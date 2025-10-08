Edoardo Segato trovato morto a Vigonza, era scomparso da Stra almeno due giorni prima

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Le ricerche di Edoardo Segato, 24enne scomparso da Stra dal 7 ottobre scorso, si sono concluse in tragedia. Il giovane è stato trovato morto a Vigonza, in provincia di Padova, dopo due giorni di ricerche. Non sono ancora chiare le cause del decesso: le indagini delle Forze dell’Ordine sono attualmente in corso.

Edoardo Segato: trovato morto a Vigonza

A nulla sono serviti gli appelli della madre Michela Lion che, allarmata dalla sparizione del figlio 24enne, aveva lanciato l’allarme sui social. Il giovane Edoardo Segato, che era scomparso da Stra, è stato trovato morto.

Il corpo senza vita del giovane è stato trovato l’8 ottobre a Vigonza, in provincia di Padova.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto a Vigonza (Padova)

Gli ultimi contatti del 24enne con la famiglia risalgono ad almeno due giorni fa, quando Segato aveva lasciato alcuni messaggi ai familiari. La sera di martedì, quando era atteso nella casa di famiglia a Stra (in provincia di Venezia), Edoardo non avrebbe fatto ritorno.

Preoccupata, la madre aveva chiesto aiuto sia alle Forze dell’Ordine che ai social, dove aveva comunicato che l’ultimo avvistamento del 24enne di Stra era avvenuto a Vigonza.

Per le ricerche del ragazzo si sono mossi Carabinieri, Vigili del Fuoco, ma anche compaesani e volontari.

Era scomparso da due giorni

Gli appelli della famiglia sono andati avanti per più di due giorni: di Edoardo Segato non si avevano notizie certe da lunedì 6 ottobre.

La famiglia, in primis la madre, in questi giorni di assenza non si era fermata e, poche ore prima del ritrovamento del giovane morto, aveva continuato a lanciare appelli.

Sui social, i familiari di Segato avevano pregato tutti di evitare di contattare il cellulare del 24enne sperando che, lasciando libera la linea telefonica, le Forze dell’Ordine potessero finalmente trovare il ragazzo.

Le indagini sul decesso

La comunità di Stra si è unita al dolore della famiglia di Edoardo Segato. Il sindaco Andrea Salmaso ha scelto di rimanere accanto ai parenti del giovane.

Sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine per chiarire le cause della misteriosa morte del ragazzo.