconto.

“Sì, è una scelta voluta. Alla fine, la scena dell’interrogatorio, per così dire, chiarisce gli eventi ed è giustificata dal fatto che lei non mi riconosce. Funziona perché racconto ciò che è accaduto a lei, di cui però non è consapevole: è un espediente narrativo per fare chiarezza. Inoltre, ho apprezzato molto il mio personaggio: è stata anche l’occasione per interpretare una figura quasi da cowboy, un padre con il figlio, quindi un ruolo positivo”.

C’è un altro aspetto che mi ha colpisce: escludendo Il falsario, negli ultimi tempi interpreta spesso padri.

“Sì, è vero, mi capita spesso… sarà l’età. Battuta a parte, sì, mi fa piacere almeno per la durata del film essere padre”.

Qualcuno potrebbe interpretarla, in chiave freudiana, come un desiderio inconscio…

“Può darsi, ma bisognerebbe prima trovare una madre, ed è la parte più difficile… sempre più difficile”.

Quando parla di età ma anche di ruoli, entra in gioco anche la percezione che gli altri hanno sul suo conto. Secondo lei questa coincide con quella che ha di se stesso?

“Potrebbe coincidere, nel senso che a una certa età si può anche immaginare una dimensione familiare. Tuttavia, non sono particolarmente concentrato sull’idea di avere figli. Ho una nipote e, quindi, mantengo comunque un contatto con quel mondo. Credo però che siano situazioni che devono accadere naturalmente, senza forzature: quando si cerca di imporle, spesso non funzionano. A dire il vero, non ci penso molto. Sto bene anche da solo, ho trovato un mio equilibrio. È vero però che negli ultimi lavori mi è capitato spesso di interpretare padri in film come Come gocce d’acqua, Unicorni o Ho visto un re, e quindi è stato interessante esplorare questo lato, seppur in modo costruito. Una certa dimensione genitoriale penso comunque di possederla”.

Si percepisce. Anche perché mostra spesso una sorta di corazza, sotto la quale si intravede altro.

“La sto smantellando poco alla volta”.

A proposito di questa corazza: col senno di poi, le è stata davvero utile?

“È parte di un percorso: ognuno costruisce una propria maschera. Nella vita l’ho utilizzata più spesso, mentre nel lavoro i film e i personaggi diventano un’occasione per liberarmene. Credo che questo si percepisca: attraverso i ruoli riesco a far emergere una sensibilità che nella vita tendevo a nascondere. Ora sto cercando di non farlo più, di restare più in contatto con ciò che mi circonda. Paradossalmente, nel lavoro riesco a esprimere aspetti più profondi rispetto alla quotidianità”.

Nella vita reale, questa chiusura nasce più dal timore di essere ferito o da quello di essere giudicato?

“Dipende molto dalle esperienze personali. In generale, essere se stessi è difficile e richiede forza. Ognuno sviluppa una propria forma di difesa per non esporsi completamente, perché non sempre si viene compresi o sostenuti. È quindi naturale costruire una protezione. Nel mio caso si è trattato soprattutto di una corazza ‘performativa’: cercare di essere brillante, di intrattenere, di occupare la scena. Crescendo si comprende però che non è necessario aderire sempre alle aspettative altrui: si possono seguire anche i propri stati d’animo. Oggi sto trovando un equilibrio più autentico, cerco di essere coerente con ciò che sento e di non nascondermi. Questo, tra l’altro, migliora anche la qualità delle relazioni e del lavoro: c’è più sincerità, più verità, ed è decisamente un valore”.

In un certo senso sembra esserci una compensazione: più è difficile mostrarsi nella vita, più riesce a essere autentico sullo schermo.

“Ho osservato anche il contrario: essere più in contatto con se stessi, cercare di ascoltarsi di più, migliora anche il lavoro. Ad esempio, quando mi trovo ad affrontare personaggi che richiedono una verità più profonda, mi accorgo di fare progressi proprio perché sono più in ascolto. Naturalmente esistono progetti diversi: Il Falsario, per esempio, è un’operazione differente, più sopra le righe, più giocosa. Ma quando si tratta di ruoli che richiedono autenticità, sento di crescere”.

