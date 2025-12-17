Edoardo Vianello critica apertamente Ornella Vanoni a La Volta Buona, cala il gelo in studio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dichiarazioni “rumorose” quelle rilasciate da Edoardo Vianello sulla collega Ornella Vanoni. Il cantante è stato ospite a La Volta Buona, trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo, affermando che l’artista scomparsa di recente è stata musicalmente “sopravvalutata”. Una voce fuori dal coro dopo l’infinita serie di complimenti ricevuti da Vanoni nei giorni in cui è stata ricordata dopo il decesso.

La Volta Buona, Edoardo Vianello su Ornella Vanoni: “Mi dava fastidio”

Ornella Vanoni “è stata sopravvalutata“, ha sostenuto Vianello nel salotto televisivo de La Volta Buona.

“A me non piaceva il suo timbro di voce, mi dava fastidio. Sul palco era straordinaria, affascinante. Era bella mentre cantava, finito di cantare, si imbruttiva, era scostante”, ha aggiunto il cantautore nel commentare il valore artistico della collega deceduta improvvisamente lo scorso 21 novembre.

Vianello ha inoltre riferito di aver conosciuto di persona la cantante de “L’appuntamento”. Quindi ha rincarato ulteriormente la dose: “L’ho conosciuta tra l’altro quando si era appena fidanzata con Lucio Ardenzi. Perché la prima scrittura me la fece Lucio Ardenzi ed era il ’59. Erano fidanzati e stavano sempre a sbaciucchiarsi a tavola e l’ho conosciuta in quella circostanza. Come persona era anche molto simpatica”.

“Però quando la sentivo cantare mi dava proprio fastidio perché vedevo una persona non sincera… nel mentre interpretava, faceva l’attrice”, ha proseguito il musicista.

Gli altri ospiti in studio hanno espresso pareri differenti. Vianello non ha comunque cambiato idea di una virgola. “Non l’ho mai apprezzata, a me dava questa brutta impressione”, ha concluso.

Caterina Balivo stupita dalle dichiarazioni di Vianello

In studio si è creato il gelo. La ‘padrona di casa’ Caterina Balivo è rimasta stupita dalle parole di Vianello, dicendo che si aspettava un ricordo differente di Vanoni. Nonostante ciò, ha sottolineato di rispettare l’opinione di tutti.

Vladimir Luxuria: “Ornella era molto schietta”

Tra gli ospiti a La Volta Buona era presente Vladimir Luxuria che è rimasta sbalordita da quanto udito. “Io quando ascolto la Vanoni – ha dichiarato – che canta le canzoni brasiliane… ragazzi ma ha una voce che è un flauto, una voce sussurrata che ti entra dentro, un vibrato quando canta le canzoni… ed è una voce riconoscibilissima che ancora oggi mi emoziona”.

“Però rispetto te che non ti ha dato questa sensazione, ma io trovo che invece sia stata una grandissima interprete. Io l’ho sempre trovata una persona molto schietta, altro che falsa, molto diretta e soprattutto molto simpatica”, ha concluso Luxuria.