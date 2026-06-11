"Effetto Gruber", Vannacci ironizza sull'intervista a Otto e Mezzo: consigliere a Brindisi lascia FdI per FN

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Effetto Gruber, comincia da Brindisi”. A poche ore dall’intervista a Otto e Mezzo, che lo ha contrapposto a Lilli Gruber e alla giornalista Lina Palmerini, l’ex generale Roberto Vannacci ha pubblicato un post ironico su Facebook per festeggiare le notizie in arrivo dalla Puglia: nella città di Brindisi Futuro Nazionale è il primo partito nella maggioranza. Dopo i tre consiglieri di Forza Italia, un altro consigliere proveniente da Fratelli d’Italia è passato sotto le insegne di Vannacci.

Vannacci ironizza su Lilli Gruber

Il post ironico su Lilli Gruber, pubblicato alle 5:40 della mattina di giovedì 11 giugno, si inserisce nel solco di una credenza di Roberto Vannacci: quella secondo la quale più i progressisti lo attaccano e più aumenta il suo consenso.

Per la verità, tale credenza è condivisa un po’ ovunque fra le fila dei conservatori fin dai tempi di Berlusconi.

ANSA

Brindisi, Vannacci è primo

A Brindisi anche Cesare Mevoli (ex FdI) ha dunque aderito a Futuro Nazionale, dopo il passaggio di tre ormai ex FI, ovvero Nicola Di Donna, Marika Ciaccia e Luca Tondi.

L’intervista di Lilli Gruber a Roberto Vannacci

Nella puntata di mercoledì 10 giugno, Roberto Vannacci si è presentato negli studi di Otto e Mezzo in tenuta informale: niente giacca e cravatta, solo camicia a righine e pantaloni casual.

Per oltre mezzora l’ex generale ha risposto alle domande di Gruber e Palmerini restando fermo nelle sue posizioni, ma mantenendo toni bassi.

Le domande sono state le più disparate. Da quelle relative al programma politico (“Che differenza c’è fra destra autentica e destra estrema?”, “La Meloni è di destra estrema o moderata?”, “Quando comunicherà al suo elettorato se farà o no un’alleanza con Meloni, Salvini e Tajani per le prossime elezioni?”) a quelle relative alla sfera personale (“Lei è un marito devoto e fedele?”, “E se un giorno dovesse scoprirsi gay?”, “E se sua figlia le dicesse di essere omosessuale?”).

Futuro Nazionale intanto festeggia i 100mila iscritti e si prepara all’assemblea costituente.

Vannacci alle elezioni politiche 2027

La domanda, ancora rimasta senza risposta, già emersa durante la presenza di Vannacci a Otto e Mezzo, riguarda la possibile alleanza di Vannacci con il centrodestra a trazione Meloni in vista delle elezioni politiche 2027.

L’ex generale pretende un programma di “destra vera“. Tale programma potrebbe spingere i moderati Tajani e Lupi fuori dalla coalizione. E non è detto che Salvini gradisca in coalizione chi è stato eletto sotto le insegne della Lega per poi mettersi in proprio.

Su questo sfondo ci sono i numeri dei sondaggi politici: secondo l’ultima rilevazione Swg per il Tg La7, il centrodestra potrebbe battere il campo largo solo con Vannacci in coalizione. Il risultato sarebbe 47,1% a 45,1%. Senza Vannacci, i conservatori crollerebbero al 42,6%.

Secondo Swg, oggi il partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci vale il 4,8%.