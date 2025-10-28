Egitto, incendio su nave da crociera sul Nilo: fra i passeggeri ci sono anche 60 italiani, la situazione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Luxor, in Egitto, ha preso fuoco la nave “Empress” durante una crociera sul Nilo. A bordo c’erano anche circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni. La Farnesina e l’ambasciata italiana al Cairo, infatti, monitorano la situazione. Sono state evacuate con successo circa 220 persone di diverse nazionalità. L’incendio sarebbe divampato nell’area del bar della nave a causa di un cortocircuito elettrico, prima di propagarsi ad altre parti dell’imbarcazione.

L’incendio sulla nave da crociera

La nave è andata a fuoco mentre navigava sul Nilo, nella zona di Asfun Al-Mata’na, a Esn, in Egitto.

Le forze di sicurezza e di protezione civile del Governatorato di Luxor hanno comunicato di aver evacuato 220 persone e che non risulterebbero vittime tra i passeggeri. Ci sarebbero invece tre feriti, di nazionalità egiziana, tra l’equipaggio.

Secondo quanto riferito, i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto e sono riusciti a domare completamente l’incendio in breve tempo.

A bordo anche 60 italiani

Gli italiani che erano a bordo, circa 60, sono assistiti dai tour operator Corsini Viaggi e Travco Tours. I turisti della Corsini si trovano ora sulla nave Nile Crown.

Invece il gruppo della Travco si trova sull’attracco delle navi a 5 km dalla città di Esna (60 km a sud di Luxor). Sono in attesa della nave inviata dalla Travco.

La situazione è monitorata dalla Farnesina: “Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, contattare l’Ambasciata italiana al Cairo”, sottolinea la Farnesina su X.

Evacuati tutti i passeggeri

Tutti i passeggeri, la maggior parte dei quali erano turisti stranieri, sono stati evacuati rapidamente e in sicurezza su un’altra nave vicina. Non si sono registrate vittime, mentre i danni registrati sono soprattutto agli interni della nave.

Il tour operator Corsini Travels ha parlato all’Adnkronos di quanto accaduto: “Verso le 19 le guide a bordo della nave Empress hanno segnalato un incendio scoppiato nelle cucine di bordo, nei ponti più bassi”.

“Lo staff della nave ha attivato immediatamente l’allarme e hanno cominciato a portare i passeggeri sul ponte più alto. Nel frattempo la nave è stata portata verso la riva, per permettere lo sbarco. Inoltre hanno usato le uscite di emergenza per segnalare alle altre imbarcazioni di tenersi lontane”, ha aggiunto l’agenzia.

Gli incidenti del passato sul Nilo

I timori legati all’instabilità in Medioriente hanno notevolmente ridotto il flusso di turisti stranieri, e quindi anche dall’Italia, sul Nilo e sulle rive del Mar Rosso, anche se non mancano coloro che vanno alla scoperta delle bellezze dell’antico Egitto a prezzi, peraltro, concorrenziali rispetto ad altre mete.

Gli incidenti, tra l’altro, sono poco frequenti. Nel 2013 un battello urtò uno scoglio e affondò vicino ad Assuan con 112 persone a bordo, tutte egiziane, messi in salvo senza conseguenze dai soccorsi.

Nel 2003 prese fuoco sul Nilo la nave da crociera “Kempinski Ganna Cruise Ship”, mentre navigava da Luxor verso Assuan, con a bordo molti italiani, ma anche in quel caso, per fortuna, si salvarono tutti i passeggeri.

Nel 2004 un’altra brutta avventura per una quarantina di turisti italiani e spagnoli, sempre in crociera sulle acque del fiume: sul battello che li stava portando da Assuan a Luxor si aprì una falla che li costrinse a interrompere il viaggio e attendere i soccorsi.

La tragedia più grave che si ricordi è del 10 agosto 1988, quando una tromba d’aria fece ribaltare una nave dal fiume causando la morte di una trentina di persone, fra cui diversi italiani.