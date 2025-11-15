Edwige Fenech, il segreto sul padre del figlio avuto a 21 anni: “Non rivelerò mai il suo nome”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Edwige Fenech, l’attrice simbolo della commedia sexy all’italiana, racconta della gravidanza da giovanissima, appena 21enne. E svela il motivo per cui ha scelto di tenere segreto il nome del padre del figlio Edwin: fu l’uomo a scegliere di non voler far parte della vita del bambino. "Rispetto il suo no", ha affermato Fenech.

Edwige Fenech, il padre segreto di suo figlio

Di ritorno al cinema dopo lunghi anni di assenza dal grande schermo, Edwige Fenech è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 15 novembre 2025.

L’attrice, icona della commedia sexy all’italiana, ha raccontato nel corso della trasmissione il suo più grande segreto.

"Non rivelerò mai il nome del suo papà", ha detto parlando del figlio Edwin, avuto poco più che ventenne.

Fu l’uomo, un ignoto italiano, che, pur sapendo di essere il padre, ha scelto di non far parte della vita del bambino.

"Amo essere rispettata e rispetto gli altri. – ha commentato Fenech – Quando una persona rifiuta, rispetto il suo no. Non vado a bussare alla sua porta".

Non fu facile, "non avevo una lira", ma fu una scelta di principio, "sono stata la più femminista delle femministe, perché a 23 anni ho avuto un bambino da sola".

Discriminata perché algerina

Edwige Fenech, oggi 76 anni, nacque in Algeria e, ancora bambina, scappò con i genitori per rifugiarsi in Francia.

Integrarsi non fu facile. "Eravamo considerati nemici del Paese", ricorda l’attrice.

"Ci dicevano di tornare a casa, quando non avevamo più una casa" e da bambina le fu negata persino l’iscrizione a una scuola di danza: "Ci fecero capire che era al ‘completo’".

La mamma Yvonne, è morta pochi mesi prima, "serenamente tra le mie braccia" e il ricordo è dolcissimo: "Lei è stata la mia migliore amica, è stata tutto per me".

La storia con Luca Cordero di Montezemolo

Tra i grandi amori di Edwige Fenech ci fu l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. La loro relazione durò quasi vent’anni.

"Luca è un grande uomo, ho una grande ammirazione per lui. Il periodo insieme a lui è stato bellissimo", lo ricorda l’attrice.

Oggi Fenech vive a Lisbona, in Portogallo, dove si è trasferita assieme al figlio Edwin e alla moglie Camile.

Da poco tornata al cinema con Il Maestro, diretto da Andrea Di Stefano, è nonna quasi a tempo pieno dei nipotini Asia e Gabriel, di 12 e 15 anni.