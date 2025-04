Educazione sessuale a scuola passa dal consenso dei genitori, la decisione di Valditara: qual è l'alternativa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’educazione sessuale nelle scuole sì, ma solo con il consenso scritto dei genitori. È quanto prevede un nuovo disegno di legge esaminato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sulla base di un articolo della Costituzione. La decisione riaccende lo scontro tra chi parla di “teoria gender” e chi denuncia il rischio di esclusione.

La decisione di Valditara

Nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha esaminato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico. Questo prevede che i genitori siano informati sulla realizzazione di progetti nell’ambito dell’educazione sessuoaffettiva.

Secondo il ministro, la norma è essenziale per valorizzare il rapporto tra scuola e famiglie, in particolar modo sulle scelte educative oltre l’ordinaria didattica.

Durante la conferenza stampa Valditara ha aggiunto che il consenso informato vuole sottolineare il principio dell’articolo 30 della Costituzione, che stabilisce la centralità dei genitori sull’aspetto educativo dei figli. Per Valditara, i genitori devono essere consapevoli delle iniziative didattiche su temi sensibili come quello della sessualità. Le scuole, inoltre, dovranno fornire un’attività formativa alternativa laddove i genitori non daranno il consenso.

Cosa dice l’articolo 30 della Costituzione

Nello specifico, l’articolo 30 della Costituzione italiana descrive il dovere e diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Il resto dell’articolo fa riferimento ai casi di incapacità dei genitori e alle leggi che assicurano ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tipo di tutela giuridica e sociale.

Non ci sono riferimenti all’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, né tanto meno ci si riferisce alla materia con la necessità di un consenso informato. Così come non si chiede il consenso informato per materie come biologia, matematica, musica e arte. Semplicemente perché queste materie sono previste nella didattica ordinaria, cosa che l’educazione sessuale e affettiva non è, almeno in Italia.

Sasso contro la “teoria gender”

La differenza tra le materie ordinarie e quelle non ordinarie, come l’educazione sessuale e affettiva, sta nel modo in cui è stata presentata alla popolazione. In molti altri Paesi questa materia è un diritto degli studenti e delle studentesse fin dalla prima infanzia, attraverso l’insegnamento prima dei sentimenti (come anche il tema del consenso) e in ultimo di malattie sessualmente trasmissibili e tematiche di non discriminazione delle differenze.

In Italia spesso viene però confusa con una presunta “teoria del gender”, che non esiste, ma viene utilizzata dalla destra mondiale, e anche in Italia, per delegittimare pratiche inclusive come l’utilizzo di termini neutri (non binari), carriera alias o bagni gender neutral.

Così non stupisce il commento soddisfatto di Rossano Sasso, capogruppo in Commissione Cultura, Scienze e Istruzione, tra i primi firmatari della legge anti-ideologia gender nelle scuole. Secondo Sasso, quella di Valditara è una rivoluzione che accoglie proposte di buon senso, in difesa di “famiglie e bambini. Giù le mani dai nostri figli”.

L’Italia ha bisogno dell’educazione sessuale

Diversi sondaggi svolti nel nostro Paese mostrano però un ampio consenso sull’introduzione dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. In particolare, un sondaggio svolto dall’Istituto Superiore di Sanità all’inizio degli anni 2000 ha visto favorevole il 95% della popolazione italiana all’introduzione di tale materia.

I numeri potrebbero quindi rendere non necessario il consenso informato, che comunque rischia di escludere chi ne avrebbe bisogno dal ricevere un’educazione proposta da professionisti, in un ambiente sicuro come la scuola. Flavia Restivo, founder della campagna Italy needs sex education, ha risposto ad alcune nostre domande e commentato così la decisione:

Al contrario di quanto dice Valditara, l’educazione, soprattutto quella di tipo sessuo-affettiva, non dovrebbe essere lasciata ai genitori. E il fatto di prevedere un’adesione scritta continua a ghettizzare alcune fasce della società. Il fatto di chiedere a una famiglia contro l’educazione sessuo-affettiva di scegliere danneggia il bambino o la bambina che non può ricevere gli insegnamenti come tutti gli altri.

Insegnamenti che, come scrive Restivo nel suo libro “Gli svedesi lo fanno meglio – come un’educazione affettiva e sessuale di stampo nordico può cambiare il nostro Paese in meglio”, è capace davvero di fare la differenza: di migliorare la parità di genere, informare su aborto e gravidanze e discriminazioni legate a identità e orientamento sessuale.

