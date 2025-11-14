Educazione sessuo-affettiva, Lilli Gruber provoca Meloni: scontro con Annalisa Terranova a Otto e Mezzo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dibattito acceso a Otto e Mezzo. La conduttrice Lilli Gruber ha lanciato delle provocazioni al governo Meloni, scontrandosi con la collega giornalista Annalisa Terranova sul tema riguardante l’introduzione a scuola dell’educazione sessuo-affettiva. Nel corso della puntata, Gruber ha anche citato, non in termini lusinghieri, lo slogan meloniano “Dio, patria e famiglia”.

Otto e Mezzo, educazione sessuo-affettiva: Lilli Gruber provoca Meloni

“Mi immagino i ragazzi e gli adolescenti della scuola media che sono esonerati dall’educazione sessuale… Mi immagino che cosa facciano nel corridoio e cosa guardino sul telefonino”, ha detto Gad Lerner ospite a Otto e Mezzo.

“Vanno sui siti pornografici, questo faranno. Scusa la battuta”, la risposta fulminea della ‘padrona di casa’ Lilli Gruber che ha sostenuto che, senza un’adeguata formazione scolastica, gli studenti rischiano di informarsi sulla sessualità solamente tramite i portali di contenuti per adulti, facendosi quindi un’idea distorta del concetto di rapporti affettivi e consenso.

ANSA Lilli Gruber

Gruber ha aggiunto: “Bisogna sempre spiegare e ricordare che, se ci sono dei fondi extra (per la scuola, ndr), si possono introdurre nuove materie, se non ci sono viene tutto lasciato alla buona volontà di qualche singolo, fermo restando che se bisogna chiedere il consenso a tutti i genitori anche sul materiale didattico, voi capite che in un Paese come l’Italia è una cosa che non si farà mai”.

“Soprattutto nel Paese in cui ormai da tre anni abbiamo come grandi baluardi “Dio, patria, famiglia” e la Nazione con la N maiuscola”, ha chiosato la conduttrice, attaccando con una sottile ironia lo slogan meloniano.

Scontro tra le giornaliste Gruber e Terranova

Sulla questione è intervenuta la giornalista Annalisa Terranova: “Il punto è che forse non basta neanche l’educazione sessuo-affettiva, neanche l’ergastolo basta. Noi, al di là dei partiti, ci dobbiamo porre il problema”.

Gruber ha immediatamente controreplicato con toni fermi: “Ma cosa dobbiamo fare allora? Arrenderci? In Italia è sempre così, invece di affrontare un problema e trovare una soluzione e applicarla…”

Gruber netta: “Qui non ci sono le femministe storiche”

“Se iniziamo a dire che le famiglie sono oscurantiste e che il governo non vuole il progresso, la buttiamo in caciara ideologica e non risolviamo niente”, ha sostenuto Terranova. “Non abbiamo detto questo”, ha obiettato la conduttrice del talk.

“Sì, questo è stato detto”, la risposta decisa di Terranova. Gruber non ha mollato la presa: “Tu hai detto che qui è stato ripetuto che non serve inasprire le pene. Abbiamo invece sempre detto che solamente inasprire le pene non è sufficiente in generale…”

Terranova ha provato a incalzare: “Ok, non lo avete detto qui. Io però ho letto decine di articoli di femministe, anche storiche…”. “Qui non ci sono le femministe storiche”, ha tagliato corto Gruber.