Edoardo Tavassi, intervista all'ex concorrente del GF: la rinascita dopo un'infanzia molto difficile

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che sembrano nate per stare al centro dell’attenzione, eppure non fanno nulla per esserci. Non sgomitano, non recitano, non costruiscono personaggi: semplicemente sono. Edoardo Tavassi è una di queste. Per molti è stato “il fratello di Guendalina”, storico volto dei reality italiani; per altri è “il fidanzato di Micol Incorvaia”, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Per altri ancora è uno dei volti più originali del programma Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo su Rai 1 o uno dei content creator che più spopolano su Instagram con quasi 800 mila followers. Ma ridurre Tavassi a un ruolo secondario è un errore. Perché, senza proclami, a dispetto di ciò che dice di lui stesso, ha costruito uno spazio suo. Sui social, in tv, in radio, e soprattutto nel cuore di chi lo ascolta. La sua ironia arriva dritta, la sua comicità funziona perché è autentica, ma a colpire davvero è altro: la trasparenza. Quel modo disarmante di raccontarsi senza protezioni, come se la vita (con tutte le sue fratture) lo avesse allenato non a difendersi, ma a capire. Dietro la risata, infatti, c’è il peso di un’infanzia difficile, il trauma della separazione, la malinconia mai del tutto risolta. Ma c’è anche la scelta costante e consapevole di restare buono. Di essere affidabile, leale, emotivamente disponibile. Di far star bene gli altri, anche quando dentro qualcosa fa male. In un’epoca in cui si confonde l’esposizione con la verità, Tavassi si distingue per una rara capacità di restare se stesso, anche quando sarebbe più facile diventare altro. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie lo fa ancora una volta: parla di paure e ansie, del bisogno di essere riconosciuto, della voglia di costruire qualcosa che resti. Condivide la parte fragile, quella che sui social si mostra poco, e che invece merita ascolto. Perché Edoardo Tavassi non è “un comico da Instagram”. È, prima di tutto, un uomo che ha scelto la leggerezza come cura. E che oggi ci ricorda che anche l’ironia, se attraversata con profondità, può diventare una forma di verità.

Edoardo, secondo lei c’è qualcosa che il pubblico ancora non ha capito bene di lei?

“In realtà no, penso che chi mi conosce, o anche solo chi mi segue un po’, abbia capito com’è Edoardo. La mia forza forse sta proprio in questo: sono sempre me stesso. Non cambio mai, né con la famiglia, né con gli amici, né con le persone che mi seguono. Sono lo stesso anche con chi mi ferma per strada a chiedermi una foto, o con chi mi scrive su Instagram. Per me è sempre stato naturale comportarmi così. Non mi viene di fingere o di mostrarmi diverso. E forse proprio per questo arrivo per quello che sono, al cento per cento. Certo, poi c’è anche chi magari non ti conosce e parte col pregiudizio, quelli che ti scrivono ‘vai a lavorare’, no? Però anche in quel caso mi viene da ridere, perché alla fine io un lavoro ce l’ho. La mattina lavoro come tutti e quello che faccio in tv o in radio è extra, cose in più. Però, tornando alla domanda, no, non penso ci sia qualcosa che la gente non ha capito. Chi mi conosce, anche solo per un minuto, vede esattamente quello che sono. E magari proprio quelli che oggi mi attaccano, se avessero modo di conoscermi meglio, sarebbero anche i miei migliori amici’.

Da piccolo faceva ridere gli altri. È sempre stato così?

“Sì, da sempre. Fin da piccolo ero quello che faceva ridere gli amici nella comitiva, ma anche in famiglia. A casa ero quello che faceva ridere i parenti. Mi è sempre piaciuto far ridere la gente, è qualcosa che mi viene naturale. È come se fosse una parte di me, non ci ho mai pensato più di tanto”.

E oggi chi è che fa ridere Edoardo?

