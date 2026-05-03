Eitan Bondì e gli spari al 25 aprile, parla la madre: "Ha sbagliato e io sono infuriata con lui"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La vergogna di una donna perbene per il gesto scomposto del figlio: questo traspare dalle parole di Eleonora Pagani, che ha deciso di rompere il silenzio sugli spari del 25 aprile: l’indagato è suo figlio, il 21enne Eitan Bondì. “Io sono infuriata con lui, da madre e da educatrice”, ha riferito.

Spari al 25 aprile

Eitan Bondì è accusato di avere sparato a due manifestanti dell’Anpi il 25 aprile a Roma con una pistola a pallini. Inizialmente era stato accusato di tentato omicidio, ipotesi di reato che a diversi commentatori era sembrata eccessiva.

Per lui l’ipotesi accusatoria si è poi alleggerita, venendo derubricata a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Le vittime sono due iscritti all’Anpi, i coniugi Nicola Fasciano (66enne ferito vicino al collo e alla guancia) e Rossana Gabrieli (62enne ferita alla spalla). Il giovane si è poi detto pentito del gesto.

Parla la madre di Eitan Bondì

“Eitan è un ragazzo educato e stimato da tutti. Penso che sia disperato e sono certa che si vergogni del suo gesto”, ha raccontato a Repubblica la madre del giovane, che di mestiere è insegnante. Che ha aggiunto: “Io sono infuriata con lui, da madre e da educatrice“.

E ancora: “Il fatto che sia tornato a casa è una gioia relativa, perché ha fatto del male anche psicologicamente a delle persone che neanche conosce. Noi desideriamo solo la pace”.

Alla domanda su come stia il figlio, la donna ha risposto così: “Non è giustamente in questa casa e non sono autorizzata a parlarci. Ma sono certa che sia disperato, ha sbagliato senza se e senza ma”.

Ad Eitan Bondì piacevano le armi, ma adesso gli investigatori le hanno portate via: “Aveva il porto d’armi e le ha acquistate regolarmente. Andava al poligono. Io sono sempre stata contraria, glielo ripetevo in continuazione ma non sono riuscita a evitarlo. Adesso non le avrà più e sono contenta”.

Il parente scampato al festival Nova

Poi un invito: “In famiglia abbiamo un parente scampato alla strage del Nova peace festival. Viviamo un dolore enorme, un senso di scampato pericolo. Siamo i primi a volere la pace. Se ognuno imparasse a guardare alla propria sfera personale e sociale, questo aiuterebbe a coltivare il buon senso”.