Effetto del ciclone Lukas sull'Italia, le previsioni meteo per il weekend tra temporali e temperature in calo

Il ciclone Lukas, che negli ultimi giorni ha portato maltempo diffuso su gran parte dell’Italia, si sta gradualmente spostando verso l’Europa orientale e la Russia. Prima di allontanarsi del tutto, però, continuerà a influenzare il quadro meteorologico del Paese con il penultimo weekend di agosto caratterizzato da temporali sparsi, instabilità e temperature in calo.

Ciclone Lukas addio, le previsioni

Come riporta 3B Meteo, nella giornata di venerdì i fenomeni hanno riguardato soprattutto il Nord-Est, con temporali mattutini su basso Veneto ed Emilia Romagna, seguiti da piovaschi pomeridiani in sviluppo su Alpi, Prealpi e Appennino. I temporali si sono poi estesi tra Lombardia e Triveneto.

Al Centro le piogge hanno interessato le aree interne tirreniche e adriatiche, mentre al Sud l’instabilità ha colpito il basso Tirreno e l’Appennino.

Le temperature hanno registrato un netto calo, in alcuni casi al di sotto della media stagionale.

Sabato 23 agosto meteo instabile

Per sabato 23 agosto il meteo resterà instabile. Al Nord si prevede una spiccata variabilità su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con possibili temporali soprattutto nelle ore centrali della giornata. Maggiori aperture sono attese al Nord-Ovest, seppur con rischio di rovesci tra Liguria orientale e basso Piemonte.

Al Centro cieli irregolarmente nuvolosi con rovesci e temporali pomeridiani su Appennino, medio Adriatico e basso Lazio.

Al Sud alternanza di acquazzoni e schiarite, con fenomeni più frequenti nelle zone interne.

Temperature in ulteriore lieve calo, venti moderati da Ovest-Nordovest e mari mossi o molto mossi.

La tregua di domenica 24 agosto

La giornata di domenica 24 agosto vedrà condizioni leggermente migliori ma ancora con fenomeni localizzati. Al Nord il cielo sarà nuvoloso a tratti, con temporali soprattutto sulle aree alpine e appenniniche.

Al Centro nubi irregolari e piovaschi nelle ore centrali, più diffusi lungo l’Adriatico e nelle zone interne.

Al Sud mattinata in prevalenza soleggiata seguita da un aumento della variabilità pomeridiana, ma con fenomeni poco rilevanti.

Le raccomandazioni dei meteorologi

I meteorologi raccomandano prudenza negli spostamenti a causa dei temporali improvvisi e del mare agitato lungo diverse coste.

Il ciclone Lukas, dunque, si allontana ma non senza lasciare il segno: l’Italia vivrà un weekend instabile, con alternanza di sole e pioggia e un deciso stop al caldo intenso di inizio agosto.