“Ah, adesso mi circondo di persone che mi fanno ridere davvero tanto. Andrea Dianetti, per esempio, mi fa morire dal ridere. Diana Del Bufalo è un’altra che mi ammazza dalle risate. Anche Cristiano Caccamo è molto divertente. Quando sono con loro, io mi rilasso, non ho bisogno di fare per forza l’intrattenitore. Alle cene, per esempio, sto lì tranquillo e mi godo chi mi sta intorno. Non devo sempre stare io al centro. Mi fa proprio piacere stare con persone che mi fanno stare bene, che mi fanno ridere. Da piccolo ne avevo di meno di persone così attorno, ora invece mi sento fortunato”.

C’è chi dice che chi fa ridere porta spesso dentro di sé anche delle ferite. Vale anche per lei?

“Ma sì, quella è un po’ la sindrome del clown: fa ridere fuori, ma dentro ha una tristezza infinita. Io però non direi di essere una persona triste. Forse un po’ malinconico, quello sì. Ma poi, certo, ho avuto un’infanzia complicata. I miei genitori si sono separati quando eravamo piccoli, io e mia sorella siamo stati divisi, a volte c’erano litigi pesanti, situazioni brutte. Capitava anche che ci venissero a prendere i carabinieri o gli assistenti sociali, perché magari mio padre ci portava via e poi c’era da intervenire. Non è stata una situazione facile da vivere da bambino e, anche se magari oggi non ci penso ogni giorno, qualcosa dentro te la lascia. Credo che proprio per questo mi sia venuta la voglia di far star bene gli altri. Mi fa star bene sapere che stanno bene le persone a cui voglio bene, mi fa sentire meglio anche con me stesso. E forse è pure sbagliato, perché alla fine su me stesso faccio più fatica: per esempio, se devo comprare un videogioco da 70 euro ci penso mille volte. Ma se un amico mi chiede una mano, o di andare a cena fuori, o un prestito, io non mi pongo problemi. Per me è naturale dire di sì. Ecco, forse il mio modo per stare bene è vedere gli altri star bene”.

Questo suo atteggiamento nasce anche dal fatto che da piccolo si preoccupava più per gli altri che per sé?

“È possibile. Però sa, in quelle situazioni hai sempre due strade: o diventi una persona completamente chiusa, rabbiosa, o prendi la direzione opposta. Per fortuna io ho preso quella del bonaccione, quella del buono. Poteva andare male, poteva finire diversamente. Per fortuna non è accaduto”.

Dopo un’infanzia così, come si direbbe oggi, “disfunzionale”, come fa a credere ancora nella famiglia?

“Perché ho visto che esiste anche l’altro lato. Ho tanti esempi intorno a me di famiglie che funzionano. Penso ai genitori di amici miei, che stanno insieme da cinquant’anni, o alla famiglia della mia ragazza. Ci sono tanti esempi positivi, non è tutto come quello che ho vissuto io. E io so esattamente cosa non voglio: quello che ho vissuto è quello che non voglio ripetere. Per questo ci credo ancora. Perché l’ho visto: se vedi, credi. E io ho visto che la famiglia vera può esistere”.

Ha fatto pace con tutto quel passato?

“Sì, oggi sì. Mia madre mi ha avuto a 17 anni, mio padre era giovane pure lui. A quell’età sei un bambino, oggi io a 40 anni mi sento ancora rincoglionito, figurati loro a 17: è normale che non fossero pronti. Col tempo, ho acquisito la maturità per capirli e perdonarli. Anche perché poi si sono rifatti una vita, hanno avuto altri figli e con loro sono stati genitori perfetti. E un po’ quella cosa ti fa male, no? Perché dici: allora il potenziale ce l’avevate. Solo che non eravate pronti quando c’eravamo noi. Ma oggi non gliene faccio più una colpa”.

Lei è romano al cento per cento. Quand’è che si sente più romano: quando parla, quando sogna o quando reagisce?

