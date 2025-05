Effetto Trump anche nelle elezioni in Australia, vincono i Laburisti del premier Anthony Albanese: chi è

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il Partito Laburista del primo ministro uscente Anthony Albanese ha vinto le elezioni parlamentari che si sono tenute sabato 3 maggio in Australia. Il suo sfidante, il conservatore Peter Dutton, ha ammesso la sconfitta e non è stato nemmeno rieletto. Come in Canada, c’è stato un “effetto Trump“: nelle ultime settimane i progressisti hanno recuperato consensi rispetto ai conservatori, dati per favoriti, in una campagna elettorale in cui si è parlato molto dei dazi e delle politiche americane verso storici alleati come l’Australia.

Le elezioni parlamentari che si sono tenute oggi, sabato 3 maggio, in Australia, hanno visto la netta vittoria del Partito Laburista (di centrosinistra) del premier uscente Anthony Albanese.

Fin dalla chiusura degli ultimi seggi, alle 12 italiane, le proiezioni hanno indicato il successo dei Laburisti, poi confermato dai risultati ufficiali.

Il leader dei Liberali Peter Dutton non è stato rieletto

Con oltre il 56% delle schede scrutinate e ancora pochi seggi da assegnare, ai Laburisti vanno 86 seggi, 10 in più di quelli necessari per avere la maggioranza, contro i 41 della coalizione di centrodestra formata da Liberali e Nazionali.

Albanese resterà quindi alla guida del governo per un secondo mandato.

“Oggi il popolo australiano ha votato per i valori australiani, per l’equità, le aspirazioni e le opportunità per tutti. Per avere la forza di mostrare coraggio nelle avversità e gentilezza verso chi è nel bisogno”, ha detto Albanese durante la festa elettorale a Sydney, come riporta l’emittente Abc.

Fuori dal Parlamento lo sfidante Dutton

Il leader dell’opposizione Peter Dutton, del Partito Liberale, ha riconosciuto la sconfitta, ammettendo di “non aver fatto abbastanza bene” durante la campagna elettorale.

Non solo, Dutton resterà anche fuori dal Parlamento: è stato infatti sconfitto da una candidata dei Laburisti nel suo collegio di Dickinson, a Brisbane, dove veniva eletto ininterrottamente dal 2001.

I media locali hanno definito “umiliante” la sconfitta nel suo seggio elettorale.

Effetto Trump in Australia

Il centrodestra era dato per favorito dai sondaggi alle elezioni australiane, ma nelle ultime settimane i Laburisti hanno recuperato consensi, così come accaduto pochi giorni fa in Canada.

Nella campagna elettorale australiana si è parlato molto del presidente americano Donald Trump e delle politiche della nuova amministrazione americana.

Dei dazi ma soprattutto dell’incertezza e della messa in discussione dei solidi rapporti tra Usa e i suoi alleati.

L’Australia è una storica alleata degli Stati Uniti e fa parte dell’Aukus, il patto di sicurezza a tre con Usa e Regno Unito.

Mentre Dutton era allineato a Trump su vari temi, i laburisti hanno mostrato un approccio più duro verso il presidente americano.

Lo stesso portavoce dei Liberali ha ammesso che la loro campagna elettorale è stata influenzata negativamente dal “fattore Trump”.

Chi è Anthony Albanese

Nato a Sydney, 62 anni, Anthony Albanese è un politico di lungo corso, primo ministro dell’Australia dal 2022.

Albanese è di origini italiane: il padre Carlo è di Barletta, mentre la madre è di origini irlandesi.

Più volte ministro, è al vertice del Partito Laburista dal 2019. È diventato premier vincendo le elezioni nel maggio 2022, dopo quasi dieci anni di governo dei Liberali.

Con la vittoria di oggi diventa il primo premier a ottenere due mandati consecutivi dal 2004.