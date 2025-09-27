Edoardo Sarchi imprenditore italiano ucciso in Albania: colpito da un'arma da fuoco mentre era a caccia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un imprenditore italiano di 44 anni, Edoardo Sarchi, è stato trovato morto in Albania il 27 settembre, ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle campagne di Tepelena, nell’entroterra meridionale del Paese. La vittima, originaria di Cunardo, in provincia di Varese, era titolare della società Tegola Edilcentro, con sede a Tirana, specializzata nella produzione di mattoni. A rendere noto l’accaduto è stata la polizia albanese.

Come riporta Adnkronos, la polizia albanese ha diffuso un comunicato ufficiale sul caso, specificando che “è stato istituito un gruppo investigativo speciale sotto la direzione della Procura, per chiarire le circostanze, raccogliere la documentazione e identificare i responsabili”.

Secondo le prime ricostruzioni, Sarchi sarebbe stato colpito da un proiettile mentre si trovava nei pressi del villaggio di Salari, a circa 200 chilometri a sud di Tirana.

Il corpo è stato rinvenuto sul ciglio di una strada rurale. Le autorità albanesi hanno immediatamente predisposto posti di blocco e controlli in tutta l’area di Tepelena per individuare l’autore o gli autori dell’omicidio.

Dagli accertamenti è emerso che l’imprenditore frequentava abitualmente la zona per praticare attività venatoria, una delle sue grandi passioni.

Le indagini per omicidio

Le indagini, coordinate dalla Procura albanese, proseguono per ricostruire la dinamica e il movente dell’agguato.

Gli inquirenti non escludono nessuna pista: si indaga sia in ambito personale che professionale, considerato il profilo della vittima e il contesto economico in cui operava.

Il Consolato generale d’Italia a Valona è stato informato tempestivamente del decesso.

La Farnesina, attraverso un comunicato, ha confermato che “sin dalla prima segnalazione, l’ambasciata d’Italia a Tirana e il consolato generale a Valona sono rimasti in stretto raccordo con il Ministero e con i familiari del connazionale, seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e prestare ogni possibile assistenza di natura consolare”.

Chi era Edoardo Sarchi

Edoardo Sarchi, residente da tempo in Albania, era un imprenditore conosciuto negli ambienti dell’edilizia per aver contribuito allo sviluppo di diverse iniziative economiche tra Italia e Albania.

A Tirana aveva fondato una società mista italo-albanese che produceva materiali per l’edilizia, in particolare laterizi e mattoni.

Amici e conoscenti lo descrivono come una persona riservata ma profondamente legata al proprio lavoro.