“Io romano mi sento sempre, in qualsiasi momento. Non esiste un ‘più romano’, è parte di me. Forse mi sento più romano quando vado allo stadio a vedere la Roma, quello sì. Però mi fa ridere quando da fuori mi dicono ‘ah, sei proprio un romano verace’. Secondo me, è una definizione che usano soprattutto quelli che non sono di Roma. Perché chi è di Roma sa bene che ci sono tante sfumature: c’è il romano più grezzo, quello che parla coattissimo, e poi c’è quello più ‘fine’, diciamo. Io, per esempio, sono cresciuto ai Parioli. Quindi chi è romano non mi vedrebbe mai come il classico ‘romano verace’. È chi viene da fuori che fa tutta ‘sta confusione” (ride, ndr).

Quindi, è un po’ uno stereotipo?

“Sì, come succede a Napoli: c’è chi è del Vomero, chi di Scampia, sono tutti diversi. Pure a Roma funziona così. Il ‘romanaccio’ che uno immagina da fuori con quel modo di parlare colorito non sono io. Eppure, qualcuno magari lo pensa, perché ha quell’immagine lì. Ma io non sono né il coatto classico né quello fighetto di Roma Nord che parla tutto impostato. Sono romano, punto. Un romano normale, diciamo’.

E, invece nell’umorismo romano, quanto conta la romanità?

“Tantissimo. Ci sono delle battute che, se dette in italiano, non hanno la stessa forza. L’accento romano dà proprio spinta, rende la battuta più efficace. È una marcia in più. Poi ovviamente dipende da come le dici, da cosa dici, ma sì, il romano nella comicità ha una potenza tutta sua. A me piace usarlo quando serve, perché so che arriva meglio”.

A proposito di Roma, non ha mai sognato di fare il calciatore come capita a tutti gli adolescenti che vivono in città con squadre forti?

“Ma no! Dovevo fare i conti con la realtà: sono una pippa epocale (ride, ndr). Il paradosso è che mio nonno, il padre di mia madre, era un calciatore professionista, Luigi Fuin. Ha giocato in squadre come Palermo (dove ha conosciuto mia nonna), Lazio, Juventus, Verona. Un signor giocatore. Lui avrebbe voluto farmi fare un provino con la Lazio. Però prima di portarmi, mi ha detto: ‘Andiamo a Villa Balestra, così vedo come tocchi il pallone’. Dopo la prima toccata mi ha detto: ‘No, prova a fare il portiere, va’…’ (ride, ndr). E lì è finito il mio sogno da calciatore”.

Niente carriera nel pallone, quindi?

“No, manco per sbaglio. E sarebbe stato pure complicato, eh. Da romano, magari cresci col sogno della Roma, ma se poi ti prende la Lazio? Difficile. Anche se, sinceramente, per lavorare avrei fatto di tutto. L’importante era entrare, poi una volta dentro ci pensi. Ma comunque no, il calcio non era roba per me”.

E invece, se non il calciatore, da piccolo cosa sognava di fare?

“Sempre qualcosa legato allo spettacolo. Volevo stare davanti a un pubblico, volevo far ridere. Magari l’attore, o qualcosa che avesse a che fare con l’intrattenimento. Uno dei miei sogni era diventare capo animatore nei villaggi turistici. Lo dicevo pure a mia nonna: ‘Un giorno diventerò famoso e ti comprerò una villa… o un castello’. Proprio cose così, da bambino”.

Il sogno era far stare bene gli altri?

“Sì, esatto. Io mi ero reso conto da piccolo che sapevo far ridere la gente. Me lo ricordo pure il momento: avevo sette anni, ho fatto una battuta che ha fatto ridere mia madre. E da lì ho capito che mi piaceva veder ridere gli altri. Allora ho pensato: magari c’è gente che con questa attitudine ci campa, no? E come si dice: se fai un lavoro che ti piace, non lavorerai mai. Il sogno era questo: far star bene me, far star bene gli altri e camparci sopra”.

Oggi sente di star realizzando questo sogno?

