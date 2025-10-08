Edoardo Segato trovato morto a Vigonza, era scomparso da Stra almeno due giorni prima
Edoardo Segato, 24enne scomparso da due giorni da Stra, è stato trovato morto a Vigonza: indagini sul decesso
Le ricerche di Edoardo Segato, 24enne scomparso da Stra dal 7 ottobre scorso, si sono concluse in tragedia. Il giovane è stato trovato morto a Vigonza, in provincia di Padova, dopo due giorni di ricerche. Non sono ancora chiare le cause del decesso: le indagini delle Forze dell’Ordine sono attualmente in corso.
Edoardo Segato: trovato morto a Vigonza
A nulla sono serviti gli appelli della madre Michela Lion che, allarmata dalla sparizione del figlio 24enne, aveva lanciato l’allarme sui social. Il giovane Edoardo Segato, che era scomparso da Stra, è stato trovato morto.
Il corpo senza vita del giovane è stato trovato l’8 ottobre a Vigonza, in provincia di Padova.
Il ritrovamento del cadavere è avvenuto a Vigonza (Padova)
Gli ultimi contatti del 24enne con la famiglia risalgono ad almeno due giorni fa, quando Segato aveva lasciato alcuni messaggi ai familiari. La sera di martedì, quando era atteso nella casa di famiglia a Stra (in provincia di Venezia), Edoardo non avrebbe fatto ritorno.
Preoccupata, la madre aveva chiesto aiuto sia alle Forze dell’Ordine che ai social, dove aveva comunicato che l’ultimo avvistamento del 24enne di Stra era avvenuto a Vigonza.
Per le ricerche del ragazzo si sono mossi Carabinieri, Vigili del Fuoco, ma anche compaesani e volontari.
Era scomparso da due giorni
Gli appelli della famiglia sono andati avanti per più di due giorni: di Edoardo Segato non si avevano notizie certe da lunedì 6 ottobre.
La famiglia, in primis la madre, in questi giorni di assenza non si era fermata e, poche ore prima del ritrovamento del giovane morto, aveva continuato a lanciare appelli.
Sui social, i familiari di Segato avevano pregato tutti di evitare di contattare il cellulare del 24enne sperando che, lasciando libera la linea telefonica, le Forze dell’Ordine potessero finalmente trovare il ragazzo.
Le indagini sul decesso
La comunità di Stra si è unita al dolore della famiglia di Edoardo Segato. Il sindaco Andrea Salmaso ha scelto di rimanere accanto ai parenti del giovane.
Sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine per chiarire le cause della misteriosa morte del ragazzo.