Quando ha capito davvero di essere un attore? Quando è avvenuto il passaggio da “voglio farlo” a “lo sono”?

“Sono andato via di casa piuttosto presto, intorno ai 23-24 anni, e già lavoravo. Avevo però iniziato prima, verso i 21-22 anni, frequentando un corso di teatro. Da bambino mi divertivo molto in famiglia a fare imitazioni, raccontare barzellette, intrattenere. Poi, con il teatro, è accaduto qualcosa: ho provato una sensazione particolare. Non direi esattamente che mi sono sentito a casa ma certamente era una forma espressiva che mi apparteneva. Mi faceva respirare meglio, sentire più libero. All’inizio, tuttavia, l’ho sempre vissuto come un gioco, senza l’urgenza di diventare attore a ogni costo. Progressivamente ho iniziato a sostenere provini, a ottenere piccoli ruoli, spot pubblicitari e altri lavori. La svolta è arrivata con la serie Romanzo Criminale: è stata un’arma a doppio taglio, perché in seguito tutti noi del cast venivamo chiamati quasi esclusivamente per ruoli criminali, da ‘coatti’, come se provenissimo dalla strada, mentre in realtà arrivavamo tutti dal teatro.

Da quel momento, però, dal 2007, ho iniziato a mantenermi esclusivamente con la recitazione. E a un certo punto, quando mi chiedevano che lavoro facessi, ho iniziato a rispondere: faccio l’attore”.

È diventato l’attore che desiderava essere?

“In parte sì, ma ci si rende conto che il sistema incide molto: condiziona le scelte e il destino dei progetti. I lavori che ottengono maggiore visibilità finiscono per identificarti. Così Romanzo Criminale, Dogman e altri personaggi intensi, spesso negativi, finiscono per etichettarti.

Diventa quindi più difficile mostrare altre sfumature. Spero di poter interpretare sempre più ruoli diversi, anche nella commedia: ho già avuto occasione di farlo, ma in contesti meno visibili. È una dinamica naturale: ciò che funziona di più tende a definire l’immagine pubblica. Fa parte del mestiere”.

Che tipo di attore desiderava diventare agli inizi? A chi si ispirava?

“Sicuramente ai grandi della commedia all’italiana, come Vittorio Gassman e Nino Manfredi: mi affascinava molto quel tipo di recitazione, estremamente naturale. Poi anche agli attori americani della New Hollywood. Oggi, però, mi rendo conto di essere ancora un attore relativamente giovane. Con l’esperienza di vita, di set, di tecnica, sento di migliorare. Ogni film, ogni scena, ogni ciak rappresenta un’occasione per sperimentare, per cercare qualcosa in più. Non ripeto mai una scena allo stesso modo: cerco di approfondire, di trovare nuove possibilità. Questo processo favorisce una crescita sia emotiva sia professionale. Con il tempo si comprendono meglio le dinamiche del set, il rapporto con la macchina da presa, e si diventa più rapidi. All’inizio bisogna gestire molti elementi, dalla memoria alla posizione, ma quando questi diventano automatici, ci si può concentrare su aspetti più profondi: la verità, l’emotività. È in quel momento che il lavoro acquista maggiore profondità. Ogni esperienza contribuisce alla crescita e spero di avere sempre più occasioni per confrontarmi con personaggi complessi e sceneggiature originali, che permettano un percorso artistico stimolante”.

Quanto ha inciso per lei l’ambizione?

“Una certa ambizione c’è stata, ma in modo equilibrato, non ossessivo. Non sono particolarmente competitivo, ma ho sempre avuto la convinzione di poter esprimere qualcosa. Quando arrivano riconoscimenti o progetti significativi, naturalmente c’è soddisfazione”.

A proposito di riconoscimenti: conta di più quello degli addetti ai lavori o quello del pubblico?

“Direi il pubblico. Anche il riconoscimento degli addetti ai lavori è importante, ma trovo particolarmente gratificante quando le persone comuni mi fermano, magari per strada, e mi raccontano di aver visto un film e di averlo apprezzato. Soprattutto quando si tratta di opere meno viste: quello è un riscontro diretto, autentico”.