“Diciamo che siamo sulla strada. Non è che mi sento arrivato, però sto facendo cose che mi piacciono. Non è ancora realizzato del tutto, ma ci sto provando”.

La parola “ambizione” per lei è una spinta o un peso?

“È una parola che mi mette ansia, tanta. Perché con l’ambizione vengono anche le aspettative, e io ho sempre paura di deluderle. Hai un obiettivo, ma se non ci arrivi? E più passa il tempo, più ti sembra che sarà difficile. Però è anche vero che senza obiettivi non vai da nessuna parte. Io ho bisogno di avere qualcosa da raggiungere. Ho sempre bisogno di uno stimolo. Non parlo di soldi, parlo di costruire qualcosa, lasciare qualcosa. Ancora oggi non mi sento ‘arrivato’, e forse è proprio questa sensazione che mi fa andare avanti”.

Perché le provoca ansia?

“Di mio, sono molto ansioso, autocritico, insicuro. Ho sempre bisogno del feedback degli altri. Se una cosa che faccio fa ridere, voglio saperlo. Se non fa ridere, voglio saperlo. Sto in analisi da anni, ci lavoro, ma l’ansia fa parte di me: mi accompagna”.

Oggi lei ha un profilo social seguito da centinaia di migliaia di persone. Ma sente ancora addosso una certa pressione? Ha paura, ad esempio, che un giorno tutto possa finire?

“Ho spesso paura che un giorno tutto possa finire. È un pensiero che mi accompagna: e se un giorno non faccio più ridere? E se da un giorno all’altro cambia tutto? Magari l’unica certezza che avevo – il fatto di far ridere la gente – smette di funzionare. E mi fa paura davvero. Ma sono cose che mi creo nella testa: film mentali, però ci sono. Il punto è che quando da bambino non ti sei sentito visto o considerato abbastanza, quelle insicurezze te le porti dietro. E anche oggi che ti vogliono bene, dentro di te resta quella vocina che ti dice ‘e se domani non bastasse più?’”.

Una cosa però è cambiata: all’inizio veniva riconosciuto come “il fratello di”, oggi è quasi il contrario. Non la gratifica?

“Per me non è mai stato un problema. Quando fermano me, mi dicono che mia sorella li fa ridere, e quando fermano lei, le dicono che io li faccio ridere. Siamo sempre stati molto legati. Quando Guendalina entrò al Grande Fratello, io ero contentissimo per lei. Talmente tanto che smisi di lavorare come animatore nei villaggi solo per guardarla in tv. All’epoca le dicevo: ‘Guarda, mo’ tra noi due sei tu quella che ce la deve fare’ e lei mi rispondeva: ‘Sì, ma te lo saresti meritato anche tu’. Però io pensavo: ‘Adesso che l’ha fatto lei, le possibilità che lo faccia anche io sono praticamente zero’. Perché ai tempi, se entravi in un reality come il Grande Fratello, era come avere già un piede dentro nel mondo dello spettacolo. E, se l’aveva fatto già un familiare, era come se la porta si fosse chiusa per me. Quindi, mi sono messo il cuore in pace. Anzi, mi godevo il fatto che magari lei riuscisse a diventare quello che io avrei voluto essere. Poi, esserci riuscito anch’io, è stato quasi surreale, proprio perché c’erano pochissime possibilità che accadesse”.

E com’è il rapporto tra voi due? In che cosa siete simili, anche se magari non lo ammettete?

“Beh, intanto lo ammettiamo: siamo molto simili, soprattutto nell’ironia e nell’autoironia. Non siamo mai permalosi, anzi. Siamo entrambi generosi. Ma, per il resto, siamo molto diversi. Guendalina non ha regole, è ribelle, fa tutto come le pare. Io invece sono cresciuto con delle regole ben precise: orari da rispettare, vita militare, disciplina. Mia sorella, già a 14 anni, stava in giro fino alle 4 del mattino, faceva quello che voleva. Io, invece, crescendo con i nonni, ho avuto una vita molto più inquadrata. E questo si riflette anche su chi siamo oggi”.

