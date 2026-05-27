Eid Al Adha 2026, oggi è la Festa del Sacrificio per i musulmani: la preghiera islamica e le polemiche

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La sacra ricorrenza dell’Eid Al Adha 2026 prende il via oggi tra la devozione dei musulmani e un’accesa scia di polemiche sul territorio. Se da un lato i fedeli si riuniscono in preghiera, dall’altro la festa islamica deve fare i conti con improvvisi annullamenti di eventi pubblici e duri attacchi di diverse forze politiche, che contestano i riti tradizionali legati agli animali.

Al via oggi l’Eid Al Adha 2026

Il 27 maggio segna ufficialmente l’inizio dell’Eid Al Adha 2026, una delle ricorrenze sacre più importanti dell’islam, vissuta con grande intensità dalle comunità presenti in Italia.

Questa importante giornata onora la profonda devozione del profeta Abramo ed è caratterizzata da solenni momenti di preghiera comunitaria. Nei tre giorni di celebrazioni, i fedeli rievocano l’obbedienza a Dio praticando il tradizionale rito del sacrificio della Udhiya e donando una parte significativa della carne a orfani, poveri e persone sole.

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Se a Mestre la comunità si riunisce regolarmente presso la grande moschea di via Giustizia per ascoltare il discorso dell’imam, in molte altre località italiane l’organizzazione di questa festività ha sollevato forti discussioni tra i cittadini e le istituzioni locali, facendo emergere complesse criticità logistiche.

Le tensioni per la festa islamica

A Stra la maxi festa prevista allo stadio comunale è stata improvvisamente annullata a causa di problemi legati alle autorizzazioni e all’ordine pubblico. Il presidente Monir Hossain ha denunciato con amarezza: “L’associazione sportiva che gestisce il campo ha cancellato tutto all’ultimo secondo“, aggiungendo sottolineando la difficoltà di avvisare le centinaia di persone attese.

A Montecatini invece la preghiera mattutina si è svolta negli spazi periferici di Mondolandia Village, concessi gratuitamente dall’imprenditore Massimo Puccinelli dopo il netto rifiuto del Comune di concedere la centrale piazza Battisti, giudicata del tutto inadatta a ospitare una simile manifestazione.

Nonostante la scelta di un’area privata, non sono mancate dure reazioni e accese rimostranze da parte di diversi residenti sui canali social.

La politica si spacca oggi sui riti dei musulmani

Le celebrazioni pubbliche hanno acceso un aspro scontro politico nazionale anche sul benessere degli animali, data la pratica della macellazione rituale, che prevede il sacrificio di agnelli e bovini previsto dalla tradizione della ricorrenza.

Il senatore leghista Manfredi Potenti ha espresso una ferma condanna, dichiarando che “serve buon senso e servono regole chiare per vietare questo assurdo e tribale rito estraneo alla nostra cultura”. Sulla stessa linea di totale contrapposizione si è schierata la segreteria cittadina di Forza Nuova a Foggia, che ha fermamente contestato i provvedimenti di blocco stradale per la festa.

I rappresentanti del movimento di estrema destra hanno definito l’evento come l’ennesima dimostrazione di “un processo di islamizzazione totale che interessa cittadini e istituzioni”, attaccando apertamente le associazioni animaliste per il loro silenzio davanti alle macellazioni rituali.