C’è un commento che l’ha colpita più di altri?

“Mi fa piacere quando mi definiscono versatile. Quando qualcuno, vedendomi in un ruolo diverso, dice: ‘Non me lo aspettavo’. Molti mi associano a personaggi intensi e, quindi, riuscire a sorprendere rappresenta una soddisfazione significativa”.

Che cos’è, per lei, il successo? E soprattutto, è una dimensione più individuale o sociale?

“Il successo è difficile da definire, anche perché ne esistono diverse forme. Mi viene in mente ciò che diceva Pier Paolo Pasolini, che lo considerava un participio passato e gli attribuiva una connotazione negativa. In quel caso, però, si parla soprattutto di popolarità, dell’essere riconosciuti. Per quanto mi riguarda, il successo può avere anche una dimensione sana. Oggi molti lo inseguono e spesso è legato a una componente narcisistica, all’ego. Io preferisco interpretarlo come una realizzazione, una forma di fortuna, un insieme di elementi che si combinano e che, a un certo punto, portano a sentirsi appagati. In questo senso lo considero soprattutto un fatto personale. Il riscontro esterno, per quanto gratificante, resta in parte superficiale: soddisfa nell’immediato, ma non nutre davvero. Per me, quindi, il successo è innanzitutto una realizzazione interiore. Detto questo, esiste anche un aspetto esterno rilevante: è necessario un pubblico, qualcuno che riconosca ciò che si fa. Come un avvocato ha bisogno dei clienti, anche un attore necessita di consenso. Il riconoscimento e la notorietà possono essere elementi positivi, perché contribuiscono a costruire un’identità: si fa qualcosa che si ama, viene riconosciuta, e diventa parte di sé. Questo può aiutare a stare meglio, soprattutto rispetto a chi fatica a trovare una propria direzione o un modo per esprimersi, cosa oggi tutt’altro che semplice”.

Il suo lavoro quanto ha inciso sulla sua vita privata?

“In realtà, non molto. Ci sono stati momenti particolari, soprattutto all’inizio, con la popolarità arrivata grazie a Romanzo Criminale. In quella fase si può attraversare un momento di smarrimento, perché improvvisamente si viene riconosciuti ovunque e si ha quasi la sensazione di possedere un ‘superpotere’. Capita quindi di sentirsi esaltati, ed è una reazione comprensibile. Tuttavia, provengo da una famiglia molto concreta: mio padre ha sempre lavorato e, se da un lato c’è soddisfazione per i risultati, dall’altro c’è anche la capacità di mantenerti con i piedi per terra, evitando eccessi”.

Non ha una famiglia sua. Non pensa possa esserci un legame con il lavoro?

“Non direi. Si tratta comunque di un mestiere come un altro: sul set si lavora dieci o dodici ore, poi si torna a casa. Non impedisce di avere una vita privata. Sono sempre stato una persona piuttosto equilibrata. Ho avuto relazioni importanti, anche di diversi anni, quindi non è mancata la possibilità di costruire qualcosa. Semplicemente non è accaduto, ma non lo attribuisco al lavoro”.

In questo modo però smonta un certo immaginario, perché si tende ad associarla a uno stile di vita “sex, drugs & rock’n’roll”.

“Diciamo che ho sperimentato un po’ tutte e tre le dimensioni… ma più blues che rock’n’roll. Mi sono divertito, perché è un lavoro che appassiona, si condividono esperienze, si incontrano persone. Tuttavia, non si tratta di nulla di così estremo come si potrebbe immaginare”.

E il fatto di vivere da solo?

“Non lo considero qualcosa di insolito. Spesso è più una pressione sociale: a un certo punto sembra quasi obbligatorio avere una famiglia. Eppure, vedo molte persone che hanno fatto questa scelta per dovere e si ritrovano in situazioni complicate o poco felici. Per questo, sinceramente, preferisco così”.

Lei è anche musicista. Qual è la differenza tra l’attore Edoardo Pesce e il musicista?