C’è una regola, tra quelle che si è dato nella vita, che le è pesato rispettare?

“In realtà no. Non c’è una regola che mi pesa davvero. Forse perché riesco sempre a vedere l’obiettivo. Prendiamo una cosa semplice come svegliarsi presto per andare al lavoro: certo, non è piacevole, ma so che, se rispetto quell’impegno poi posso permettermi qualcosa, togliermi uno sfizio, pagarmi la casa. La mia psicologa mi ha insegnato questo: guarda le cose dal punto di vista del risultato. È vero che la sveglia ti pesa, ma se quella sveglia ti porta a qualcosa di buono, allora vale la pena. Quindi non c’è una regola che mi pesa sul serio”.

Chi la guarda da fuori, vede una persona affidabile. Secondo lei, su cosa si basa questa affidabilità?

“Credo sul fatto che sono una persona buona. Sono affidabile davvero, in tutto. Se mi affidi un segreto, non lo racconto. Se hai bisogno, ti aiuto. Ho sempre rispettato tutti. Le faccio un esempio: non ho mai tradito una fidanzata, nemmeno quelle che mi hanno fatto le peggiori cose. E sa perché? Perché ho visto così tante porcherie da piccolo, così tante cose sbagliate, che voglio essere l’opposto. Mi fa proprio schifo l’idea del tradimento. Anche nella comicità – e qui parliamo di un altro tema che mi sta a cuore – sono uno che non ama l’ipocrisia. Ecco, forse l’unica ‘regola’ che fatico a digerire è quella del politicamente corretto. Mi sembra tutto esagerato”.

Cosa intende esattamente?

“Che non se ne può più. Basta con questa censura per cui ogni parola rischia di offendere qualcuno. A me fa impazzire. Se guardiamo i comici più famosi del mondo (Ricky Gervais, Dave Chappelle, Bill Burr), scherzano su tutto. Anche in Italia, per fortuna, qualcuno sta provando a spingere in quella direzione ma siamo ancora troppo indietro. Penso che si possa scherzare su tutto, basta saperlo fare. L’ironia serve proprio a sdrammatizzare, a esorcizzare. Le faccio un esempio personale: mia nonna, che per me era come una mamma, è stata una delle mie paure più grandi, il pensiero di perderla mi devastava. Eppure, al suo funerale, sono riuscito a far ridere mia sorella e mia madre. Ho esorcizzato quel dolore con l’ironia. È una cosa che non tutti capiscono, ma per me è naturale. In Italia, però, ancora non siamo pronti a questo tipo di comicità”.

L’importante è l’intenzione e la contestualizzazione, no?

“Sì, ma assolutamente. L’ironia, se fatta bene, non ferisce. Serve a sopravvivere, a sdrammatizzare. Il problema è che oggi sembra tutto un grande teatro, una finzione. Le faccio un esempio: quando stavo al Grande Fratello, non potevo dire neanche una parolaccia. Se davo una botta allo spigolo col mignolo, mica potevo dire quello che mi veniva naturale. Dovevo dire ‘acciderbolina’ ma nella vita vera nessuno dice così. Lo trovo surreale: se si chiama ‘reality’, deve essere reale. Se no che reality è? Certo, non è che puoi insultare chiunque, devi sempre usare la testa. Ma il punto è che il problema non è la parola, è l’intenzione. È come dice Ricky Gervais: ‘È una battuta. Non stai cercando di far del male a nessuno. È solo una battuta’. Bisogna sempre guardare il contesto. Io credo che l’ironia possa e debba toccare tutto, anche le paure, anche il dolore”.

