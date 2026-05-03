Eitan Bondì e gli spari al 25 aprile, parla la madre: "Ha sbagliato e io sono infuriata con lui"
La madre di Eitan Bondì si dice amareggiata per gli spari al 25 aprile, sia come genitore che come educatrice
La vergogna di una donna perbene per il gesto scomposto del figlio: questo traspare dalle parole di Eleonora Pagani, che ha deciso di rompere il silenzio sugli spari del 25 aprile: l’indagato è suo figlio, il 21enne Eitan Bondì. “Io sono infuriata con lui, da madre e da educatrice”, ha riferito.
Spari al 25 aprile
Eitan Bondì è accusato di avere sparato a due manifestanti dell’Anpi il 25 aprile a Roma con una pistola a pallini. Inizialmente era stato accusato di tentato omicidio, ipotesi di reato che a diversi commentatori era sembrata eccessiva.
Per lui l’ipotesi accusatoria si è poi alleggerita, venendo derubricata a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Le vittime sono due iscritti all’Anpi, i coniugi Nicola Fasciano (66enne ferito vicino al collo e alla guancia) e Rossana Gabrieli (62enne ferita alla spalla). Il giovane si è poi detto pentito del gesto.
Parla la madre di Eitan Bondì
“Eitan è un ragazzo educato e stimato da tutti. Penso che sia disperato e sono certa che si vergogni del suo gesto”, ha raccontato a Repubblica la madre del giovane, che di mestiere è insegnante. Che ha aggiunto: “Io sono infuriata con lui, da madre e da educatrice“.
E ancora: “Il fatto che sia tornato a casa è una gioia relativa, perché ha fatto del male anche psicologicamente a delle persone che neanche conosce. Noi desideriamo solo la pace”.
Alla domanda su come stia il figlio, la donna ha risposto così: “Non è giustamente in questa casa e non sono autorizzata a parlarci. Ma sono certa che sia disperato, ha sbagliato senza se e senza ma”.
Ad Eitan Bondì piacevano le armi, ma adesso gli investigatori le hanno portate via: “Aveva il porto d’armi e le ha acquistate regolarmente. Andava al poligono. Io sono sempre stata contraria, glielo ripetevo in continuazione ma non sono riuscita a evitarlo. Adesso non le avrà più e sono contenta”.
Il parente scampato al festival Nova
Poi un invito: “In famiglia abbiamo un parente scampato alla strage del Nova peace festival. Viviamo un dolore enorme, un senso di scampato pericolo. Siamo i primi a volere la pace. Se ognuno imparasse a guardare alla propria sfera personale e sociale, questo aiuterebbe a coltivare il buon senso”.