“Mi sarebbe piaciuto approfondire di più lo studio dello strumento, ma per pigrizia non l’ho fatto come avrei voluto. La musica, però, per me è ancora più delicata. Come attore riesco a espormi, ma con la musica è ancora più difficile essere completamente sinceri: è un linguaggio che espone maggiormente, forse anche più della recitazione oppure sono semplicemente due forme diverse di esposizione. Continuo, comunque, a coltivarla: in questo periodo sto registrando un disco, ho scritto nove brani e sto valutando anche l’idea di portare in scena qualcosa che unisca musica e teatro. Il teatro-canzone è una dimensione che sento molto vicina”.

Non ha mai pensato, invece, di passare alla regia?

“Non in modo particolare, perché si tratta di un mestiere completamente diverso. Piuttosto, mi sto dedicando alla scrittura: sto sviluppando un paio di progetti. Mi piace leggere e spesso le idee nascono proprio da lì. El Paraiso, ad esempio, è partito da un’intuizione personale. Scrivo soprattutto a partire dai personaggi, così posso costruire ruoli che mi piacerebbe interpretare, invece di attendere che arrivino dall’esterno. Non è quindi un’esigenza registica, ma una spinta legata alla recitazione. Se poi, per realizzare un progetto, mi venisse chiesto di occuparmi anche della regia, potrei prenderlo in considerazione, preparandomi e affiancandomi a persone competenti. L’aspetto centrale resta raccontare una storia e dar vita ai personaggi. Credo di poter lavorare bene con gli attori, mentre per la parte tecnica mi affiderei anche ad altri”.

Dalle sue parole emerge una grande umiltà.

“Non si tratta tanto di umiltà, quanto dell’assenza della necessità di fare tutto. Se serve per raccontare meglio una storia, allora ha senso. Ma non ho particolari ambizioni registiche: ciò che conta è il risultato”.

Un regista qualche giorno fa mi ha detto che tutti i registi sono egocentrici. Lei lo è?

“In parte lo siamo tutti: un certo grado di egocentrismo e narcisismo esiste, dipende dalle proporzioni. Personalmente, però, non mi sono mai percepito in questo modo”.

È perché non crede abbastanza in se stesso?

“No, piuttosto ho sempre avuto un atteggiamento prudente, orientato a osservare e capire cosa accade, senza sopravvalutarmi. Anzi, talvolta accade il contrario: tendo a non riconoscere pienamente i miei meriti, a ridimensionare. E anche questo non è un equilibrio corretto. Nell’ultimo periodo sto cercando di trovare una misura più giusta: capire quando è opportuno riconoscere un risultato e quando, invece, ammettere che qualcosa non ha funzionato”.

Quando si è detto “bravo” recentemente?

“Negli ultimi lavori, soprattutto in quelli più intensi dal punto di vista emotivo. El Paraiso mi ha dato grande soddisfazione, sia per il film in sé sia per il lavoro svolto. Anche Notte Fantasma è stato molto gratificante, soprattutto rivedendomi in momenti di particolare concentrazione. Mi dispiace, però, quando alcuni progetti vengono distribuiti in modo poco efficace: El Paraiso, ad esempio, ha vinto la sezione Orizzonti del Festival di Venezia a settembre ma è uscito a giugno dell’anno successivo, senza essere valorizzato adeguatamente. Sono scelte che finiscono per penalizzare opere significative che necessitano di essere accompagnate”.

Ha mai pensato di lavorare all’estero, come ha fatto Enrico Maria Artale, il regista di El Paraiso, che ha trovato in Francia il giusto riconoscimento del suo talento?

“No, sinceramente no. Anche perché non ho una grande dimestichezza con le lingue. Ma, soprattutto, preferisco lavorare qui e crescere professionalmente in questo contesto. Sono molto legato a Roma”.

Che cosa rappresenta Roma per lei?

“È casa, mamma. Ci ho sempre vissuto, la conosco bene e mi fa sentire a mio agio”.

In cosa si riconosce maggiormente come romano?