Lei, però, nel frattempo continua a fare un lavoro molto particolare…

“Quello dei video per la chirurgia estetica? Sì, lo faccio ancora. In pratica sto in sala operatoria e riprendo gli interventi: mastoplastiche, liposuzioni, lifting… tutto. Faccio video tecnici che poi i chirurghi usano per mostrare il prima e dopo, per spiegare cosa fanno. Non è un lavoro leggero, ci vuole sangue freddo, ma io ho scoperto che non mi fa effetto. Anche se devo riprendere mentre aprono, mentre lavorano nella tasca del seno, mentre operano, niente: lo vedo con occhio tecnico. E poi ci vuole molta delicatezza in fase di montaggio. Perché il video finale deve risultare quasi ‘soft’, anche se stai mostrando qualcosa di invasivo. Uso inquadrature sulle mani, sullo sguardo concentrato del chirurgo, metto la musica giusta, taglio i momenti troppo crudi. Una volta ho persino montato il video di un parto di mia madre… Me lo chiese lei: ‘Me lo fai carino?’. E io gliel’ho fatto. Quindi no, non ho mai avuto grossi problemi con le immagini forti”.

Non le è mai capitato di portarsi quelle immagini a letto, nella testa?

“No, anzi. Ma ho visto anche di peggio. A diciott’anni, quando facevo il militare, mi è successo di dover pulire un cadavere. Un generale era morto cadendo da cavallo: si era spaccato la testa contro un albero, il cranio era completamente aperto, si vedeva il cervello. A me, appena arrivato, il maresciallo mi dice: ‘Prendi secchio, guanti e spugna, devi pulirlo’. E io, a 18 anni, tremando, ho fatto quello che mi diceva. Poi è arrivato un comandante che, quando mi ha visto, mi ha fatto uscire subito. Era scioccato: ‘Ma come si fa a far pulire un cadavere a un ragazzo di leva, appena arrivato?’. Ma ormai l’avevo fatto. Me lo ricordo ancora come fosse adesso: io che con la spugna raccoglievo i pezzi di cervello. È una scena che ti rimane impressa. Eppure… non mi ha mai traumatizzato al punto da non dormire. È come se avessi un filtro, forse è una forma di autodifesa”.

Allora, mi viene da chiederle: di che cosa ha paura davvero Edoardo?

“Della paura stessa. Io soffro d’ansia, come le dicevo, e ho avuto attacchi di panico. E a me fa proprio paura quella sensazione lì. La paura vera, fisica, mi fa star male. L’affanno, il cuore che ti batte fortissimo, le mani che sudano e si addormentano. E allora ho paura di avere paura. È quella la cosa che mi blocca”.

Riconosce quando sta per arrivare un attacco di panico?

“Sì, lo riconosco. E oggi riesco anche a gestirlo. Però non è facile. Quando inizia, devi avere una via di fuga. Io, per esempio, se sono in tv e mi sento male, dentro di me mi dico: ‘Male che vada, esco. Nessuno mi obbliga a restare’. Solo sapere che posso andarmene mi tranquillizza. Il problema è quando non puoi. Tipo in aereo. Se ti viene un attacco lì, che fai? Non puoi buttarti giù. È quella sensazione di essere bloccato che mi fa impazzire. Se mi chiudono in ascensore, mi trovano svenuto. Proprio non la reggo. Ho bisogno di sapere che esiste una via d’uscita, sempre”.

Al Grande Fratello Vip, ha trovato l’amore, Micol Incorvaia. Se le chiedessi di scrivermi cos’è per lei l’amore, cosa mi direbbe: tranquillità o caos?

“No no, per me è totale tranquillità. Caos poco, probabilmente perché è come la vivo io. Alla fine, c’è serenità, c’è sempre voglia di… non lo so, mi piace sapere che ci sta. Che facciamo le cose insieme, progetti, programmi di vita. L’idea di non annoiarsi mai. E sentire che quando non c’è, ti manca quella parte. Ci sono le volte che dico: ‘Stasera non c’era, tutta la vita, gioco fino alle sei del mattino, pizza e rutto libero’. Però già subito dopo ti manca. Avverto un malessere quando c’è la lontananza, come se mi mancasse una parte mia. È difficile da descrivere: è come se avessi trovato quella parte mancante che cercavo da una vita, che mi completa totalmente. Una volta assaporata quella sensazione, quando poi non c’è, ti manca più di prima”.

