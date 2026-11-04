Egitto, Nessy Guerra da una località segreta annuncia che l'ex è stato arrestato: "Notizia fantastica"

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“È una notizia fantastica”: così Nessy Guerra ha annunciato l’arresto dell’ex marito Tamer Hamouda. Guerra è da ormai mesi bloccata in Egitto a causa delle accuse dell’ex marito, che l’ha denunciata per adulterio dopo la separazione. L’uomo rimarrà in stato di fermo fino alla fine del procedimento giudiziario in cui è coinvolta l’ex moglie, per la sua sicurezza e quella della figlia minorenne.

L’ex marito di Nessy Guerra è stato arrestato

Nella serata di martedì 3 novembre Tamer Hamouda è stato prelevato dalle autorità egiziane e condotto in carcere. L’uomo era già stato condannato per minacce rivolte al console onorario italiano a Hurghada Orazio Gioacchini e per alcune dichiarazioni contro l’Islam diffuse sul web.

Hamouda, attualmente coinvolto in una disputa giudiziaria con l’ex moglie Nessy Guerra, non è stato arrestato direttamente per la questione matrimoniale, ma dietro il suo fermo vi sono motivi di sicurezza legati a Guerra e alla figlia e potrebbe restare in stato di fermo fino alla conclusione del procedimento.

“È una notizia fantastica. – ha commentato Nessy Guerra in un video condiviso sui suoi profili social – È un enorme passo in avanti in tutta la nostra storia. È stata una decisione diciamo presa per garantire comunque la nostra sicurezza. Posso dire che tiro un sospiro di sollievo”.

Il ringraziamento alle autorità egiziane

Nel post in cui comunica l’arresto dell’ex marito, Nessy Guerra ringrazia calorosamente le autorità, in particolare “il ministro della Giustizia egiziano per aver preso a cuore il mio caso” e “per aver garantito noi sicurezza e protezione in un momento così delicato”. Guerra si rivolge infine a Giulia De Nardis, a capo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata italiana a Il Cairo: “Grazie per l’assistenza e la cura che ha avuto verso il nostro caso”.

La donna resta bloccata in Egitto

“Io sono ancora qui chiusa in casa, non posso uscire e non posso fare rientro in Italia” spiega Nessy Guerra. La donna si trova da quattro mesi rinchiusa in un’abitazione in Egitto la cui ubicazione è segreta, impossibilitata a lasciare l’appartamento, di fatto agli arresti domiciliari.

La 27enne di origini sanremesi nei mesi scorsi è stata condannata dalle autorità egiziane a sei mesi di reclusione con l’accusa di presunto adulterio. A denunciarla, dopo la separazione, è stato un amico dell’ex marito, che ha in seguito ritrattato le proprie dichiarazioni.

L’avvocata Agata Armanetti, che si occupa del caso di Guerra, ha aggiunto che Hamouda “è stato arrestato perché è una persona pericolosa, che ha minacciato Nessy, arrivando a parlare di lapidazione”.

Chiesta la grazia per la giovane mamma

Nel mese di luglio 2026 Nessy Guerra era stata prelevata dalla propria casa e portata in caserma assieme alla figlia di 3 anni e mezzo. L’arresto era dovuto proprio alle accuse di adulterio. Allora, grazie all’intervento della Farnesina, la donna e la bambina erano state rilasciate e condotto presso l’appartamento in cui si trovano tutt’ora.

In seguito, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che “la nostra Ambasciata ha formalmente consegnato alle Autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale“. Il procedimento è ancora in corso e, nel frattempo, il vicepremier assicura che “l”incolumità delle nostre connazionali è per noi una priorità assoluta, sulla quale continueremo a vigilare con la massima attenzione, in contatto costante con le competenti autorità egiziane”.