“In parte nell’atteggiamento: una certa spavalderia, un po’ di sarcasmo, una vena di cinismo. E anche in un certo orgoglio: mi considero fortunato a essere nato a Roma. Credo, comunque, che ognuno provi un legame speciale con la propria città, come accade a lei con Palermo. Roma, pur con tutte le sue difficoltà, offre sempre motivi di cui andare fieri”.

Se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto allo stesso modo?

“Nel complesso sì, ma cercherei di essere più concentrato in alcuni momenti. In passato ho affrontato determinate situazioni con eccessiva superficialità, limitandomi talvolta allo stretto necessario. Se avessi l’opportunità di tornare indietro, affronterei alcune fasi della mia vita e del mio percorso professionale con maggiore attenzione e consapevolezza”.

Perché è così critico con se stesso?

“Più che una critica, è una riflessione che nasce guardando al passato. Non la considero eccessiva, anzi mi sembra piuttosto equilibrata. Ripensando ad alcune fasi, riconosco che avrei potuto adottare un approccio più professionale, meno leggero, meno incline a una certa superficialità. È stato un atteggiamento un po’ adolescenziale: vedevo che le cose funzionavano e proseguivo in quella direzione. Col senno di poi, però, con maggiore concentrazione e disciplina probabilmente avrei ottenuto risultati migliori. Non ho particolari rimpianti, ma ho la sensazione di non aver sfruttato appieno alcuni periodi della mia vita”.

Oggi la preoccupa il tempo che passa?

“No, piuttosto cerco di utilizzarlo meglio. Con il passare degli anni cambiano le priorità: si cresce, si acquisisce maggiore consapevolezza e si comprende dove convenga investire le proprie energie”.

Qual è stato, sul piano professionale, l’ultimo gesto di cura nei confronti di se stesso?

“In ambito lavorativo direi un film che deve ancora uscire, Il grande Giaffa di Marco Santi. Ho interpretato il protagonista e ho scelto di partecipare soprattutto per la storia, che mi aveva colpito molto. È stata una decisione consapevole, anche impegnativa: un mese di lavoro intenso, con riprese quotidiane a Cuneo per dodici ore al giorno. È stata però un’esperienza significativa, affrontata con grande concentrazione e con il desiderio di dare il massimo. In questo senso è stato un vero gesto nei confronti di me stesso: seguire un progetto in cui credevo profondamente. C’è poi anche una scelta legata al teatro: lavorerò con Valentina Esposito, nell’ambito dell’esperienza di Fort Apache Cinema Teatro. Si tratta di una compagnia composta da attori professionisti ed ex detenuti, ma ormai è una realtà teatrale a tutti gli effetti, non solo un progetto sociale. Metteremo in scena uno spettacolo dedicato alla vita di Lallo Porcacchia, figura molto particolare. Inoltre, parteciperò a un altro progetto teatrale con Silvia D’Amico, su un testo di Mattia Torre. Sono scelte che mi sto concedendo: ho rinunciato anche a un paio di proposte cinematografiche per tornare sul palcoscenico”.

Che cosa significa per lei tornare a teatro?

“È un tipo di lavoro completamente diverso. Ci si sente più vivi: è una forma più essenziale del mestiere dell’attore. È anche una sfida, suscita una certa tensione, ma è una scelta che ho voluto fare per me stesso”.

Ma intanto ha ben cinque progetti in uscita nei prossimi mesi, tra cui la serie tv su Panini…

“Anche lì, sono un padre di otto figli… C’è il nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, in cui interpreto un personaggio negativo ma molto interessante. Poi, appunto, Il grande Giaffa, a cui tengo molto: è un progetto giovane, realizzato da studenti del Centro Sperimentale, e spero possa trovare spazio, magari nei festival: sono opere che hanno bisogno di essere raccontate e sostenute per avere visibilità. The Man Who Could Have Changed the World, è invece ambientato nel 1938 ed è un progetto molto interessante. Interpreto un doppio cameo, due piccoli ruoli distinti. Tra l’altro avevo sostenuto un provino per un ruolo importante (Mussolini, ndr), poi assegnato a Fausto Russo Alesi: una scelta assolutamente appropriata. E La Valanga, sulla tragedia di Rigopiano ma avremo tempo per parlarne”.