Le manca di più in quei casi l’essere desiderato o l’essere capito?

“Mi manca proprio la presenza. Mi manca tutto. Sia il fatto di avere una persona che ti desidera, sia una persona che ti capisce. Non è una scelta. È l’insieme delle cose. Ti manca pure solo vederla. Magari tu stai a leggere un manga di là e lei sta a guardarsi una serie dall’altra parte, ma passi al volo per la cucina e le dai un bacio. Non è che devi stare incollato tutto il giorno, però è proprio il fatto di starci. Di esistere”.

C’è un errore che ha visto fare agli altri e che non vorrebbe mai ripetere in una relazione?

“Senza dubbio, il tradimento: non lo concepisco. Perché fai la peggiore cosa possibile proprio all’unica persona che ti sostiene realmente. Cioè, tu devi pensare che stai mettendo una parte di te stesso nel corpo di un’altra persona e per farlo vai a ferire quella che ti sta vicino, che ti ama, con cui vai a dormire, con cui ti svegli. È qualcosa che non concepirò mai nella vita. Non voglio giudicare, ma mettiti dalla parte di quella persona. Tutti fanno i fighi, ma poi quando capita a loro di essere traditi, vorrei vedere come reagiscono”.

Perché lì si rompe uno dei patti fondamentali: la fiducia.

“Se nasce da un bisogno fisico, meglio un semplice atto di onanismo: finisce lì e non si rovina nulla. Forse potrei giustificare il tradimento per amore ma a patto che si lasci l’altra persona, le si restituisca la libertà di vivere la sua vita”.

È stato facile mostrare i suoi lati fragili alla sua compagna?

“Se mi trovo bene con una persona e sento empatia, non ho problemi a mostrare le mie fragilità. Non me ne vergogno. Ho fatto di recente un podcast dove parlavo dell’ansia, e la gente era sconvolta in positivo perché parlavo dei miei attacchi di panico. Non vivo la vulnerabilità come un tabù: per me, più ne parli e più fai sentire alla gente che non è sola. Siamo tutti problematici. Nessuno è solo. Tutti stiamo sulla stessa barca. Tante persone mi dicevano: ‘Pensavo di essere l’unica a cui viene l’ansia dal parrucchiere’. No, non sei l’unica. Ci sto pure io. E milioni come noi. Con Micol le fragilità le ho dovute mostrare. Perché lei mi deve conoscere in tutto. Nelle mie debolezze e nelle mie certezze”.

Hai messo tutto in piazza fin da subito?

“Eh, sì. Avrei dovuto altrimenti mettere una maschera. E per quanto tempo l’avrei retta? Quanto a lungo avrei dovuto mostrarmi per quello che non ero? Meglio far vedere subito chi si è: se l’altra persona scappa, non era quella giusta per te. Ma, prima o poi, com’è capitato a me, arriverà quella che non fugge.

Sui social mostrate anche la vostra vita privata. C’è un confine che non oltrepassereste mai?

“In realtà, si lamentano tutti perché io e Micol postiamo pochissimo di noi. Noi ci viviamo la nostra vita di coppia senza ostentare. Anche il fatto che stiamo insieme, non lo sbandieriamo. A parte qualche giorno fa, che abbiamo festeggiato tre anni d’amore e ho caricato un video, ma in generale no. Facciamo contenuti da ridere insieme, ma niente di eccessivo. Non ci va. E poi credo che quando stai bene davvero, non ti viene da ostentare. Io odio ogni forma di ostentazione, giuro. Una delle frasi che preferisco è: ‘Dimmi cosa ostenti e ti dirò cosa ti manca’. Spesso chi ostenta nei rapporti è chi non si sente una vera coppia. Muovendomi in questo ambiente, ho visto anche scene assurde. Coppie che facevano i reel d’amore, abbracci, balletti… e poi durante la registrazione si insultavano, si odiavano”.

Oggi lei si muove tra social, televisione e radio: c’è qualcosa che ancora le manca o vorrebbe sperimentare?

“Detta così, sembra che io abbia un ruolo predominante ma in realtà non ho niente di mio. Sono contento di tutto quello che ho, ma non mi sento neanche al 10% di dove vorrei arrivare io. Anche se so che non ci arriverò mai, mi piacerebbe avere qualcosa di totalmente mio, dove decido io cosa fare. Sui social un po’ posso farlo, ma anche lì sei molto censurato. Forse, ecco, mi piacerebbe, anche se ho paura che poi verrebbero a vedermi solo mia madre, mia sorella e la mia fidanzata, provare la stand-up comedy a teatro. Sarebbe un sogno piccolo da realizzare. Magari poi scopro che mi piace, che funziona e che era quello che volevo fare da sempre”.

Colpisce molto la sua umiltà. In un mondo in cui tutti dicono “voglio fare”, lei dice “mi piacerebbe”…

“Ma io sono realista. Cioè, chi mi dà la sicurezza che viene la gente? E che se viene, ride? Magari le cose che fanno ridere me poi non fanno ridere gli altri. O magari vengono dieci persone per compassione, perché sono amici miei. Ma non è ‘vestirsi d’umiltà’. È che dobbiamo ricordarci sempre chi siamo. Cioè, chi se la può tirare è il neurochirurgo, quello che salva le vite. Io che faccio? Due cazzate su Instagram? Due cazzate alla radio?”.

Ha visto gente tirarsela?

“In passato, ho lavorato in varie boutique d’alta moda, come addetto alla sicurezza all’ingresso. Ho visto arrivare gente come Cameron Diaz o Robbie Williams apprezzandone semplicità e disponibilità. Ma ho visto anche ex partecipanti a Uomini e Donne muoversi come se fossero la Regina Elisabetta, senza che considerassero nessuno. Ma dai! Mi sono ripromesso che, anche se in un universo parallelo diventassi tipo Amadeus fuso con Carlo Conti e Fiorello, versione Dragon Ball, rimarrò uguale come sono oggi. Non cambierò mai testa, a prescindere. L’unica cosa buona che faccio è far ridere. È bello, ma non salva la vita”.

Chi ha bisogno di essere riconosciuto, si comporta così. Chi è in pace con se stesso, resta se stesso.

“A me fa piacere se la gente mi ferma. Ma mi fa strano sentire: ‘Meno male che sei così, perché non sei come gli altri, scocciati se chiediamo una foto’. Ma scocciati de che? Ma se stai lì è grazie alla gente. Quella persona che ti chiede la foto è la stessa che ti supporta. Tu sei lì per merito loro. Non è umiltà, è intelligenza. Capire dove sei posizionato davvero. E io non credo di essere in nessuna posizione che mi autorizzi a credere chissà che. Dovrei rinascere Gandhi per tirarmela”.

Chi è stato lavorativamente parlando a credere nelle potenzialità di Edoardo Tavassi?

“Ho sempre pensato nella mia vita che qualcuno che contasse, nel mondo dove volevo andare, avrebbe prima o poi creduto in me. E devo dire che, in televisione, Nunzia De Girolamo è stata la prima. Perché nei reality ti buttano dentro e come va, va. Invece lei mi ha voluto nel suo programma Ciao maschio, anche senza un ruolo preciso, e poi anche in radio, dopo che mi aveva avuto ospite una volta. Ha visto un potenziale. Quello che si sta realizzando oggi è tanto proprio grazie a lei.

E lì si aprirebbe un’altra parentesi, perché Nunzia De Girolamo è molto più capace di come spesso la descrive chi la giudica solo per il passato in politica.

“Oddio, a volte fa cose da boomer, ma io la adoro (ride, ndr). È ironica, è brava. E, se ha creduto in me, vuol dire che è intelligente!”.